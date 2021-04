Ģimenēm dāvina stāstu grāmatu par naudas plānošanu

Divsimtajā dzimšanas dienā "Swedbank" dāvina ģimenēm Latvijā grāmatu "Nauda un citas Cīruļu ģimenes lietas" ar desmit aizraujošiem stāstiem par bērnu piedzīvojumiem un mācībām, apgūstot naudas pasauli. Grāmatas mērķis ir rosināt vecākus sarunāties ar bērniem par naudu un veicināt finansiāli atbildīgu ieradumu veidošanu jau no mazotnes. Stāstu audio versijas, ko ar savu balsi iedzīvinājuši sabiedrībā pazīstami vecāki – Laura un Toms Grēviņi un Kristīne un Kaspars Virsnīši, ikvienam interesentam jau tagad bez maksas pieejamas populārākajās straumēšanas vietnēs.

Kā un kam krāt naudu? Kā radusies nauda? Vai banknotēm pievieno ēdamas vielas? Kāpēc vajadzīgs iepirkumu saraksts? Cik maksā dzimšanas dienas ballīte un cik – vilinoši bezmaksas piedāvājumi? Kā pašam nopelnīt, un vai tiešām viss jāpērk par naudu? Uz šiem un citiem jautājumiem grāmatā atbildes meklē Cīruļu ģimene – mamma Maija, tētis Kārlis, bērni Gustavs un Kate un viņu kolorītie radi: nepārspējamais stāstu meistars vectēvs, ugunīgā tante Alise, kura brauc ciemos no Kipras, prātīgā lauku ome un opis un suņuks Eiro. Stāsti un tiem pievienotie padomi būs labs palīgs vecākiem un sākumskolas skolotājiem sarunās ar bērniem par naudu.

Grāmatas autori ir "Swedbank" Finanšu institūta eksperti Evija Kropa un Reinis Jansons, un lietuviešu blogeris un komunikācijas speciālists Simons Urbons. Grāmatas pirmais izdevums lietuviešu valodā guvis plašu popularitāti, ierindojoties pārdotāko bērnu grāmatu topa desmitniekā Lietuvā.

"Nauda ir svarīga ikdienas sastāvdaļa, tāpēc ir svarīgi prast ar to apieties gudri un pārdomāti. Daudzi domā, ka naudu tērēt ir viegli, pelnīt – grūti, bet plānot – sarežģīti. Mēs "Swedbank" Finanšu institūtā, tiekoties ar bērniem un viņu vecākiem, esam pārliecinājušies, ka naudu plānot var būt arī aizraujoši, un šī grāmata ir viena no iespējām uz naudas lietām paraudzīties no cita skatpunkta. Tas ir saistošs un interesants saturs gan maziem, gan lieliem, jo attiecības ar naudu cilvēkam ir aktuālas visu dzīvi. Caur ikdienišķiem un ģimeniskiem stāstiem tiek izdzīvotas situācijas, ar kurām saskaras teju ikviena ģimene. Finanšu institūta padomu sadaļā var smelties idejas, kā ar bērniem runāt par dažādām naudas tēmām, savukārt no stāstu varoņiem – par to, kā ikvienā situācijā atrast "mākoņa zelta maliņu"," stāsta "Swedbank" Finanšu institūta eksperte Evija Kropa.

Vairāk nekā 4000 grāmatas drukāto eksemplāru kā dāvana šī gada laikā ceļos uz Latvijas skolām un bibliotēkām, bet, lai grāmata būtu pieejama visām Latvijas ģimenēm, stāstu audioversijas jau šobrīd klausāmas "Swedbank" "Spotify" un "Youtube" kanālā. Stāstus ierunājuši sabiedrībā pazīstami vecāki – Laura un Toms Grēviņi un Kristīne un Kaspars Virsnīši.

Katrs grāmatas stāsts papildināts ar vērtīgiem ekspertu padomiem un diskusiju tematiem, lai veicinātu vecāku sarunas ar bērniem. Elektroniski stāsti kopā ar padomiem pieejami "Swedbank" blogā "Manas finanses". Savukārt skolēniem un skolotājiem, izmantojot vairākus grāmatas stāstus, izstrādāti īpaši materiāli izmantošanai mācību stundās. Tie jau šobrīd pieejami platformā dziveigatavs.lv.