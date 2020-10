Garīgajai veselībai veltītās akcijas laikā Uzticības tālrunis sniedz teju 150 konsultācijas

Aizvadītajā nedēļā, atzīmējot pasaules garīgās veselības dienu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu Uzticības tālrunis 116111 (turpmāk – Uzticības tālrunis) pirmo reizi rīkoja akciju "Palīdzība zvana attālumā". Akcijas laikā sniegtas 148 konsultācijas (89 gadījumos zvanītāju bijuši bērni, 59 – bērnu vecāki un likumiskie aizbildņi), informē inspekcijā.

Akcijas laikā saņemti zvani par dažādiem nozīmīgiem tematiem – gan par spēcīgām negatīvām emocijām un mentālās veselības jautājumiem, gan vardarbību, mobingu izglītības iestādē, interneta drošību, grūtībām saskarsmē ar vienaudžiem un vecākiem, pašnāvības domām, u.c. jautājumiem.

Akcijas galvenais mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību mentālās veselības nozīmei, kā arī pašnāvību problemātikai bērnu un pusaudžu vidū. Uzticības tālrunis bieži saņem zvanus no bērniem un pusaudžiem, kuri stāsta par depresīvām sajūtām, nomāktību, trauksmi, bezspēcību un izmisumu. Daudziem no viņiem ir smagi runāt par savām grūtībām, jo aizvien sabiedrībā valda uzskats, ka katram jāprot tikt galā ar savām garīgās veselības problēmām – jāspēj vienkārši saņemties un uz dzīvi raudzīties pozitīvāk. Diemžēl nereti cilvēkiem trūkst izpratnes par garīgās veselības grūtībām, un to, ka šādos gadījumos vienkārši pozitīva attieksme un domas nemazina negatīvās emocijas. Latvijā ir viens no augstākajiem pašnāvības līmeņiem Eiropas Savienībā, jo garīgās veselības un pašnāvības tematu ieskauj aizspriedumi, stereotipi un stigmatizācija. Tādēļ ir jo īpaši svarīgi spēt pamanīt problēmu laicīgi, spēt ieklausīties savos līdzcilvēkos, un nepieciešamības gadījumā sniegt atbalstu vai sazināties ar speciālistiem.