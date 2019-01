Izlozē četras ģimenes, kuras bez maksas saņems palīdzību neauglības ārstēšanai

Pirmdien, 21. janvārī, neauglības ārstēšanas kampaņas "Labu darot" īstenošanas gaitā klīnikā "EGV" tika izlozētas četras ģimenes no dažādiem Latvijas novadiem, kas par sabiedrības saziedotajiem līdzekļiem saņems palīdzību neauglības ārstēšanai.

2018. gada laikā ziedojumos neauglības ārstēšanai kopā savākti gandrīz 16 000 eiro.

Neauglības ārstēšanas atbalsta programma par sabiedrības saziedotajiem līdzekļiem tiek īstenota jau sešus gadus, kopā atbalstu saņēmušas vairāk nekā 45 ģimenes un ir piedzimuši 12 mazuļi.

Aicinājumam atbalstīt ļoti gaidītu bērniņu nākšanu pasaulē šo gadu laikā ir atsaukušies tūkstošiem iedzīvotāju visā Latvijā. Kopš 2013. gada maija labdarības kampaņai "Labu darot" kopā saziedoti gandrīz 150 000 eiro.

Savukārt Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka, pateicoties valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas rindas centralizēšanai, gaidīšanas rindā esošo sieviešu skaits uz medicīniskās apaugļošanas procedūru ir samazinājies par 66 procentiem.

Ja 2018. gada sākumā rindā uz pakalpojumu bija jāgaida vidēji divarpus gadi, pērnā gada beigās vidējais gaidīšanas laiks bija samazinājies līdz 10 mēnešiem, kas nozīmē, ka sievietes var ievērojami ātrāk uzsākt medicīniskās apaugļošanas procedūru par valsts budžeta līdzekļiem.

Pērn uzaicinājums valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas veikšanai kopumā izsūtīts 2256 sievietēm, no kurām vairāk nekā 800 pacientes jau uzsākušas medicīniskās apaugļošanas procedūru, bet nedaudz vairāk nekā 700 sievietes vēl nav atsaukušās uzaicinājumam.

Vērtējot 2018. gada medicīniskās apaugļošanas klīniku speciālistu sniegtos un NVD rīcībā esošos datus, veiksmīgs medicīniskās apaugļošanas procedūras rezultāts jeb grūtniecības iestāšanās Latvijā ir novērojama 45 procentos gadījumu. Salīdzinot šo rādītāju ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, piemēram, Lielbritāniju, tas vērtējams kā ļoti augsts rādītājs.

Jau ziņots, ka no 2018. gada janvāra ieviesta centralizēta rinda medicīniskās apaugļošanas veikšanai, kas nozīmē, ka vienotu rindu uztur NVD, savukārt paciente, piesakoties rindā uz pakalpojumu, to var saņemt jebkurā no sešām ārstniecības iestādēm, un pakalpojuma apmaksa tiek veikta atbilstoši principam "nauda seko pacientam".

Valsts apmaksāta medicīniskās apaugļošanas procedūra tiek nodrošināta sievietēm līdz 37 gadu vecumam (ieskaitot). Sākotnēji tiek veikti izmeklējumi, lai noteiktu neauglības iemeslus un apstiprinātu neauglības diagnozi – vienam vai abiem partneriem.

Lai veiktu valsts apmaksātu medicīnisko apaugļošanu, pacientiem ar diagnozi "neauglība" ir jāvēršas kādā no ārstniecības iestādēm, kas ir noslēgusi līgumu ar NVD par medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu sniegšanu. Ārstniecības iestādē tiek sniegta pirms procedūras konsultācija pie ārsta- speciālista un nodrošināta procedūras veikšana.

Valsts apmaksāta medicīniskās apaugļošanas programma tiek īstenota kopš 2012. gada, un tās rezultātā kopumā notikušas vairāk nekā 1400 dzemdības.