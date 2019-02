Izveidota Bērnu slimnīcas pacientu vecāku aptauja ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca sadarbībā ar Itālijas kolēģiem izstrādājusi un ieviesusi jaunu, ilgtspējīgu projektu – Bērnu slimnīcas stacionēto pacientu un viņu vecāku tiešsaistes aptauju, kas pastāvīgi monitorēs pacientu pieredzi slimnīcā. Pacientu un viņu ģimeņu vērtējums ietekmēs slimnīcas stratēģiskos lēmumus, ļaus pilnveidot aprūpi atbilstoši pacientu gaidām, kā arī būs viens no indikatoriem organizācijas veiktspējai.

Tiešsaistes anketa Bērnu slimnīcā pakāpeniski tika ieviesta 2018. gada nogalē un nu jau tiek nosūtīta ikvienam pacienta vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim, kuru bērns vai pusaudzis ārstējas kādā no Bērnu slimnīcas stacionāra nodaļām.

Anketā ir iekļauti jautājumi par bērnu un viņu ģimeņu pieredzi Bērnu slimnīcā stacionēšanas laikā, piemēram, par uzņemšanas procesu, vidi stacionārā, sadarbību ar personālu, pieredzi no bērna un pavadošās personas skatījuma, informē Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve Vita Šteina.

"Mūsu apņemšanās ir sasniegt iespējami labākos ārstniecības rezultātus bērniem. Tāpat mēs apzināmies, ka pozitīvai pacientu pieredzei ir cieša saikne ar veselības uzlabojumu. Bērnu slimnīcas stratēģijā esam uzsvēruši, ka pacientu un viņu ģimeņu vērtējums ir izšķiroši svarīgs pastāvīgai uzlabojumu veikšanai," atzīst Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols, turpinot, ka pacientu pieredze nav vienkārši apmierinātības pētījums, bet tā ir nozīmīgs kvalitātes indikators, kas liecina ne tikai par ārstnieciskajiem rezultātiem, bet arī par pacientu drošību un racionālāko resursu izmantošanu. Iegūtā informācija var būt arī stimulējoša veselības aprūpes speciālistiem, jo sniegs iespēju kritiski izvērtēt sava darba rezultātus un plānot nepieciešamos uzlabojumus."

"Uzlabot pacientu pieredzi uzskatu par savu svarīgāko kā Bērnu slimnīcas vadītāja uzdevumu un apzinos, ka tas prasīs arī organizācijas kultūras maiņu un visu darbinieku iesaisti. Ne vienmēr ir patīkami vai komfortabli ieskatīties spogulī, tomēr tikai problēmu identifikācija un detalizēta analīze ļaus radīt sistēmiskus risinājumus, no kā varētu iegūt arī visi Latvijas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji," uzskata Ābols.

Izvēlētais aptaujas formāts ir aizgūts no vadošo pasaules bērnu slimnīcu pieredzes, ieviešot elektroniskus risinājumus, kas ļauj iegūt atbildes no liela respondentu skaita un analizēt datus automatizēti. Stājoties stacionārā, Bērnu slimnīcas Klientu apkalpošanas speciālisti informēs pacientu un vecākus, ka uz viņu norādīto e-pastu vai tālruņa numuru 24 stundu laikā pēc izrakstīšanas no stacionāra tiks nosūtīta individuāla saite ar elektronisku anketu. Anketu iespējams atvērt un aizpildīt, izmantojot datoru, planšetdatoru vai viedtālruni. Anketu var sākt aizpildīt, saglabāt procesa laikā un turpināt aizpildīt vēlāk. Saite uz anketu būs pieejama 30 dienas.

2018. gadā Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā stacionārā ārstējās ap 17 000 pacientu.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.