Foto: Mammas zīmētas animācijas, kas ataino ikvienas mātes ikdienu

Marija Gorbunova audzina divus bērnus, un tam visam pa vidu viņa atroda laiku, lai ar zīmētās animācijas palīdzību dokumentētu kopīgo ikdienu. Sievietes ilustrācijās patiesi un nedaudz ar humoru ir attēlotas gan negulētas naktis, gan haotiskā iepirkšanās kopā ar bērniem. Tajās ir redzami pārbaudījumi, ar kuriem katru dienu saskaras jebkura māmiņa, audzinot bērnus.

Marija savas zīmētās animācijas ir publicējusi arī vietnē "Instragram", kur tās un vēl citus sievietes darbus vari apskatīt arī tu.

Ikviena māmiņa, kas audzina mazuļus, sevišķi divus, zina, ka brīdis vientulības ir retums - pat tad, ja vēlies aiziet uz tualeti. Par šādu iepriekš tik ierastu un pašsaprotamu lietu tagad vari aizmirst! Nokārtošanās vienatnē vairs nav opcija. To savā ilustrācijā parāda arī Marija. Viņa zem savas ilustrācijas, kuru publicējusi "Instagram", piemin, ka viens no iemesliem, kāpēc bērni tik viegli tiek iekšā šajā telpā, ir saplēstais rokturis, kurš ar grūtībām spēj noturēt ciet druvis. Tas viņas trīspadsmit kilogramus smagajai meitai Mirai nesagādā nekādas grūtības visnepiemērotākajos brīžos negaidīti "ielauzties" tualetē. Taču Marija šai situācijai ir atradusi risinājumu – ja durvju rokturis no otras puses tiek stingri turēt, tad mazajai tikšana iekšā sagādā lielākas grūtības. Taču, neskatoties uz to, Mira visādos veidos cenšas mammu no turienes dabūt ārā, piemēram, bāžot mazās rociņas spraugā, kas atrodas zem durvīm. Marija savā "Instagram" kontā māmiņām jautā: "Kāds ir ilgākais laiks, kuru jums ir izdevies pavadīt aiz aizslēgtām durvīm? Mans rekords ir trīs minūtes." Tajā pašā laikā viņa atzīst, ka nesaprot, kā tēviem tur izdodas pavadīt pat vairāk nekā pusstundu.

Viena no neatņemamām grūtībām, ar kuru, audzinot mazuli, nākas saskarties visām māmiņām, ir negulētas naktis. Tā ir arī Marijas problēma, kura, kā redzams viņas ilsutrācijā, sievieti padara par mammu-zombiju. Divu bērnu mamma atklāj, ka viņas vecākā meita Mira jau ir paaugusies un naktīs vairs tik bieži nemostas, taču ar jaunāko dēlu Juru gan ir citādāk. "Jura pastāvīgi naktīs uzrīko ballīti, testējot mūsu pacietību," viņs raksta. Sieviete atklāj, ka nomierinoša mūzika, šupuļdziesmas, mātes krūts un svaigi gatavots smūtijs ir tikai daļa no arsenāla, kas palīdz nakts vidū iemidzināt nemierīgo dēlu. "Un, protams, ar nakts skandāliem jātiek galā mammai, jo viņa taču izgulēsies pa dienu, brīvdienās vai pēc desmit gadiem," piebilst Marija.

Daudzi bērni nav sajūsmā par lidošanu un to padara par neciešamu ne tikai vecākiem, bet arī citiem lidmašīnas pasažieriem un apkalpojošajam personālam. Tikai retais bērns spēj nogulēt visu lidojuma laiku vai aizrautīgi vērties ārā pa lidmašīnas logu. Arī Marijas bērni nav izņēmums. Sieviete atklāj, ka Mira un Jurijs visu lidojuma laiku esot raudājuši.

"Labdien, šodien pusdienu piedāvājumā ir brokoļi, makaroni un saldētu ogu kompots! Jūs tos pašus ēdienus varat atrast arī zem galda, tikai mazākās porcijās. Taču, ja jums labāk patīk netipiski garšu salikumi, mazais šefpavārs zem spilvena ir pagatavojis kukurūzas kraukšķus ar zivs mērci un līdz pusei apēstas konfektes. Bet eiropeiska ēdiena cienītājiem varētu garšot zem dīvāna atrodamie biezpiena plācenīši. Un, protams, nedrīkst aizmirst arī par cepumiem, kuri apbērti ar smiltīm, kas ņemtas no labākajām rajona smilšu kastēm."

"Viņi nāk līdz ar saulrietu, norauj no tevis visu segu un atstāj uz tava spilvena siekalu nospiedumus. Viņi smaržo pēc piena un vakara putras. Viņi zina, ka gulēt pa vidu un pāri visiem un visam ir visērtāk, līdz ar to skaidri seko šim noteikumam. Tu dusmosies, neizgulēsies un, iespējams, tev pat notirps roka, taču varu garantēt, ka tie būs labākie rīti tavā mūžā."

Marija savā "Instagram" kontā, zem vienas no zīmētājām animācijām stāsta, kādu histēriju rīko viņas meita brīdī, kad mamma atsakās nopirkt "kaut ko garšīgu". "Es bieži eju uz veikalu kopā ar bērniem. Mira ir pietiekoši veca, lai zinātu, ka visi labākie saldumi atrodas pie kases. Un tieši tā ir vieta, kur viņa parasti pēc tiem lūdzas, taču, ja atsaku, viņa liek lietā bļaušanas un raudāšanas taktiku," raksta divu bērnu mamma. Viņa atklāj, ka dažreiz meita uzrīko skandālu jau pirms došanās veikalā. Vienu no tām reizēm Mira esot tik ļoti iespītējusies, ka nolēmusi, histēriski bļaujot, izplunčāties peļķē. Marija nav zinājusi, kā tikt galā ar šo situāciju, kā rezultātā vienkārši gājusi prom, cerot, ka meita piecelsies un sekos. Sieviete atklāj, ka viņu esot pavadījuši daudzi dusmīgi garāmgājēju skatieni. Kāds vīrietis pat esot mēģinājis palīdzēt Mirai piecelties no peļķes, taču brīdī, kad viņš meitenei sācis tuvoties, viņa steigšus esot uzlēkusi kājās un skrējusi pie mammas. Šķiet, ka šādas vai līdzīgas situācijas veikalos ir piedzīvojis katrs vecāks.

"Es katru dienu strādāju par detektīvu, un katra diena ir kā jauns izmeklējumus, kura laikā es cenšos atšķetināt tādus noslēpumus kā - kurš sagrauza šķīvi, kurš piesārņo māju vai kurš saplēsis šo vai ko citu. Un tad vēl beigās, nosakot vainīgo, jāizdara lielā izvēle starp suni un bērniem."

Bērnu ģērbšana bieži vien beidzas ar kliegšanu, asarām, roku un kāju mētāšanā pa gaisu. Kaut šo nepatīkamo procedūru parasti dara mamma, dažreiz tas tiek uzticēts arī tētim. Marija savā "Instagram" kontā atklāj, ka ir reizes, kad arī viņa ļauj vīram saģērbt bērnus. "Es viņam teicu, lai uzģērbj bērniem ko pieklājīgu, uz ko mans vīrs atbildēja, ka viņi izskatās lieliski un viņš nesaprot, kur ir problēma," raksta Marija. "Tā notiek gandrīz vienmēr," viņa turpina. "Vispirms tu vairākas stundas centies izdomāt, ko jums visiem vilkt mugurā, tad tu apģērbies pati, bet tad tev ir jāapģērbj viens bērns un pēc tam otrs. Kamēr es ģērbju otru bērns, pirmais jau ir piekakājis bikses. Kamēr es aizvedu viņu uz vannasistabu, otrs bērns jau ir sācis svīst, tad es sāku svīst, bet pa vidu tam visam vīrs dusmās bļaustās."