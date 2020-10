Gatavi vīra un tēta nāvei? Divas sievietes dalās pieredzē, kāda ir dzīve 'pēc'

Sieviete kopā ar dēlu pieteicās programmā "Kalniem pāri", lai gan viņiem sēras vēl bija visai "svaigas" – bija pagājis vien pusgads. Tomēr Zane atzīst, ka šī pieredze bijusi ļoti laba, lai gan pati sākumā bijusi visai skeptiska. Nodarbības notiek grupā, un viņa sākumā nav zinājusi, kā uzticēties un stāstīt par saviem pārdzīvojumiem svešiem cilvēkiem. Tas neesot bijis viegli, taču tagad sieviete saprot – tas bija ļoti noderīgi. "Apzinājos, ka apkārt ir tik daudz cilvēku, kuri piedzīvojuši līdzīgus notikumus. Grupā bija vairāki gadījumi, kur nāve skārusi pēc cīņas ar vēzi. Tas tomēr ir nedaudz citādi, jo tuviniekiem ir laiks sagatavoties skumjajām beigām, mūsu gadījumā viss notika negaidīti. Citādi ir arī pēkšņas nāves gadījumā, piemēram, ja cilvēks iet bojā avārijā, tad tu saproti apstākļus, kas ir risinājušies neatkarīgi no tevis. Bet pašnāvība – tas ir kaut kas vēl citādāks," uzskata Zane.

Pēc notikušā sieviete biežāk aizdomājusies par nāvi, par to, cik trausla ir mūsu dzīve. Tāpat viņai radušās pārdomas, kas sabiedrība baidās runāt ar cilvēkiem, kuri piedzīvojuši zaudējumu. "Dēls pēc notikušā kā jau bērns toreiz bija gatavs pat svešiem cilvēkiem stāstīt, ka viņa tētis nomiris, taču pieaugušie, ko tādu dzirdot, nezināja, kā reaģēt. Tā vietā, lai pateiktu: "Man ļoti žēl," viņi vienkārši klusēja... Tagad vairāk domāju par to, ka visam ir sākums un beigas, daudz kas manī mainījies, tostarp attieksme pret vērtībām. Vīrs mira vasarā, bet dēlam rudenī bija jāsāk skolas gaitas. Viņš nedaudz satraucās par to – un ne jau tāpēc, ka jādodas uz 1. klasi, bet ko viņš teiks citiem bērniem, jo visiem taču tētis būs, bet viņam ne. Tēva dienā skolotāja lika uzzīmēt kartīti tētim... Dēls arī par to sakreņķējās. Par zaudējumu audzinātājai biju stāstījusi, tāpēc domāju, ka arī pedagogi, uzdodot šādu uzdevumu, varētu būt nedaudz elastīgāki. Nevis apsveikumu tētim, bet teikt, ka var jebkuram tuvam cilvēkam," uzskata Zane.

Kopš notikuma ir pagājis pusotrs gads, grūti ir abiem, un dēls jau ir skaidri sapratis un apzinoties, ka neviens vairs neieņems tēta vietu. Tēta pietrūkst – puikam ir tukšuma sajūta, jo vairs nevar aizbraukt ciemos, arī sadzīves lietās nav vīrieša roku.

Arī Zane sevī joprojām nav atradusi īstu mieru par notikušo. "Tagad cenšos nedomāt, kāpēc viņš tā izlēma. Viņa dzīve gāja uz augšu – vīrs kāpa pa karjeras kāpnēm, viss bija labi. Taču, kā izrādījās, tas bija tikai ārēji, tāpēc bija šoks par to, ka viņš pieņēma šādu lēmumu. Ārēji nekas neliecināja par to, ka viņš jūtas slikti! Ja agrāk dzīvē bija kādas problēmas, kas šķita neatrisināmas, tad pēc notikušā viss šķiet tik maznozīmīgs. Dziedināšanās prasa laiku, tāpēc apzinājos, ka pati netikšu galā, un gāju pie psihoterapeita. Ar kādu viss ir jāizrunā, bet tas nevar būt tavs mazais bērns, tāpēc arī programma bija ļoti noderīga. Es uzskatu, ka valstiskā līmenī būtu vairāk jādomā, pirmkārt, kā sniegt palīdzību tiem, kuri jūt sabrukuma tuvošanos, otrkārt, sērojošām ģimenēm. Latvijā ir tāda statistika pašnāvību jomā, īpaši vīriešu vidū, ka būtu laiks pievērsties šim jautājumam! Jāuzsver arī tas, ka vairs nav stereotipu – ja tu ej pie psihologa, tu esi traks. Palīdzība ir jāmeklē. Kad programmā un ārpus tās runāju, vai cilvēkam ir tiesības sev atņemt dzīvību, viedokļu bija daudz – tas ir grēks vai, pretēji, katram ir tiesības rīkoties ar savu ķermeni pēc labpatikas... Es vairāk pie sevis tomēr domāju – ja tev ir bērni, tu vairs nedrīksti vienpersoniski izlemt, ko tu darīsi... Manī tomēr ir arī šādas emocijas – dusmas par lēmuma pieņemšanu vienatnē. Ja tev ir slikti, pašam arī ir jāmeklē palīdzība," uzsver Zane.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Ja sēro tu un tavi bērni, uzdrīksties atļauties dziedināšanai!

Lai palīdzētu ģimenēm un bērniem, kuri zaudējuši tuviniekus, ir izveidota speciāla programma "Kalniem pāri", kuras laikā sniegtais atbalsts ir visaptverošs un bez maksas. Šobrīd pieteikties dalībai programmā īpaši aicinātas ģimenes ar bērniem līdz sešu gadu vecumam.

"Mūsu sabiedrībā nav pieņemts runāt pa nāvi, īpaši ar maziem bērniem. Tāpēc situācijās, kad nomirst kāds no ģimenes locekļiem, visbiežākā reakcija ir izvairīšanās runāt gan par pašu zaudējumu, gan par sērojošā bērna izjūtām un vajadzībām. Sēras tiek pārvērstas par tabu tēmu, un bērns sāk justies pamests un nesaprasts, taču patiesībā sēras ir dabīga un palīdzoša atbildes reakcija uz tuva cilvēka zaudējumu, kas var būt dziedinoša un spēcinoša. Sēras nav problēma, kas jāatrisina, drīzāk jauna realitāte, ar kuru jāiemācās sadzīvot," skaidro programmas "Kalniem pāri" vadītāja Marta Kubliņa.

Programmā tiek nodrošināts visaptverošs atbalsts visai ģimenei, stiprinot tās locekļu spēju pārvarēt grūtības pēc tuvinieka nāves. Parasti programma sākas rudenī un turpinās līdz pavasara beigām. Bērni, kuri saņem atbalstu, sadalīti trīs vecuma grupās – mazuļi līdz sešu gadu vecumam, bērni no septiņiem līdz 11 gadiem un pusaudži no 12 līdz 18 gadiem. Līdzās bērniem palīdzību saņem arī pārējie ģimenes locekļi.

"Kalniem pāri" speciālistiem ir svarīgi, lai bērns varētu paust savas izjūtas sev pieņemamā veidā – runājot, muzicējot, zīmējot, socializējoties un dažreiz – kopīgi paklusējot. Lai bērns sajustu piederības sajūtu un vienaudžu atbalstu, izprastu savas domas, emocijas, rīcību un vairs neprātotu: "Vai ar mani viss ir kārtībā?" Arī pārējiem ģimenes locekļiem atbalsts ir svarīgs – svarīgi saprast, kā pareizi runāt ar bērniem par mirušo, kā kliedēt vientulības sajūtu un aizspriedumus, kā veicināt atvērtāku savstarpējo ģimenes komunikāciju," turpina programmas vadītāja.

Šogad programma sāksies novembrī, un pieteikties tai vēl aicinātas ģimenes ar bērniem līdz sešu gadu vecumam. "Dažreiz šķiet, ka mazie bērni vēl neko nesaprot, bet īstenībā tā nav. Tāpēc "Kalniem pāri" ietvaros speciālisti strādā arī ar mazuļiem. Nodarbību laikā ar bērniem kopā ir pirmsskolas Montesori pedagogs un mākslas terapeite, iesaistot mazuļus radošās un aktīvās nodarbēs, kopā spēlējoties, muzicējot, krāsojot, veidojot un draudzējoties. Darbošanās gaitā tiek pārrunātas un radoši izpaustas ar sērām saistītās izjūtas, pieredze un veicinātas pozitīvas atmiņas par mirušo mīļo cilvēku," skaidro programmas vadītāja.

Pieteikties programmai ir iespējams gan uzreiz pēc tuvinieka aiziešanas, gan arī tad, ja cilvēks aizgājis jau pirms kāda laika. Katrs gadījums sākumā tiek izvērtēts individuālās konsultācijas laikā, tad tiek pieņemts lēmums par nepieciešamo atbalsta veidu, īpaši ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju. Atkarībā no situācijas valstī tiks pieņemts lēmums, vai nodarbības notiks grupās klātienē, ievērojot nepieciešamo piesardzību, vai ar ģimenēm tiks strādāts individuāli.

Pieteikties dalībai programmā "Kalniem pāri" var SOS bērnu ciematu asociācijas mājaslapā.

Programmu "Kalniem pāri" īsteno Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija, un tās īstenošana šobrīd pilnā mērā ir atkarīga no ziedotāju labvēlības.

Vēl citus stāstus un plašāku informāciju par programmu lasi šajā rakstā.