Ne viens vien vecāks, sākoties jaunajam mācību gadam, domā par to, kā atvase pavadīs laiku ārpus mācību stundām. Sporta nodarbības, dejošana, dziedāšana un citi pulciņi prasa ne vien laiku, bet arī papildu finanses no vecāku puses. Par to, cik izmaksā bērnu dalība dziedāšanas konkursos un kādi resursi jāiegulda, raidījumā "Sieviete. Personīgi" stāsta sabiedrībā zināmi vecāki.

"Tas maksā daudz, tāpēc jāpelna daudz," smejoties stāsta divu meitu mamma Katrīne Sauliete. "Dalības maksa izmaksā 50 eiro vienam bērnam, tas ir tikai solo. Ja viņas man ir divas solistes, būs viņas jau duetā un duetam ir bišķiņ vairāk. Pēc tam ir grupās – grupā [jāmaksā] par dalībnieku, tad ir tērpi. Frizūras mēs paši mēģinām taisīt," par to, cik jāiegulda meitu dziedāšanā, stāsta Sauliete, piebilstot, ka vēl jāmaksā par dzīvošanu, ja konkurss ir izbraukumā, un nometnēm.

"Jebkādas papildu nodarbības bērniem šobrīd nav lēti. Es runāju par kaut kādu minimumu, bet arī tas minimums ir daudz," stāsta dizainere un mamma Olga Krūze.

Kritiska ir uzņēmēja un mamma Ilona Ķirse: "Pulciņi naudu "noēd", bet tā ir vienkārši daudzbērnu ģimenes budžeta pozīcija, tur neko nevar darīt. Cilvēki, kas dzemdē bērnus, rēķinās ar to."