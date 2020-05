Frāzes, ko nevajadzētu teikt mājsaimniecēm jeb mammām ar bērniem

Atsākt strādāt mēnesi pēc bērna piedzimšanas vai palikt mājās trīs gadus – to izlemj tikai pati mamma. Taču ir frāzes, kuras neviena no viņām negribētu dzirdēt no draugiem un tuviniekiem.

Jā, dažiem šķiet, ka sieviete ar mazu bērnu patiesībā jau neko mājās nedara, kas tur liels – auklēt mazo. Tikai prieks un laime! Taču tie, kuri paši ir vecāki vai redzējuši šo "neko nedarīšanu" radu un draugu mājās, visticamāk, sapratīs, kāda ir realitāte. Portāls "Goodhouse" iepazīstina ar tipiskākajām frāzēm, kuras nereti tiek izteiktas mammām, kuras izvēlējušās ģimeni, nevis karjeru. Ja nevēlies šādu mammu aizvainot, izvairies no šo un līdzīgu izteicienu bārstīšanas.

Ar ko tu visu dienu nodarbojies?



Ko tādu pavaicāt var tikai cilvēks, kurš nekad divatā ar bērnu nav palicis ilgāk par piecām minūtēm. Uz šādu jautājumu tā vien gribas atbildēt kaut ko šādā stilā: "Protams, visu dienu guļu dīvānā un dzeru kafiju", taču jokus pie malas, jo patiesībā šis ir visai aizvainojošs jautājums, jo bērns, vecumā līdz trīs gadu vecumam, prasa ļoti, ļoti daudz uzmanības. Bez sadzīviska rakstura rūpēm (ēdiena gatavošana, barošana, pārģērbšana, higiēniskās procedūras, mājas uzkopšana utt.) no mammas tiek prasīta patstāvīga pieslēgšanās itin visam mājās notiekošajam, patstāvīga gatavība atbildēt uz bērna jautājumiem, kā arī rotaļas ar mazuli. Dažas mammas, starp citu, pat dušā var ieiet tikai tad, kad vakarā no darba pārradies bērna tētis.



Kāpēc tu pa dienu nepaguli, kad guļ bērns?



Šis plāns šķiet saprātīgs tikai teorētiski, bet realitātē šīs dārgās divas stundas, kamēr mazulis guļ, tiek izmantotas gultu saklāšanai, virtuves sakopšanai, veļas izkarināšanai uz auklas (un jaunas netīrās veļas partijas ielikšanai veļas mašīnā) un ātri ielūkoties sociālajos tīklos, kamēr mammas beidzot brokasto. Bet dažas mammas, starp citu, vēl arī ir iemanījušās strādāt attālināti.

Un šis vēl ir labākajā gadījumā, kad bērns pa dienu paguļ, turklāt samērā ilgu laiciņu, taču jāatceras, ka ir mazuļi, kuru miegs ir "caurs", un viņi mostas ik pēc pusstundas!

Droši vien tev nepavisam nav laika sev



Ja tādā veidā centies izrādīt līdzjūtību – labāk nevajag: tiesa, mammai patiešām praktiski nav laika sev, taču nevajadzētu lieku reizi to atgādināt. Daudz labāk, ja tu vari padalīties savā pieredzē – piemēram, pastāsti, ka bērni taču aug tik ātri, un rezultātā mēs atminamies nevis nogurumu, bet vislabākos brīžus kopā ar viņiem. Vai palīdzi praktiski: pastaigājies ar mazuli pāris stundiņu, kamēr mamma aiziet pie manikīra – to viņa novērtēs daudz vairāk, nekā mutiski izteiktus līdzjūtības apliecinājumus.



Tas ir tik lieliski – nestrādāt!



Vispār jau būt mammai nozīmē ne tikai pilnu darba dienu, bet strādāšanu bez brīvdienām, atvaļinājumiem un dažreiz pat bez pusdienu pārtraukuma. "Mūsdienās vecāki velta daudz vairāk laika komunikācijai ar bērniem, nekā vecāki pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados. Un mammas pienākumu saraksts arī ir paplašinājies: tā ir gan palīdzēšana mājasdarbu izpildē, gan papildu nodarbju nodrošināšana – mūzika, sports, svešvalodu apguve un daudz kas cits," norāda

Sirakjūsas Universitātes (ASV) socioloģijas katedras docente Margareta Usdanski.



Bet vīrs tev naudu dod?



Saskaņā ar statistikas datiem vairumā ģimenēs ar bērniem ir kopīgs budžets, un ar finanšu jautājumiem bieži vien tiek galā tieši sieviete – jo viņa arī vislabāk redz kopējo ģimenes tēriņu ainu. Protams, ne vienmēr šī shēma strādā: dažas nestrādājošās sievietes jūt, ka viņām pietrūkst finanšu neatkarības. Taču jebkurā gadījumā – mīloši partneri spēj vienoties arī naudas lietās.



Droši vien, ka tavs vīrs vēl piepelnās – citādi, kā gan jūs dzīvotu no vienas algas



Jāsāk ar to, ka skaitīt naudu svešā makā nav īpaši pieklājīgi. Bet, ja reiz tomēr pieskārāmies šai tēmai – paskaitīsim, cik daudz naudas ģimenē ekonomē mamma, kura "sēž" mājās ar bērniem: alga auklei, palīdzei mājsaimniecības darbos, šoferim, privātskolotājam... Turklāt daudzi vecāki izvēlas nevis dārgāku auto vai vēl vienu ceļojumu uz ārzemēm, bet gan iespēju vairāk laika pabūt kopā ar bērnu un redzēt, kā viņš aug.

Kad tu plāno atgriezties darbā?



Reti kurš mūsdienās spēj saredzēt savu nākotni pavisam konkrēti, bet jo īpaši jau mammas, kuras atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. Droši vien, ka vairāk nekā puse sieviešu, kuras izvēlējušās veltīt sevi vairāk ģimenei, nevis karjerai, nebūs par simts procentiem pārliecinātas, ka varēs atgriezties tajā pašā amatā vai pat tajā pašā uzņēmumā – biznesa pasaule mūsdienās nav tik stabila. Vēlies parunāt par darbu – labāk pavaicā, vai jaunā mamma vispār plāno nodarboties ar to pašu, ko agrāk, nevis to, kad viņa atgriezīsies darba tirgū.



Sanāk, ka tavs diploms bija vien lieka laika tērēšana...



Viens no visspilgtākajiem piemēriem, kā izrādīt necieņu pret jaunās mammas darbu: tu vienlaikus norādi, ka sieviete velti tērējusi laiku mācībām, un izsaki šaubas par to, vai viņa vispār vēl ir uz kaut ko spējīga savā profesijā. Margareta Usdanski atzīmē: "Daudzas mammas atrod darbu, ko iespējams veikt attālināti, vai pusslodzes darbu – un nebūt ne vienmēr šī nodarbošanās ir saistīta ar viņas izglītību vai profesionālo jomu. Bērna maina mūsu dzīvi, tajā ienāk jaunas vērtības un dažreiz atklājas pilnīgi jauni horizonti – un to nekādi nedrīkst uzskatīt par soli atpakaļ". Turklāt daudzas sievietes cer atgriezties pie saviem karjeras plāniem, kad bērni sāks apmeklēt skolu, un parādīsies vairāk brīva laika.