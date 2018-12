Iesaka vecāki un bērni: idejas, kā kopīgi pavadīt laiku

Skolēnu ziemas brīvlaiks ir iespēja pievērsties visvērtīgākajam – vecāku un bērnu kopīgi pavadītam laikam. Priekpilnos brīžus, kas pavadīti kopā ar vecākiem, bērni atceras visu mūžu, un tam nav vajadzīgi lieli līdzekļi. "Amigo" ideju krātuve piedāvā piecas viegli īstenojamas aktivitātes ikvienai Latvijas ģimenei, kas palīdzēs būtu kopā aizrautīgi, interesanti un no sirds – kaut piecas minūtes dienā.

Ceļa spēles

Ik dienu kopīgajā ceļā uz pulciņiem vai veikalu pavadām laiku automašīnā vai sabiedriskajā transportā. Taču arī šo brīdi no ikdienišķas darbības var pārvērst kopīgā spēlē vai sarunā ar bērnu.

"Šo uzspēlējam, kad esam iestrēguši vakara korķos vai pa ceļam no laukiem. Viens iedomājas kādu vārdu, piemēram, "sniegavīrs". Pārējie cenšas šo vārdu atminēt, uzdodot jautājumus, uz kuriem var atbildēt ar "jā" vai "nē". Piemēram, "vai tas ir dzīvs?", "vai tas ir lielāks par cilvēku?", "vai to var ēst". Jautājumus uzdod visi mašīnā braucošie pēc kārtas," iesaka tētis Jānis.

Ēdienkartes plānošana

Vairumā ģimeņu mamma vai tētis ir vienpersoniski atbildīgs par ēdienreižu plānošanu un gatavošanu. Pēc garas darba dienas tas nav viegls uzdevums, tāpat kā cīniņš ar bērnu klasisko "man šis negaršo". Ideju krātuvē rasta ideja, kas ne tikai atvieglos ģimenes ēdienreižu plānošanos, bet arī ļaus saliedēties un strādāt kā komandai.

"Parasti vakariņas gatavoju es, un senāk arī pati izplānoju, ko katru vakaru ēdīsim. Nesen ieviesām tradīciju, ka par ēdienkarti atbildīgi ir visi – katrs izvēlas ēdienu savai dienai. Jaunā kārtība ir laba, jo ir foršas sarunas, gan plānojot, gan arī mazāk strīdu par "ēdīšu – neēdīšu" tēmu. Un arī palīgi virtuvē piesakās biežāk," stāsta mamma Daina.

Ikvakara muguras masāža

Ciešas, atklātas un mīļuma pilnas attiecības veido ne vien kopīgs laiks, bet arī pieskāriens, apskāviens vai sirsnīga ik vakara buča. "Piecu līdz 10 minūšu ikvakara rituāls – muguras masāža bērnam. Tie ir tiešie pieskārieni, kas veido drošu piesaisti un emocionālu tuvību starp vecāku un bērnu. Pēc pieredzes – bērns (arī pusaudža vecumā) atveras, un tās ir vienas no foršākajām un dziļākajām sarunām par jebko," izmēģināt aicina mamma Ieva.

Foto: Shutterstock

Vakars, kad atļauts ķēpāties

Tīrība, kārtība un disciplīna ir svarīga, bet dažkārt arī vecākiem ir vērts kaut uz piecām minūtēm atcerēties bērnības brīvības un radošuma garšu. Arī mammai un tētim dažkārt jāļaujas bērnišķīgam priekam. "Bērniem vienmēr paticis, ja vecāki ļauj sasmērēt rokas, tāpēc reizēm darām to kopā. Vajadzīgas dažādas guašu vai pirkstiņkrāsas. Ar otu nosmērē visu plaukstu ar krāsu un tad liek to uz baltas papīra lapas, veidojot nospiedumus. Nospiedumiem piezīmējam sejas, astes vai ko citu. Un visvairāk bērniem patīk, ja zīmējumi "sāk savā starpā sarunāties". Ir smieklīgi, tik jāpieskata, lai nav pārāk ķēpīgi un mugurā ir drēbes, kuru nav žēl," ļauties bērnišķīgam priekam iesaka tētis Arvis.

Spēļu vakars

Vecāku interese par bērnu izklaidēm ir būtiska un nav jākautrējas izmēģināt ko jauni. Spēļu vakars ar mūžseno "Riču raču" vai pirmie vecāku treniņi ar "Kendamu". Kopīgas spēles un vecāku interesi novērtēs ikviens bērns. "Ieplānojiet sev vismaz pāris reizes mēnesī, kad kopīgi ar ģimeni izbaudīsies spēļu vakarus. Tas ne tikai satuvinās un dos iespēju pavadīt laiku kopā, bet arī lieliski attīstīs prāta spējas," pārliecināts tētis Emīls.