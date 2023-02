Izfantazēt nākotni Snīkeru darbnīcā. Medicīnas muzeja sestdienu aktivitātes ģimenēm

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs sestdienās piedāvā Snīkeru darbnīcas ģimenēm ar bērniem vecumā no septiņiem gadiem. Darbnīca aicina iztēloties nākotnes scenārijus, ļaujot vaļu iztēlei un radošai izaicinājumu risināšanai, kopīgi radot savu snīkeru prototipu kādai no nākotnes pasaulēm. Darbnīca notiek izstādes "Snīkeri: eko x ego" pavadošās programmas ietvaros.

Snīkeru darbnīca aicina iepazīt spekulatīvus nākotnes scenārijus, radoši apdomājot dažādus pasaules attīstības virzienus – no reālistiskiem līdz pilnīgi fantastiskiem, informē Ilze Sirmā, muzeja pārstāve. Veidojot savu snīkeru prototipu kādam no iztēlotajiem nākotnes scenārijiem, darbnīca sniedz iespēju kopīgi apspriest, kā mūsu šodienas izvēles veido rītdienas pasauli. Kāda varētu izskatīties mūsu ikdiena nākotnē? Pēc 10, 50 vai pat 100 gadiem… Kā mēs strādāsim, pārvietosimies, kādi būs mūsu hobiji un nākotnes sporta veidi? Kā izskatīsies mūsu pilsētas, daba un cilvēka ķermenis? Un galu galā – kā izskatīsies apavi, kurus valkās nākamās paaudzes?

Darbnīca piemērota ģimenēm ar bērniem vecumā no septiņiem gadiem un tā notiek katru sestdienu medicīnas muzejā no pulksten 11 līdz 12.30.

Foto: Publicitātes foto

Darbnīca notiek izstādes "Snīkeri: eko x ego" pavadošās programmas ietvaros. Izstāde cita starpā pievēršas procesiem snīkeru ražošanas industrijā. Līdzīgi vairumam tekstilizstrādājumu, snīkeri ir grūti pārstrādājami, jo ražoti no daudz un dažādiem materiāliem, kas tiek sakausēti. Tikmēr inovatīvi snīkergalvas eksperimentē ar dažādiem materiāliem, kas gan atstātu mazāku ekoloģisko pēdu, gan mainītu patērētāju paradumus. Mākslīgā āda no kaktusa un piepēm, snīkeri no aļģēm, snīkeru zoles no pārstrādātiem ballīšu baloniem un riepām vai 4D printēts snīkers no pavediena, kas imitē zirnekļa tīkla aušanu, vai snīkeru kaste no micēlija – tas jau ir iespējams!

Snīkeru darbnīcu ir izstrādājusi izglītības projektu kuratore Ieva Laube sadarbībā ar Šveicē strādājošo dizaineru apvienību "SOUP" jeb Kristoferu Reidzānu un Aleksu di Džusepi (Alex di Giuseppe).