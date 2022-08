Foto: Mazuļi rāpošanas čempionātā Strīķupē

Augusta otrās nedēļas nogalē Strīķupes krastos norisinājās taku skrējienu seriāls "Stirnu Buks", kura laikā ģimenes ar mazuļiem piedalījās īpašā distancē pašiem mazākajiem sportistiem – mazuļu rāpošanas čempionātā "Lupilu Lācēns".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rāpošanas sacensībās savas prasmes pārbaudīja un četrus metrus garo distanci braši pieveica teju 20 mazuļi vecumā no septiņiem līdz 14 mēnešiem. Lai motivētu mazuļus rāpojot nezaudēt sacensību garu, vecāki izmēģināja dažādas taktikas: tika vicinātas rotaļlietas, atskandinātas iemīļotas melodijas, pasniegtas uzkodas, pieaicināti brāļi, māsas un pat četrkājainie draugi.

Sacensības bija spraigas, un tikai neilgi pirms pulksten 15 izšķīrās pirmo trīs vietu ieguvēju rezultāti. Visātrāko rezultātu uzrādīja un 1. vietu pārliecinoši ieguva 14 mēnešus vecā Melānija no Jelgavas, pieveicot distanci nieka deviņās sekundēs, otrajā vietā atstājot 13 mēnešus veco Svenu no Cēsīm ar 11 sekundēm, bet trešajā vietā ierindojās 12 mēnešus vecā Annija no Mārupes ar 18 sekundēm. Visi uzvarētāji tika apbalvoti ar pārsteiguma balvām un medaļām.

1. vietas ieguvējas Melānijas mamma Krista no Jelgavas: "Ņemot vērā to, ka Melānijai gan mamma, gan tētis abi ir skrējēji – tētis skrien par uzvaru, mamma vairāk prieka pēc, var redzēt ka Melānijai tas ir gēnos! Līdz skriešanai gan mazliet vēl jāpaaugas, tādēļ nekas cits neatliek kā jau no mazotnes trenēties un sākt ar rāpošanas sacensībām. Iegūtā 1. vieta būs kā lieliska motivācija turpināt censties un kļūt par "mazo Susuru" tālākajos "Stirnu Buks" posmos."

"Šajā pasākumā biju līdznācējs, jo abi vecāki skrēja gan "Vilka" trasi, gan "Vāveres" trasi. Redzot to, cik daudz ir aktīvo ģimeņu ar bērniņiem, uzskatu, ka šāda aktivitāte lieliski iederējās kopējā pasākumā. Mēs esam pagodināti par iegūto 2. vietu un esam priecīgi, ka bija padomāts par šādām aktivitātēm arī pašiem mazākajiem apmeklētājiem," stāsta Anitra, 2. vietas ieguvēja Svena vecmāmiņa.

"Mūsu ģimenē sportiskas aktivitātes ir ļoti svarīgas, tādēļ arī meitu cenšamies pie tām radināt jau agrā vecumā. Piedalīties rāpošanas čempionātā mūs pamudināja sieva, tādēļ arī mērojām ceļu uz Cēsīm tieši šīs distances dēļ. Video konkursā "Ašais rāpotājs", kur ieguvām simpātiju balvu, tāpēc jāsaka liels paldies par šādām aktivitātēm, kas radītas pašiem mazākajiem sportistiem," atzinību pauda 3. vietas ieguvējas Annijas tētis Artis no Mārupes.

Mazuļu rāpošanas čempionātā bija aicināti piedalīties gan mazulīši, kuri jau ikdienā rāpo, gan tādi, kuri to vēl tikai mācās.

Rāpošanas čempionātu rīkoja "Lidl Latvija".