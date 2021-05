Īsta nometne ekrānu vietā

Kopā spiegt un smiet, kopā radīt un darīt, kopā klasītes lēkāt un mākoņus vērot – tas ir tas, ko bērni vienmēr ir darījuši. Tomēr arvien vairāk laika bērni pavada, virtuāli lecot, skrienot un radot, un pat skola nu ir ieguvusi virtuālu tēlu.

Pavisam svaigs pētījums no ASV Slimību kontroles un profilakses centra norāda, ka bērniem un arī viņu vecākiem virtuālas mācības nozīmē lielāku risku mentālajai veselībai un labsajūtai nekā mācības klātienē. 25% virtuāli mācīto bērnu vai daļēji klātienē mācīto izjuta psihiskās veselības pasliktināšanos iepretim 16%, kas mācījās klātienē. Tieši virtuāli mācīto bērnu vecāki vairāk sūdzējās, ka bērni ir mazāk fiziski aktīvi, pavada mazāk laiku ārā un mazāk ar citiem bērniem. Kāds cits pētījums no Ķīnas apliecināja, ka pēdējā gada laikā tuvredzība bērniem vecumā no 6 līdz 8 gadiem ir pieaugusi trīs reizes, un tam iemesls ir pārmērīga ekrānu izmantošana.

Tieši tāpēc "Brīnumzemē" un "Mazajā finansistā" – Rīgas dienas nometnē bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem – viedtālruņi un citi gadžeti nav atļauti. Un tos nemaz nevajag, jo interesanti ir tāpat!

Kas vairāk pa prātam? Stāstula, radula vai varbūt brīnumandala? Un tas ne tuvu nav viss, jo var izvēlēties, vai nedēļu iejusties gardēža vai ballīšzvēra ādā, vai draudzēties ar cepummonstru, vai labāk tomēr princesi uz zirņa un vai pētīt un vētīt, vai labāk tomēr visu to filmēt. Katru vasaras brīvlaika nedēļu – un kopā tās ir garas 12 nedēļas – pilnīgi atšķirīga nometne, kas turklāt ir savādāka nekā iepriekšējos četrus gadus.

Tas viss "Brīnumzemes" Mēriju Popinsu vadībā – profesionālu un izglītotu, radošu un smaidīgu, kas ciena ikvienu knīpu un knauķi. Nometnes maksā iekļautas arī titulētā šefpavāra Raimonda Zommera gatavotas pusdienas un launags, ekskursijas un pat dāvaniņa nedēļas beigās.

Pārliecinājām? Tad piesakieties ātri, jo sākusies agrā rezervācija "Brīnumzemes" dienas nometnei Rīgas centrā. Veicot maksājumu 50% apmērā, vieta nometnē ir garantēta (gadījumā, ja plānotajā laikā nometne netiek atļauta, dalības maksa tiks atgriezta, ieturot administrācijas izmaksas 10 eiro apmērā). Bērns var ierasties uz vienu, trim vai visām 12 nedēļām. Goda ģimenēm un arī tad, ja vienā pirkumā ir četras un vairāk nedēļas, piemērojam lielāko iespējamo atlaidi (turklāt iespējams atgūt 20%, ja nometni deklarēsiet gada ienākumu deklarācijā). Tad tiekamies vasarā?

