Idejas, kā neparasti iemūžināt bērna dzīves pirmos divpadsmit mēnešus

Bērna pirmais dzīves gads paiet nemanot, šķiet – vēl tikko viņu vēl atvedi mājās tik maz mazītiņu, bet nu jau viņš pats rāpo, viņam ir izauguši zobi un mati. Lai pēc iespējas spilgtāk atcerētos atvases pārvērtības pirmajos viņa dzīves mēnešos, daudzi vecāki nolemj tās iemūžināt, ik mēnesi uzņemot vienu bildi ar mazuli. Taču, kā šos ikmēneša foto padarīt īpašus un oriģinālus?

Atmiņas ir nezūdoša vērtība, taču pēc vairākiem gadiem tev būs grūti atcerēties, kā tavs mazulis izskatījās savas dzīves pirmajos divpadsmit mēnešos. Taču, lai šīs atmiņas nezustu, tu katru mēnesi vari uzņemt vienu foto, kurā būs redzama tava atvase. Pēcāk, kad mazais ķipars jau būs paaudzies, varēsi atskatīties uz šīm bildēm ar smaidu un gremdēties siltās atmiņās.

Piedāvājam idejas, kuras var palīdzēt tava bērna pirmā dzīves gada foto kolāžu padarīt īpašu un oriģinālu.

Neatņemama pirmā bērna dzīves gada ikmēneša foto sastāvdaļa ir norāde par to, cik mēnešus vecs mazulis ir foto uzņemšanas brīdī. Lai norādītu bērna vecumu, vari no visdažādākajām lietām, piemēram, čiekuriem, zīlēm, rotaļlietām, izveidot bērnam vecumam atbilsošo skaitli. Lai padarītu katru foto īpašu, katru reizi izmanto citus materiālus, no kura pagatavot ciparu, piemēram, rudenī kastaņus un kļavas lapas, bet vasarā ziedus.

Tāpat mazuļa vecumu var uzrakstīt uz tāfeles vai papīra lapas. Tas prasīs mazāk laika un samazinās risku, ka ilgi un pacietīgi veidotais cipars 3 no dārzā atrodamajiem ziediem tiks izjaukts ar vienu mazuļa rokas vēzienu.

Tikpat piemīlīgi tavs mazulis ikmēneša foto izskatīsies arī tad, ja viņa vecums tiks uzdrukāts un bodija vai krekliņa. Šeit galvenais nosacījums ir, lai tas būtu labi saredzams, viss pārējais – ciparu šifrs un krāsa ir atkarīgs no tevis, tavām vēlmēm un izdomas. Jāpiemin, ka bērna vecumam ne vienmēr obligāti jābūt attēlotam ar cipariem, tā vietā var izmantot arī vārdus.

Ir vecāki, kas savas atvases vecumu šajos foto pielīdzina ēdienam. Piemēram, fotogrāfe un divu bērnu māmiņa Danija Lī, šim nolūkam izmantoja picas šķēles. Vairāk par to, kāpēc viņa izvēlējās tieši picas, vari lasīt te. Taču tu vari dot priekšroku savam mīļākajam auglim, dārzenim vai ēdienam. Tikpat labi tās var būt pat piena pakas vai burgeri. Ļauj izdomai vaļu!

Ja vēlies sava mazuļa attīstību piefiksēt pēc iespējas detalizētāk, ikmēneša foto vari norādīt ne tikai viņa vecumu, bet arī svaru, augumu un citas detaļas, kuras vēlies atcerēties. Tās visērtāk būs pierakstīt ar krītu uz dēlīša vai papīra lapas. Tāpat vari likt lietā arī datoru un pēc foto uzņemšanas ar speciālu programmu palīdzību uz tā norādīt visu vēlamo informāciju.

Taču tev nav obligāti jānorāda bērna vecums, svars vai izmērs, tā vietā vari ik mēnesi uz tāfeles, papīra lapas vai kur citur uzrakstīt lietas, ko viņš šomēnes darīja vai piedzīvoja pirmo reizi. Tas var būs jebkas, sākot ar pirmo zobu un beidzot ar pirmo nakti savā gultiņā.

Ja vēlies izcelt bērna auguma izmaiņas, tad katru mēnesi bērna bildi uzņem blakus kādai rotaļlietai, piemēram, lielāka izmēra lācim, zaķim vai trusim. Tā var būt arī tava mazuļa mīļākā rotaļlieta, kas palīdzēs tev noturēt viņa uzmanību. Taču, ja šī ideja tev neiet pie sirds, tad rotaļlietas vietā vari izmantot arī lielāka izmēra dārzeņus, piemēram, ķirbi vai kabaci.

Vēl mazuļa izmēra atšķirības uzskatāmi varēs redzēt tad, ja foto uzņemsi, bērnam sēžot uz krēsla. Tā kā pirmajos mēnešos viņš vēl nespēs apsēsties, jāizvēlas tāds krēsls, kur mazuli sākumā var ieguldīt. To vislabāk ir noklāt ar kādu mīkstu sedziņu, kas piešķirs bildei mājīguma sajūtu un arī mazulim būs daudz patīkamāk uz tā gulēt un pēcāk arī sēdēt.



Lai padarītu foto pēc iespējams oriģinālāku un interesantāku, mazuli katru mēnesi vari ietērpt kādā kostīmā. Tam, kādu tēlu tu piešķirsi savam bērnam, ir atkarīgs tikai no tevis, iespējams, vienu mēnesi viņš var būt kosmonauts, bet jau citu pirāts.



Lai kura no piedāvātajām idejām tev šķistu interesantākā uz saistošākā, ikmēneša foto uzņemšanā ir viens nosacījums – tiem ir jābūt uzņemtiem vienā un tajā pašā vietā. Tas palīdzēs saglabāt vienotu izskatu, par spīti dažādajām detaļām.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.