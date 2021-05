Grūtniecei atteica vakcināciju pret Covid-19. Jaunākās atbildes par vakcīnām gaidībās un zīdot

Pie portāla "Delfi" vērsās grūtniece, kurai, izstāvot rindu uz vakcinēšanos "ATTA" centrā, kur vakcīnu pret Covid-19 varēja saņemt jebkurš gribētājs, to atteica tieši grūtniecības dēļ. Vakcinācijas projekta birojs skaidro, kāpēc tā noticis. Savukārt Rīgas Dzemdību nama ginekoloģijas un dzemdniecības speciāliste Santa Markova stāsta, kādi aspekti jāizvērtē, ja grūtniece apsver domu vakcinēties pret Covid-19. Kā arī izmantojam datus no jaunākā Latvijas Ginekologu un Dzemdību speciālistu asociācijas un Imunizācijas valsts padomes kopīgi sagatavotā materiāla par biežāk uzdotajiem jautājumiem saistībā ar grūtnieču un mammu, kas zīda bērnus, vakcinēšanu.

"Šobrīd esmu grūtniecības 36. nedēļā un aizdomājos par vakcinēšanos pret Covid-19," savu stāstu sāk topošā mamma Zane. "Es konsultējos par vakcinēšanos ar trim neatkarīgiem ārstiem – savu ginekologu, ģimenes ārstu un gaidāmā bērna pediatru, speciālistiem labās medicīnas iestādēs. Un viņi visi ieteica potēties – grūtnieces varot slimot smagi un nedod, Dievs, dzemdībās būt sasirgušai. Palasīju arī ārzemju presi, kur minēta pieredze, piemēram, Amerikā un Anglijā, kur grūtnieces vakcinē. Tā nu devos kopā ar vīru uz "ATTA" centru, ieradāmies laicīgi, tāpēc rinda nebija pārāk gara – tā prasīja divas stundas. Mani izjautāja par alerģijām un citām kontrindikācijām – bija jāaizpilda pēdējais dokuments. Kontrindikācijās bija minētas grūtnieces un zīdītājas. Tiklīdz pateicu, ka esmu grūtniece (biju ģērbusies mētelī un to varēja arī nesaprast), man vakcinēšanos atteica. Saplēsa dokumentu acu priekšā. Prasīju, kad varēšu vakcinēties. Man skaidroja, ka zīdīšanas laikā to nevar, tātad jāsecina – vēl kādu gadu to nevarēšu. Turklāt vakcinētājs teica, ka viņš atbalstītu grūtnieces vakcinēšanu, bet tā nav atļauta.

Kad apmeklēju savu ginekologu, viņš bija pārsteigts. Es pazīstu medicīnas darbinieces grūtnieces, kas ir potējušās. Bērnu ārste teica, ka zināma aizsardzība no vakcīnas būtu arī bērnam. Protams, ja ārsti konsekventi teiktu, ka vakcīna ir riskanta, es to neizvēlētos. Mulsina, ka ārsti uz to mudina, skaidro, ka apdraudējums slimības smaguma ziņā, ja saslimst, ir lielāks nekā riski no potes, bet realitātē vakcinēšanās tiek atteikta.

Arī, pirms gāju vakcinēties, jautāju ārstam, vai vajadzētu nosūtījumu vai kādu ārsta izrakstu, man skaidroja, ka nevajag – sliktākajā gadījumā varētu palūgt parakstīt papīru, ka pati uzņemos atbildību par izvēli. Taču man pateica, ka grūtniecība ir kontrindikācija vakcinēšanai," savu stāstu beidz Zane.

"Delfi" lūdza skaidrojumu "ATTA" centra par vakcinēšanos atbildīgajai iestādei – Vakcinācijas projekta birojam. To sniedza biroja komunikācijas konsultante Agnese Strazda: "Latvijā ir izstrādāti ieteikumi grūtnieču vakcinācijai pret Covid-19, tie izstrādāti sadarbībā ar Imunizācijas valsts padomi un Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju 2021. gada aprīlī. Šajos ieteikumos ir minēts, ka vakcinācija grūtniecēm tiek rekomendēta un grūtnieces drīkst vakcinēties, pirms tam kopīgi ar ārstu izvērtējot ieguvumus un riskus.