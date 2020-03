Interneta un grāmatu autoru atbalstu saņem zēns, kuru apcēla par lasīšanu

Kāds 13 gadus vecs zēns Kalums Manings no Lielbritānijas saviļņojis ne vien sociālo tīklu lietotāju sirdis, bet arī rakstniekus un grāmatu izdevējus visā pasaulē pēc tam, kad viņu skolasbiedri apcēluši slēgtās saziņas lietotņu grupās par to, ka Kalums lasa grāmatas un publicē atsauksmes savā "Instagram" profilā, vēsta BBC.

Kalums pavisam nesen uzsācis mācības jaunā skolā, bet viņa jaunie skolasbiedri sākuši zēnu apcelt privātos saziņas lietotņu čatos, kur pievienots arī pats Kalums, norādīts "The Guardian". Kad par to uzzinājusi arī Kaluma vecākā māsa Elisa, viņa nevilcinājusies savu sašutumu paust vietnē "Twitter": "Es nespēju noticēt tam, cik briesmīgi ir bērni. Mans mazais brālis uztaisīja "Instagram" kontu, lai liktu atsauksmes un runātu par grāmatām, un bērni viņa jaunajā skolā to ir redzējuši un izveidojuši čatu, kur sauc viņu par dīvainu, apsmejot viņu, un pievienojot čatā arī viņu, lai viņš var redzēt."

Can't believe how awful kids are. My little brothers made an Instagram reviewing and talking about books and kids in his new school have seen it and have created a group chat calling him a creep slagging him off about it and added him to it so he could see 🥺 pic.twitter.com/wuuj2XlO34