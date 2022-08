Influenceru publiskotais dzīvesstils – nepatiess?

Latvijā vairāk nekā puse (59 procenti) aptaujāto iedzīvotāju uzskata, ka influenceri sociālo mediju profilos atspoguļo dzīvesstilu, kas drīzāk vai pilnībā ir nepatiess, noskaidrots sabiedrisko attiecību aģentūras "Golin Riga" un kompānijas "Norstat" veiktajā pētījumā.

Saskaņā ar pētījumu tikai 1 procents cilvēku domā, ka satura veidotāju atspoguļotais dzīvesstils sociālo mediju platformās ir pilnībā patiess. Katrs ceturtais (26 procenti) respondents teic, ka influenceru publicētajā saturā parādās drīzāk patiess dzīvesstils. Savukārt gandrīz puse (48 procenti) aptaujāto iedzīvotāju ir pārliecināti, ka satura veidotāji atspoguļo drīzāk nepatiesu dzīvesstilu. Vēl katrs desmitais (11 procenti) cilvēks satura autoru dzīvesstilu uztver kā pilnībā nepatiesu.

Paradoksāli, ka, neskatoties uz visai kritisko attieksmi pret influenceriem un viņu spēju būt patiesiem pret savu auditoriju, viņi tomēr ir viens no efektīvākajiem komunikācijas kanāliem zīmoliem un uzņēmumiem. "Euromonitor International" pētījuma rezultāti liecina, ka tiešsaistes influenceriem ir milzīga, liela vai mērena ietekme uz vairāk nekā pusi eiropiešu. Kategorijā no 15 līdz 29 gadiem 65 procenti norādīja, ka ļoti ieklausās influenceru viedoklī, savukārt starp respondentiem vecumā no 30 līdz 44 gadiem šādu atbildi sniedza 61 procents aptaujāto. "Kopumā gan pasaules, gan Latvijas tirgū varam vērot, ka aizvien populārāki kļūst mikro un "medium" influenceri, jo viņiem vairāk uzticas un saikne ar šāda mēroga digitālā satura autoriem ir ciešāka," aktuālo situāciju nozarē komentē sabiedrisko attiecību aģentūras "Golin Riga" vadītāja Laima Zēmele.

"Vienlaikus varam novērot, ka gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka kopumā influenceri atspoguļo realitātei neatbilstošu dzīvesveidu, bet tai pašā laikā ir pārliecināti, ka tie influenceri, kuriem viņi paši seko, ir patiesi pret savu auditoriju. Šo fenomenu sauc par "atribūcijas kļūdu", kas rodas, kad citu cilvēku uzvedību skaidrojam ar viņu personīgajām īpašībām, bet savu rīcību – ar objektīviem apstākļiem," norāda Zēmele.

Tā uz jautājumu, kādu dzīvesstilu sociālajos medijos atspoguļo influenceri, kuriem personīgi sekojat, teju puse (48 procenti) iedzīvotāju norāda, ka drīzāk patiesu. Vēl 5 procenti min, ka influenceri, kuriem seko, sociālajos medijos atspoguļo pilnībā patiesu dzīvesstilu. Tikai 4 procenti aptaujāto iedzīvotāju domā, ka attiecīgie satura veidotāji dalās ar pilnībā nepatiesu dzīvesstilu, bet katrs ceturtais (27 procenti) respondents piekrīt apgalvojumam, ka satura autori, kam persona seko, dalās ar drīzāk nepatiesu dzīvesstilu.

Pētījums realizēts "Golin Accelerators of Relevance Influenceru indekss 2022" pasākuma ietvaros, kurā noskaidroti Latvijas ietekmīgākie sociālo mediju satura autori vairākās jomās un dažādās kategorijās. Atbildes sniedza 1003 respondenti.