Ikdienā bieži izmantotas frāzes, kas izved no pacietības jaunos vecākus

Grūtniecības laiks ir patīkami satraucošs ne tikai sievietei, bet arī līdzcilvēkiem, kuri pēc dzemdībām alkst mazo skatīt vaigā pēc iespējas ātrāk. Lielākoties šis notikums samazina arī tēmu loku, kas tiek apspriests ar jaunajiem vecākiem, taču nevarētu apgalvot, ka viss apkārtējo sacītais viņiem ietu pie sirds. Tieši pretēji, daudzi jautājumi un frāzes viņus pat kaitina!

Tas gan nenozīmē, ka omītes, draugus vai paziņas urdītu vēlme jaunajiem vecākiem likt justies slikti. Ciemiņiem pat pašiem šķiet, ka, uzdodot konkrētus jautājumus, viņi rada ģimenei diskomfortu, taču skaidrs ir viens – jaunie vecāki paši vēl mēģina saprast, kā vadīt ikdienu ar mazuli, tāpēc dažādas frāzes var šķist uzbrūkošas, nepamatotas vai vienkārši retoriskas. Jautājumi "Kad plāno atgriezties atpakaļ darbā" vai "Kad uzsāksi treniņus, lai izskatītos kā agrāk" paši par sevi nav uzskatāmi par aizliegtiem ar piebildi - skaļi izsakāmi vien atbilstošā situācijā un sarunas kontekstā.

Tāpat katrs steidz izsacīt skaļi arī savu padomu, kas, protams, jaunajiem vecākiem var būt noderīgs, taču visam jābūt ar mēru. Apkārtējiem būtu jādara viss iespējamais, lai viņiem liktu justies ērti, taču liela daļa neapdomāti izsacītu jautājumu, apgalvojumu vai priekšlikumu liek nogrozīt acis vai savilkt lūpas uzspēlētā smaidā.

Un problēma meklējama tajā, ka cilvēki līdz galam nepārdomā, kā to varētu uztvert jaunā ģimene. Tieši tāpēc, iedvesmojoties no "Huffington Post", esam apkopojuši vairākas frāzes, kas izved no pacietības jaunos vecākus un kuru izmantošanu ieteicams limitēt.