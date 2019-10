Foto: No Madonnas līdz princesei Diānai. Gadu veca mazulīte slavenu sieviešu tēlos

Libertija ir tikai gadu un trīs mēnešus veca, bet jau iekarojusi vairāku tūkstošu cilvēku sirdis visā pasaulē. Viņas mamma Dženella jau tad, kad mazulīte bija tikai trīs mēnešus veca, sāka uzņemt fotogrāfijas, kurās bērns redzams dažādu pasaulē ietekmīgu un iedvesmojošu sieviešu atveidā. Liberta atveidojusi tādas sievietes kā Karalieni Elizabeti, Grētu Tunbergu, dziedātāju Pink un daudzas citas.

Gandrīz piecus mēnešus atpakaļ mazā Libertija bija viens no daudzajiem mazuļiem spēļlaukumā, taču tagad viņu atpazīt tūkstošiem cilvēku dažādās pasaules valstīs.

Savu slavas ceļu Libertija uzsāka, kad viņas "Instagram" konts nonāca mediju redzes lokā. Jau pēc pāris nedēļām tikai nedaudz vairāk kā trīs mēnešu jaunās meitenītes foto nonāca daudzos pasaules slavenos žurnālos un televīzijas šovos. Tagad, piecus mēnešu vēlāk, viņai "Instagram" aizrautīgi seko vairāk nekā 15 tūkstoši portāla lietotāju.

Taču Libertijas "Instagram" profils nav tikai vieta, kur apskatīt piemīlīgās mazulītes bildes. Zem katras bildes, kur meitene redzama, atveidojot kādu pasaulē ietekmīgu un atpazīstamu sievieti, ir pievienots arī apraksts par konkrēto personu, kas dod iespēju cilvēkiem uzzināt, kas ir šī sieviete un kādu ieguldījumu nesusi. "Kad Libertija paaugsies, es ceru, ka viņa skatīties šīs bildes un redzēs to smieklīgo, bet tajā pašā laikā arī informatīvo un izglītojošo pusi," portālam "Boredpanda" stāsta mazulītes mamma.

Vecāku viedokļi par to, vai maza bērna bildes vajadzētu vai nevajadzētu publicēt sociālajos tīklos, ir dažādi. Kamēr vieni uzskata, ka šāda rīcība ir nepieņemama un to neatbalsta, citi ik dienas publicē bildes un video no savu mazuļu ikdienas gaitām. Dženella portālam "Boredpanda" atklāj, ka viņas ģimene un draugi ir pozitīvi noskaņoti, atbalstoši un pat iedrošinoši. "Tieši viņi ir tie, kas dod mums idejas par to, kura varētu būt nākamā sieviete, kuru Libertija varētu atveidot," viņa stāsta.

"Es ik dienas saņemu ziņas no cilvēkiem, kuri atzīst – šis bildes uzlabo viņu dienas un liek viņiem smaidīt," stāsta mazulītes mamma. "Tieši šie iedrošinājuma vārdi ir tas, kas dod man spēku un vēlmi turpināt iesākto."

Portālam "Boardpanda" Dženella atklāj, ka ideju viņai netrūkst un jau ir padomā vairākas sievietes, kuras Libertija varētu attēlot. Tagad atliek vien ķerties pie kostīmu izgatavošanas, lai iedomāto realizētu un kārtējo reizi liktu cilvēku sejām atplaukt smaidā.

Zemāk arī tu vari iegūt pozitīvisma devu šodienai un ieskatīties, kādas ietekmīgas un iedvesmojošas sievietes mazā Libertija ir attēlojusi. Jāatzīst, līdzību ir grūti nepamanīt.

Viena no pasaulslavenajām iedvesmojošajām sievietēm ir Frīda Kalo – meksikāņu gleznotāja, kas kļuva slavena ar saviem zīmētajiem pašportretiem. Iedvesmojoties no valsts populārās kultūras, viņa izmantoja Meksikas tautas mākslas stilu, lai izpētītu postkoloniālisma, dzimuma, klases un rases jautājumus Meksikas sabiedrībā.

Viņa reiz teikusi: "Es gleznoju pati sevi, jo ļoti bieži esmu viena, un tieši sevi no visiem cilvēkiem es pazīstu vislabāk." No 143 gleznām, ko māksliniece ir uzzīmējusi, 55 ir pašportreti.

Tāpat Libertija ir atveidojusi arī sešpadsmit gadus veco vides aktīvisti Grētu Tunbergu, kas regulāri rīko dažādas jauniešu kampaņas, lai apturētu klimata pārmaiņas. Pateicoties savam darbam, jauniete ir nominēta Nobela Miera prēmijai.

Grēta ir iedvesmojusi simtiem tūkstošus jauniešu visā pasaulē iziet ielās un protestēt, lai pievērstu valstu vadītāju un citu līderu uzmanību klimata pārmaiņām.

Un kur tad bez popa ikonas Madonnas. Viņa savu karjeru sāka jau 1980. gadā. Madonna jau no pirmā brīža uz skatuves izcēlās ar savu drosmi, kas atstāja iespaidu uz pasauli. Ne velti viņa tiek saukta par popa karalieni.

Princese Diāna. Apvienotās Karalistes karaliskās ģimenes locekle, Velsas prinča un troņmantnieka Čārlza pirmā sieva un prinču Viljama un Harija māte. Taču viņa bija kas vairāk par princesi, sievu un mammu. Viņa bija arī modes ikona, elks un piemērs daudzām sievietēm un meitenēm visā pasaulei.

Īrisa Apfela – amerikāņu biznesmene, dizainere un modes ikona. Viņa daudzu cilvēku apbrīnu iekaroja ar savu interesanto ģērbšanās stilu. Pateicoties tam Īrisa kļuva par vecāko modes ikonu. Leļļu ražotājs "Barbie" pat izveidojis Barbijas sērijas lelli, kas atveido Īrisu.

Viena no viņas stila neatņemamām sastāvdaļām ir melnās, apaļās brilles, kas lieliski piestāv pat pie neparastākajiem tērpiem.

Karaliene Elizabete II – visilgāk valdošais britu monarhs un visvecākā valdniece, kāda ieņēmusi Anglijas karalienes troni.