Foto: Skolēni prezentē no otrreizējām izejvielām pašdarinātus iepirkuma maisiņus

Ar vērienīgu dizaina maisiņu un somu modes skati un daudzveidīgiem priekšnesumiem, aktualizējot plastmasas maisiņu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, izvadīts "Zaļā josta" bērnu radošā konkursa "Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai" fināls. Par uzvarētājiem atzīti madoniešu un liepājnieku darbi.

Konkursa "Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai" finālā 24 komandas, pārstāvot visus četrus Latvijas reģionus – Latgali, Vidzemi, Kurzemi un Zemgali –, demonstrēja savus izstrādātos alternatīvos risinājumus plastmasas maisiņu aizstāšanai ar praktiskām pašrocīgi gatavotām iepirkuma somām, maisiem un tašiņām, informē "Zaļā Josta" pārstāve Laima Kubliņa.

Pēc žūrijas vērtējuma, par labākajām idejām nākotnes iepirkuma maisiņu dizainam atzīti sekojošu mācību iestāžu audzēkņu gatavotie darbi. Pirmsskolas izglītības iestāžu grupā:

1. vieta Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei "Priedīte";

2. vieta Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādei "Dartija";

3. vieta Madlienas pirmsskolas izglītības iestādei "Taurenītis".

Savukārt skolu grupā:

1. vieta Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolai;

2. vieta Bauskas 2. vidusskolai;

3. vieta Ogresgala pamatskolai.

"Zaļā josta" rīkotais radošais konkurss "Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai" norisinājās šī gada pavasarī un tajā piedalījās vairāk nekā 1200 bērnu no 176 mācību iestāžu komandām. Konkursam pieteiktas neskaitāmas oriģinālas idejas maisiņu darināšanai no otrreizējiem, savu mūžu nokalpojušiem materiāliem, piemēram, izdilušām džinsu biksēm, novalkātiem t-krekliem, bet kā rokturi izmantotas vecās kaklasaites un šalles. Vairāku dizaina somu tapšanai bērni izmantojuši izlietoto plastmasas iepakojumu – dzērienu pudeles, plastmasas maizes maisiņus, vecos iepirkuma maisus, kas griezti, kausēti, līmēti, tamborēti un citādi pārveidoti nodilumizturīgā un mitrumizturīgā materiālā. Praktisku eksperimentu ceļā bērni pierādīja, ka arī vecās kancelejas preces ir derīgas somu izgatavošanai – somas darinātas gan no kancelejas mapēm, gan aprakstītā rakstāmpapīra, gan no žurnālu vākiem un tukšajām kastēm. Arī ikdienā nokalpojušas mājlietas iespējams izmantot iepirkuma maisu šūdināšanai, piemēram, vecās žalūzijas, mūzikas plates vai pat tukšās kannas no vējstiklu šķidruma.