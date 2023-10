Ieva Florence-Vīksne par to, kā būt mātei un sasniegt mērķus bez manifestācijām

Bērna ienākšana ģimenē maina pilnīgi visu, bet tas nenozīmē, ka būtu jāatsakās no saviem sapņiem, – ar šādu pārliecību dzīvo Ieva, un tieši to viņa vēlas nodot savā jaunajā autorraidījumā "Uz sapni ar mazo". Enerģiskā un ne mazumu grūtību pārvarējusī Ieva stāsta, ka šobrīd ir laimīga par iespēju audzināt dēlu un piepildīt to, ko jau sen ir kārojusi, atgriežot sajūtu, kas bija attiecību sākumā ar vīru.

Smaidīgo un allaž pozitīvo Ievu satieku vien dažas dienas pirms viņas autor raidījuma pirmizrādes. Pati saka, ka tas bijis liels izaicinājums visai ģimenei, bet vienlaikus tā bija iespēja piepildīt savus ceļojumu sapņus un izmēģināt ko jaunu profesionālā jomā.

Pēc izglītības esi aktrise, "Instagram" raksti, ka esi producente, bet "Wikipedia" saka priekšā, ka esi arī modele. Šobrīd nodarbojies arī ar digitālā satura veidošanu. Kāda tad šobrīd ir tava pamatnodarbošanās?

Man ir bakalaura grāds mākslās – tā arī sevi šobrīd redzu. Kā mākslinieci. Manuprāt, šobrīd daudzas profesijas saplūst kopā un cilvēks ne vienmēr ir vienas profesijas pārstāvis. Arī es nevaru pateikt, ka šobrīd esmu tikai digitālā satura veidotāja. Priekšroku jebkurā gadījumā dodu aktrises darbiem. Tāpēc mani nekādā gadījumā nevajadzētu saukt par bijušo aktrisi. Aktierus vispār nevajadzētu kvalificēt bijušajos un esošajos. Būt ārštatā nenozīmē, ka esmu aizgājusi no profesijas. Joprojām nodarbojos ar aktiermākslu – eju uz kastingiem, filmējos, tuvākajā laikā nāks ārā jaunas filmas. Varbūt tas vienkārši ir mazāk pamanāms. Tikpat labi es varbūt kādreiz atgriezīšos uz teātra skatuves.

Es domāju, ka visiem ir vairākas disciplīnas, kurās sevi trenē mūža garumā, un tad vienā dzīves posmā tas viss savienojas. Piemēram, es jau skolas laikā nodarbojos ar fotogrāfiju. Mācījos gan fotogrāfijas kompozīciju, gan apgaismojuma specifiku. Pēc tam iestājos Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA), tas mani pilnībā novirzīja uz aktiermākslu. Bet smagu veselības problēmu dēļ man bija jāmaina dzīvesstils. Tāpēc tagad esmu ārštatā, kas atkal dod iespēju citām radošām izpausmēm.

Jaunais ceļojumu raidījums arī ir radoša izpausme?