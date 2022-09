Izglītības iestāžu ēdināšanas labirinti: kā (ne)strādā jaunā elektroniskā sistēma

No oktobra lielākā daļa Latvijas pašvaldību skolu un pirmsskolas iestāžu atteiksies no bezmaksas ēdināšanas. Par valsts un pašvaldību līdzekļiem baros vien pirmo līdz ceturto klašu audzēkņus, kā arī bērnus no sociāli mazaizsargātām ģimenēm, kaut izpratne par to, kas tajās ietilpst, ir dažāda. Rīgā vecākiem jāsāk izmantot elektronisko platformu "pusdienlaiks.lv", kas "uzkārās" jau pirmajā lietošanas dienā un raisījusi daudz jautājumu. Portāls "Delfi" šķetina situāciju sīkāk.

No 2014. gada bija nemainīga maksa par skolu ēdināšanu – 1,42 eiro dienā; 1. līdz 4. klašu skolēniem pusi no ēdināšanas izmaksām sedza valsts, otru – pašvaldība. Bērniem no 5. klases maksājumu veica tikai pašvaldības, un arī ne visas. No septembra visās pašvaldībās ēdināšana pašvaldībām kļuvusi dārgāka.

Nepieciešamo summu siltajam ēdienam no 1. līdz 4. klasei atkal kopīgi apmaksā valsts un pašvaldība. Kāpēc tieši šai grupai, kas skaitījās sākumskola Padomju laikos, īsti neviens nezina. Kā nekā mūsdienās sākumskola ir līdz 6. klasei, pamatskola – līdz 9. klasei.

Tā vai citādi, bet nodrošināt bezmaksas silto ēdienu no nākamās nedēļas gatavas tikai septiņas astoņas no 48 Latvijas pašvaldībām. Lielākā Latvijas pašvaldība, Rīgas pašvaldība, kurā mācās ap 93 tūkstošiem skolēnu, jau pavasarī paziņoja, ka tēriņiem nav gatava. Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis portālam "Delfi" skaidro: "Mēs to nevaram atļauties, citādi būs vajadzīgi vēl 20 miljoni eiro budžetā."

Rīga: daudz problēmu, bet sola bērnus neēdušus neatstāt