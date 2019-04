Gudro prātu konkurence: sākas cīņa par iekļūšanu trīs Rīgas centra prestižās ģimnāzijās

Zīle uzsver – cik gan dažādi bērni var piedzimt daudzbērnu ģimenē vieniem vecākiem. Katrs atšķirīgs, bet vecāki reizēm nespēj ieraudzīt, ka bērniem ir atšķirīgas spējas un intereses, un ka bērni nav tādi pat kā vecāki. Piemēram, vecāki paši bijuši teicamnieki ar augstiem rezultātiem, bet viņu bērnam patīk sports vai mūzika... "Mīļie vecāki, padomājiet, kāpēc jums tas ir tik svarīgi, lai bērns mācītos konkrētā skolā?"

Psihoterapeite patlaban veic pētījumu par pusaudžu depresiju, trauksmi, somatizāciju un saikni ar mācību rezultātiem. Dotā brīdī dati vēl tiek apstrādāti, taču ārvalstīs veiktie pētījumi ir pierādījuši, ka izglītības sistēmā, arī ģimnāzijās, ļoti labi iekļaujas meitenes, un izglītības standartus jau arī pārsvarā veido sievietes – pedagoģijā vispār ir šī dzimuma pārsvars. Tie, kuri ir aktīvāki, radošāki, nepaklausīgāki – gan meitenes, gan zēni, viņiem standarta sistēmā iekļauties ir grūtāk.

Vēl viens fakts, uz ko norāda speciāliste, – arī skolas savstarpēji konkurē par reitingiem, viņu ieskatā, ideāls skolēns visu izdarīs, visu sapratīs pats, bet cena, ko maksā trauslāks skolēns, īpaši prestižās skolās, ir pārsvarā no malas neredzama, to jūt tikai pats bērns – somatizācija, sāpes, ēšanas traucējumi, atkarības, trauslāka personība un lielāks jūtīgums, krietni lielāka psihiskā ievainojamība. Un tas ir pierādīts. Piemēram, ja jaunietim no prestižas skolas parādās uzvedības traucējumi, viņš "izkritīs" no mācību iestādes. Paradoksāli, bet savā ziņā viņš pat ir vinnētājs, veselāks, jo viņam vismaz ir parādījušies ārējie simptomi, kas rāda apkārtējiem: "Ar mani kaut kas nav labi, palīgā!". Bieži apdāvinātiem bērniem ir tā, ka viņiem prevalē iekšējie simptomi, kurus nepamana nedz ģimenē, nedz skolā, tos jūt tikai pats jaunietis. Un šādi bērni cieš no nediagnosticētas somatizācijas, jo neviens nav pamanījis, ka visa pamatā, piemēram, ir pat smaga depresija. Taču var būt arī tā, ka viss ir šķietami lieliski, bet parādās nopietni ēšanas traucējumi. Bieži ģimene to negrib redzēt, un arī daļa skolu nav ieinteresētas to redzēt. "Visideālākā no psihoemocionālās veselības viedokļa skolu sistēma ir tāda, kurā pastāv dažādība, piemēram, Somijā. Ir tādi bērni, kuriem ir nepieciešams kustēties, un viņš mācību vielu var klausīties, izdarot pietupienus vai metot kūleņus," saka Zīle.

"Bērni var piedzimt talantīgi – ķīmijā, fizikā, mūzikā, sportā – un viņi aizies un nokārtos eksāmenus bez problēmām. Ja bērnam būs talants un motivācija, viņš to izdarīs, bet, ja tā būs vecāku motivācija, var nekas nesanākt, bērns pat neapzināti to var sabotēt un neiestāties. Ja bērns pats nebūs izlēmis, ka grib būt izcils, pilnveidoties konktrētajā jomā, nekas nelīdzēs. Reizēm situāciju var atrisināt, ja vecāki paies nedaudz maliņā. "Tā ir tava dzīve, es respektēju, ko tu vēlies". Tas var jaunietim palīdzēt atrast pašam savu motivāciju," uzskata psihoterapeite.

Runājot par konkurenci, lai iestātos prestižās skolās, Zīle akcentē, ka talantīgie iestāsies paši, citiem nāksies piestrādāt, bet daļa no viņiem netiks. Un te speciāliste uzsver, ka valstiskā līmenī nav novērtēta profesionālā vidējā izglītība. Viņasprāt, ir svarīgi uz bērniem skatīties kā uz resursu – kas ir viņu stiprās un vājās puses, un tādā kontekstā bērniem palīdzēt attīstīties un veidoties, atrast piemērotākās izglītības iestādes.