Izglītības inflācija: cik reāla ir budžeta vieta augstskolā ar pērnajiem CE rezultātiem?

Tuvojoties dokumentu iesniegšanas laikam augstākās izglītības iestādēs, arvien vairāk pieaug spriedze to cilvēku vidū, kuri centralizētos eksāmenus (CE) ir kārtojuši senāk. Kaut arī nav bažu par iespēju iestāties, jo sertifikātam nav derīguma termiņa, taču iekļūšana budžetā gan tiek apšaubīta un raisa jautājumus par rezultātu pielīdzināšanas politiku.

Redzot, kā CE rezultāti uz burvju mājienu no 86 procentiem pārtop par 64 procentiem, apmulst var ne tikai pats reflektants, bet arī no malas vērotājs. Kā gan dažu sekunžu laikā no izcilnieka var pārvērsties par viduvēju absolventu, kuram, visdrīzāk, budžeta vieta ies secen, ja vien universitātē to nav ļoti daudz?

Sazinoties ar Latvijas Universitātes (LU) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju Janu Saulīti, saņemu atbildi, ka CE pielīdzināšanas kritēriji ir Ministru kabineta (MK) noteikumi, nevis augstskolu izdomājums. Proti, šogad tika ieviesti CE pielīdzināšanas koeficienti, kas patiešām iepriekšējo gadu absolventu rezultātus nedaudz "apcērp".

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Uzņemšanas komisijas vadītāja Inesa Bušovska skaidro, ka šogad vidusskolēni varēja izvēlēties kārtot optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmenus vai augstākā. Rezultātā optimālā līmeņa rezultātiem tiek piemērots koeficients 0,75, tos pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem. Jā, arī iepriekšējo gadu CE rezultātiem tiek piemērots koeficients 0,75. Ja šogad vidusskolēni varēja paši pieņemt lēmumu, vai kārtot optimālo vai augstāko līmeni, tad saprotams, ka iepriekšējos gadus tādas izvēles nemaz nebija.



Savukārt RTU Sabiedrisko attiecību departamenta vadītāja Dita Arāja diskrēti izskaidro