Uzsākot skolas gaitas, bērniem ir svarīgi, lai netrūktu nepieciešamie piederumi un skolas somas, kas vienlaikus ir arī pietiekami kvalitatīvas, sacīja Latvijas SOS bērnu ciematu goda patronese Iveta Vējone īpašā tikšanās reizē trešdien, 26. augustā. Šajā tikšanās reizē asociācija pirms jaunā mācību gada aktualizēja bērnu iekļaušanās nozīmi skolās.

Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas aplēses liecina, ka atbilstoša skolas soma bērnam izmaksā ap 25–50 eiro, savukārt tās piepildīšana ar pamata mācību piederumiem – vēl 15–20 eiro. Bērna sagatavošana skolai daudzām ģimenēm, īpaši – sociālā riska ģimenēm, rada izaicinājumus, tomēr bērnu atšķirīgais sociālais fons nedrīkst būt šķērslis un traucēt mācību procesam, viņu attīstībai vai spējai iekļauties klasē un vienaudžu vidū. Pasākumā mobilo sakaru operators "Bite" pasniedza praktisku palīdzību asociācijas pārstāvētajiem sākumskolas skolēniem.

Asociācija arī norāda – lai gan vienkāršu mugursomu iespējams iegādāties arī 10 eiro vērtībā, tomēr tā visdrīzāk nebūs ne izturīga, ne ergonomiski piemērota mazā sākumskolas skolēna mugurai. Noteikts, ka pirmklasnieka piepildītās somas saturs ikdienā nedrīkstētu svērt vairāk par 3,5 kilogramiem, tomēr realitātē viņu somas visbiežāk ir smagākas. Piemēram, daudzās skolās jau pirmajā klasē skolēnam ir tikai viens grāmatu komplekts, kas jānēsā līdzi. Tāpat somā līdzi ceļo arī citi mācību materiāli, ūdens pudele, nelielas uzkodas, sporta vai dejošanas tērps un apavi, dažkārt arī kāda mīļa rotaļlieta. Šo iemeslu dēļ somām jābūt pietiekami izturīgām. Vēlams, lai somā būtu iestrādāti arī atstarojoši elementi, īpaši, ja uz skolu mērojams tālāks ceļš ārpus apdzīvotām vietām.

Mācību gada sākums visiem ir ļoti gaidīts notikums, tomēr, lai atvasi sagatavotu skolas gaitām, vecākiem jāiegulda finansiālie līdzekļi dažādu mācību materiālu nodrošināšanā, proti, iegādājoties ergonomisku mugursomu, penāli, dažādas kancelejas preces u. tml. Kā liecina Latvijas SOS bērnu ciematu aplēses, šī summa kopumā sastāda līdz pat 70 eiro. To apliecina arī Neatkarīgās izglītības biedrības valdes priekšsēdētāja Zane Ozola.

"Jāuzsver, ka SOS bērnu ciematu aprūpētajās ģimenēs uz skolu visbiežāk ir jāsagatavo ne tikai viens, bet vairāki dažāda vecuma skolēni, tad izmaksas, kas jāsedz ģimenēm, ir ievērojamas. Lai arī kādu piederumu neesamība vai vienkāršība nav iemesls, lai bērns nevarētu apgūt skolā pasniegto mācību saturu, tomēr tam ir zināma nozīme, veidojot attiecības ar citiem bērniem un iekļaujoties skolas kolektīvā. Tādēļ skolas piederumu iztrūkums nedrīkstētu kļūt par iemeslu, lai bērns justos izstumts, mazvērtīgs vai neiederīgs skolas biedru vidū. Bērniem atbalsts, mīlestība un rūpes ir nepieciešamas ilgtermiņā, līdz viņi pieaug un var uzsākt patstāvīgu dzīvi. Tādēļ mēs esam ļoti pateicīgi mobilo sakaru operatoram "Bite" par ziedotajām skolas somām un bezvadu tumbiņām, kā arī ikvienam citam, kas izvēlas atbalstīt SOS bērnu ciematu ģimenes kaut ar maziem, taču regulāriem ziedojumiem," saka SOS bērnu ciematu goda patronese Iveta Vējone.

Arī pusaudžu psihoterapeits, Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs norāda, ka pusaudžu vecumā dažādas materiālās lietas, piemēram, ģērbšanās stils, mobilo ierīču zīmols un pat mācību materiāli, piemēram, skolas soma un penālis, var būt par iemeslu kādu pieņemt vai izstumt no klases kolektīva. "Šīm lietām piemīt arī motivējoša vērtība – skolēniem mācību process ir patīkamāks un priekpilnāks, darbojoties ar kvalitatīviem piederumiem. Turklāt, īpaši tiem skolēniem, kas nākuši no sociālā riska ģimenēm, ir ļoti svarīgi būt piederīgiem klases kolektīvā, jo, ja tas tā nenotiek, skolēni meklē citas grupas, kur iekļauties, un, reizēm, to ietekme uz skolēnu nav pozitīva," skaidro Konstantinovs.

Kopumā šogad Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas paspārnē ir 881 skolas vecuma bērni un pusaudži. Lai sniegtu praktisku palīdzību, īpašajā tikšanās reizē ar SOS bērnu ciematu ģimenēm, mobilo sakaru operators "Bite" pasniedza ziedojumu.

"Skolas laiks ir viens no skaistākajiem un bezrūpīgākajiem posmiem mūsu dzīvēs. Tomēr, lai to patiesi izbaudītu, liela nozīme ir piederības sajūtai, ko reizēm veido pat šķietami vienkāršas lietas – atbilstoša skolas soma un citi mācību piederumi. Viena no ''Bites'' vērtībām ir rūpes par cilvēkiem, sevišķi bērniem. Vasaras sākumā nodibinājām sadraudzību ar SOS bērnu ciematiem, sniedzot informatīvu atbalstu un aicinot cilvēkus neaizmirst par šādām labdarības organizācijām, turpinot veikt ziedojumus. Tagad sākoties jaunajam mācību gadam, vēlamies sniegt praktisku palīdzību, ziedojot 345 jaunas skolas somas asociācijas pārstāvētajiem sākumskolas skolēniem un 510 bezvadu tumbiņas asociācijas paspārnē esošajiem pamatskolas un vidusskolas skolēniem. Būtiski piebilst, ka šī ziedojuma noformēšanā savu roku ir pielikuši gan "Bite" kā uzņēmums, gan mūsu darbinieki un klienti," stāsta mobilo sakaru operatora "Bite" mārketinga vadītāja Diāna Šmite.