Mēs dzīvojam laikā, kad bērns savu pirmo viedtālruni no vecākiem nereti saņem jau sākumskolā. Nav nekas neparasts, ka viņam rodas vēlme ne tikai sazināties ar mammu vai tēti, bet arī ienirt plašajos interneta un sociālo tīklu dziļumos, kur vienaudži un pieaugušie dalās ar skaistām bildītēm un videoklipiem. Saskarsme ar sociālajiem tīkliem netieši mēdz būt arī krietni agrāk – kad kāds no vecākiem savā profilā publicē bērna bildi vai video vai iesaista bērnu kādas dejas atveidē, sparīgi atdarinot to, kas noskatīts no interneta zvaigznēm. Un tad pienāk brīdis, kad deviņgadīga meitene pati grib kļūt par atraktīvu dejotāju, kas īsos šortiņos groza gurnus un kuru apbērs ar desmitiem "sirsniņu" jeb "patīk" atzīmju, pārkāpjot robežu, kas piedien bērnam, un iekāpjot pieaugušajiem domāta satura teritorijā.

"Ir noteikti faktori, kuriem saslēdzoties redzam sekas: bērni tiešām aug diezgan seksualizētā informācijas telpā, un arī viņi paši redzēto sāk atdarināt," skaidro "Centra Dardedze" pārstāve Anda Avena. Tā vienmēr ir bijis, ka bērns vēlas līdzināties pieaugušajam, neapzinoties, ka sekošana jebkuram piemēram ne vienmēr ir vēlama un pat droša. Gluži nesen to spilgti apliecināja franču-senegāliešu režisores Maimunas Dukrē filma "Jaukumiņi" ("Cuties"), kurā spilgti attēlota mūsdienu vide – mazas meitenes, kuras ģimenē jūtas vientuļas un nemīlētas, veido "seksīgu" tēlu, lai tiktu pamanītas sociālajos tīklos, tādējādi raisot diskusijas par pārāk seksualizētu uzvedību, kas nav bērniem droša. Konservatīvākie kritiķi gan meta tomātus filmas un izplatītāja "Netflix" virzienā, ka tā ir bērnu pornogrāfija, nemaz nenoskatoties filmu un neuztverot tās vēstījumu. Taču tas rosinājis daudzus vecākus un bērnu tiesību aizstāvjus runāt par to, ka sociālo tīklu vide mūsdienās ir kaitējoša tieši pirmspubertātes vecuma bērniem, kuriem nav izpratnes par to, ka, atdarinot savus elkus nepiedienīgā veidolā (seksualizēts apģērbs un pozas, kustības), to var uzskatīt par bērnu pornogrāfiju.

"Man ir žēl bērnu, kuru vecāki uzskata, ka tas ir normāli – ietērpt septiņgadīgu bērnu ļoti pieticīgā apģērbā un likt visādi kratīt dupsi, izrādīt savu mazo ķermenīti un likt to internetā," kritiska par dažu vecāku neapdomību ir "Drošsinternets.lv" vadītāja Maija Katkovska. Ja vecāki šādu uzvedību pieļauj, viņi pozicionē sava bērna ķermeni kā tādu, uz kuru skatīties ļauts visiem. Tas vien liecina par to, ka pieaugušais pats neapzinās interneta lietošanas drošības principus un nestāsta par riskiem bērnam.