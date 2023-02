Izdzīvotāji: Ilona. 'Sēdi un skaties televizorā, kā citi laimīgi dzīvo'

"Badā neesam, un arī kādu kapeiciņu atlikt savai baudai var, bet pamatā sēdi un skaties televizorā, kā citi laimīgi dzīvo," saka Ilona, 36 gadus veca sieviete, mamma diviem bērniem, no kuriem viens ir ar īpašām vajadzībām. Ilona jau gandrīz sešus gadus ir atraitne – tātad vientuļā mamma. Viņa ir cīnītāja un izdzīvotāja. Daudz nežēlojas, daudz neprasa no dzīves – patlaban karstākā vēlēšanās ir atrast viņas dzīvesveidam piemērotu darbu un nokļūt citā vidē, lai socializētos, lai būtu sarunas ne tikai par smagi slimu bērnu problēmām.



Ilona dzīvo Rīgā, Maskavas ielā, kur daudzstāvu mājām ir četrsimtie adrešu numuri. Trīsistabu dzīvoklis ir 1. stāvā, bet tas nav viņas īpašumā. Sievietei ir paveicies, jo to īrē no paziņām, kuri neprasa īres maksu, tikai, lai nosedz komunālos maksājumus. Tie šoziem ir grandiozi. Rēķins par decembri – 470 eiro. Tā ir tieši puse no viņas kopējiem ienākumiem. Miteklis ir ļoti pieticīgi iekārtots, daļu no tā vēl nav skāris neviens otas triepiens, lai atsvaidzinātu telpas, kurās iepriekš dzīvojuši cilvēki gados. Ilona cenšas, pati ir izlīmējusi tapetes vienā istabā, kurā iekārtojamies sarunai. Ciemiņi ir gaidīti – uzklāts galds ar sāļām un saldām uzkodām, mums ar fotogrāfu piedāvā tēju un kafiju, turpat iedegta svecīte un novietots ziedošas kalanhojes podiņš. Gatavojoties sarunai par tēmu, kas smeldz daudziem, jūtos nedaudz vainīga, ka esam ieradušies un likuši lieki tērēties. Nespēju uzcienāties – zinu, ka kumoss iestrēgtu kaklā.

Nauda, kas var izkust dažās dienās

Ilona patlaban nestrādā, janvārī saņēma pēdējo bezdarbnieka pabalstu. Viņas ienākumus, kas ir nedaudz zem 1000 eiro, veido ģimenes valsts pabalsts par diviem bērniem, 11 gadus vecās Katrīnas Martas invaliditātes un kopšanas pabalsts, apgādnieka zaudējuma pensija abiem bērniem, kā arī bērna ar īpašām vajadzībām asistenta atalgojums. Katru mēnesi vēl 21 eiro piešķir sociālais dienests degvielas kompensēšanai, bet divas reizes gadā transporta kompensāciju 79,68 eiro apmērā izmaksā arī valsts, savukārt pašvaldība – vēl katru trešo mēnesi 71,14 eiro. Tāpēc katru mēnesi ienākumu apmērs var nedaudz mainīties.

Tātad – aptuveni pusi no ienākumiem sieviete atdod par dzīvokli. Tiklīdz nauda ieripo kontā, viņa dodas piepildīt automašīnas degvielas bāku. Tā viņas automašīnai ir ietilpīga – degvielu var ieliet 130–140 eiro vērtībā. Cik tad liels tas auto? 2002. gada "Volvo" – pikaps. Ēd degvielu pa pilsētu kā traks, bet Ilona nevar izvēlēties mazu mašīniņu, jo viņas meita Katrīna nestaigā – bagāžniekā jāievietojas lielajiem ratiem. Mašīna Ilonai nav nekāds šiks vai kaprīze – sak, dāma ar auto, bet totāla nepieciešamība – ik dienu meita tiek vesta uz skolu un atpakaļ, pie ārstiem. Nākamie lielie tēriņi ir pārtikas iegāde mēnesim. Ilona uzreiz sapērk pilnu ledusskapi, papildina krājumus saldētavā. Tam viņai aiziet ap 200 eiro mēnesī: 20 kilogrami kartupeļu, gaļa, rīsi, griķi... Zivis ir par dārgu. Tad mammai ir mierīga sirds, ka visi būs paēduši, pat ja naudas vairs nepaliks pāri nemaz. Vēl pie tēriņiem jāpieskaita rēķins par internetu, mobilā tālruņa sarunām. Un kas paliek pāri? Ļoti, ļoti maz. Tomēr Ilona pat pasmej, ka kādu kapeiciņu atrod arī sevis un bērnu palutināšanai – reizi mēnesī ar bērniem pasūta kādu picu. Kafejnīcu, teātru, koncertu apmeklējumi nekādi neievietojas Ilonas izmaksu grozā.