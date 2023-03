'Izkāpt no ierastā skolas ēdināšanas rāmja'. Noskaidroti labākie skolu ēdinātāji

Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu asociācijas (LDUSA) organizētajā konkursā "Labākais skolu ēdinātājs Latvijā" uzvarējusi Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola, kas ieguvusi visaugstāko žūrijas vērtējumu, ziņo LDUSA.

Šī skola ieguvusi arī nomināciju "labākais skolu ēdinātājs Kurzemē". Par labāko skolu ēdinātāju Latgalē atzīta Balvu Valsts ģimnāzija, Vidzemē – Nītaures mākslas un mūzikas pamatskola, Zemgalē – Jēkabpils 2. vidusskola, savukārt Rīgā – Pārdaugavas Montesori sākumskola. Žūrija nolēma piešķirt arī specbalvu Penkules pamatskolai, jo pavāri bērniem piedāvājuši ļoti interesantu un radošu ēdienkarti, kas noteikti bērniem ļauj gan veselīgi paēst, gan arī rada prieku jeb pavāri spējuši "izkāpt no ierastā skolas ēdināšanas rāmja".

"Vērtēšanas process nebija viegls, jo daļā no pieteiktajām skolām netiek izpildīti Ministru kabineta noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem. Tāpat daudzās skolās ievērojami tiek pārsniegtas gan sāls, gan cukura dienas normas, kas bija iemesls punktu samazināšanai," saka LDUSA valdes priekšsēdētāja Guna Bīlande.

"Mums visiem kopā jāstrādā, lai bērni skolās saņemtu veselīgu maltīti no vietējiem ražotājiem, tostarp izvēloties Latvijas sezonālos dārzeņus un augļus, gan arī citus produktus. Esmu pārliecināts, ka mēs varam un spējam nodrošināt kvalitatīvas ēdienreizes, vienlaikus stimulējot vietējos uzņēmējus un Latvijas ekonomiku kopumā," saka zemkopības ministrs Didzis Šmits, piebilstot, ka iniciatīvas, kas vērstas uz veselību un bērnu nākotni, ir ne tikai apsveicamas, bet arī veicināmas.

Žūrija arī atklājusi, ka vairākās skolās, lai sasniegtu noteiktās ikdienas kalorijas, tiek pasniegti dažādi cukuroti dzērieni un smalkmaizītes jeb bulciņas, kas nav vērtējams pozitīvi. Tāpat daudzu skolu ēdienkartēs iztrūkst augļu pietiekamā apjomā, kā arī ēdieni bieži atkārtojas, piemēram, kartupeļu biezputra vai zupas. "Skolās pasniegtās pusdienas daudziem bērniem ir viena no būtiskākajām ēdienreizēm, tāpēc aicinām pavārus un skolu vadību pievērst lielāku uzmanību tam, kas tiek pasniegts, lai skolēni saņemtu pilnvērtīgu uzturu," LDUSA valdes locekle Linda Gerda Skudra.

Jau šo piektdien visas skolas – to vadība un pavāru komanda –, kuras guvušas atzinību konkursā "Labākais skolu ēdinātājs Latvijā", saņems gardas dāvanas no atbalstītājiem: "Balticovo", "Rīgas Dzirnavnieks", "Rimi Latvia" un "Augļu serviss", ko piegādās loģistikas uzņēmums "Omniva".

Konkursam "Labākais skolu ēdinātājs Latvijā" kopumā tika saņemti 1087 pieteikumi no vecākiem, kur visaktīvākie izrādījās kurzemnieki, kam sekoja Vidzeme un Latgale. Skolu iesniegtās ēdienkartes tika vērtētas pēc vairākiem kritērijiem, tostarp pēc atbilstības Ministru kabineta noteikumiem par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem, vai ēdieni ir daudzveidīgi, vai izmantots pēc iespējas vairāk vietējo un sezonālo produktu, cik daudz cukura un sāls izmantots ēdienos, kā arī, vai pavāri spēj radoši un interesanti pagatavot bērniem atbilstošus ēdienus.

Konkurss tika rīkots pirmo reizi un žūrijas sastāvā darbojās šādi profesionāļi: LDUSA valdes priekšsēdētāja un uztura speciāliste Guna Bīlande, LDUSA valdes locekles un uztura speciālistes Olga Ļubina, Juta Golubova un Linda Gerda Skudra, kā arī LDUSA valdes locekle un dietoloģe Lolita Vija Neimane. Tāpat žūrijas sastāvā iekļautas divas LDUSA biedres - pārtikas tehnoloģe Dzintra Kokta un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas uztura speciāliste Lizete Puga.