Izzinošai ģimenes atpūtai: četri muzeji, uz kuriem vērts doties skolēnu brīvlaikā

No 21. līdz 25. oktobrim skolēni var atvilkt elpu un izbaudīt rudens brīvlaiku. Tā kā rudens dienas ir visai neprognozējamas laikapstākļu ziņā un līst vairāk nekā spīd saule, portāls "Cālis" apkopojis muzejus, kuros no lietus kopābūšanai patverties ģimenēm ar skolēniem un mazākiem bērniem.

Ar dažādu lietu izzināšanu un interaktīvu jaunumu apguvi varēs nodarboties kā Latvijas Dabas muzejā, tā Motormuzejā. Turklāt muzeju lielākā priekšrocība ir tā, ka lielai daļai ieejas maksa ir visai zema vai pat simboliska. Vairāku stundu garumā varēsi pavadīt laiku kopā ar bērniem un pats galvenais – atsvaidzināt esošās zināšanas vai noskaidrot kaut ko pavisam jaunu.

Latvijas Dabas muzejs

Foto: LDM arhīvs



Latvijas Dabas muzejā, ko apskatīt, būs atliku likām, jo pastāvīgā ekspozīcija ir ļoti plaša. Taču skolēnu brīvlaikā jo īpaši interesanta būs ķirbju izstāde, kurā aplūkot visdažādākās oranžās un ne tik oranžās milzu ogas, kā arī ģimenes diena, kas veltīta plēsīgajiem dzīvniekiem. Izstāde "Ķirbji un citas lielas ogas 2019" Dabas muzejā notiks no 23. līdz pat 27. oktobrim un tās laikā ikvienam interesentam būs iespēja parunāt ar speciālistiem, lai pajautātu visu, kas interesē par ķirbjiem.

Brīvlaikā muzejs rīko arī nodarbību ciklu 2.–4. klašu skolēniem "Rīta cēliens muzejā", kad katru rītu kopā ar muzejpedagogu skolēni aplūkos kādu dabas tēmu. Skolēni, kas būs savlaicīgi pieteikušies nodarbībām, uzzinās vairāk par Latvijas zvēru darbības pazīmēm, kukaiņu daudzveidību un pasaules augiem.

27. oktobrī Dabas muzeja ģimenes dienā "Plēsīgie dzīvnieki" kopā ar muzeja darbiniekiem ģimenes ar bērniem varēs pētīt Latvijas plēsīgos dzīvniekus, salīdzinot tos ar "radiniekiem" citviet pasaulē. Kā norāda Dabas muzejs, šis pasākums būs īpaši interesants tām ģimenēm, kurās ir bērni no piecu līdz 12 gadu vecumam.

Plašāku informāciju par Dabas muzeja nodarbībām un aktuālajiem notikumiem vari uzzināt mājaslapā šeit. Ieeja muzejā pieaugušajiem maksā 3 eiro, bet skolēniem, uzrādot apliecību, 1 eiro. Adrese: Krišjāņa Barona iela 4, Rīga.

Rīgas Motormuzejs

Foto: Rīgas Motormuzejs



Rīgas Motormuzejs ir īstā vieta, kur patverties tiem, kuri kaismīgi aizraujas ar visu, kas rūc. Muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā var uzzināt par autobūves pirmsākumiem, redzēt vēsturiskus auto no pagājušā gadsimta 20., 30. un 40. gadiem, kā arī pamēģināt ekspozīcijas interaktīvos elementus.

Skolēnu brīvlaika nedēļā Motormuzejs no pirmdienas līdz piektdienai rīkos izglītojošas aktivitātes visas dienas garumā, kurās piedalīties bērniem un jauniešiem. Dalībnieki varēs iejusties zinātnieku/inženieru ādā un veikt dažādus eksperimentus, piedalīties jautrās sacensībās Biķernieku rallijkrosa automodelisma trasē un iesaistīties radošās aktivitātēs. Pēc nodarbības bērni kopā ar zinošu muzeja gidu dosies iepazīt Rīgas Motormuzeja seno spēkratu pasauli.

Muzejs aicina nodarbībām savu atvasi pieteikt laikus, zvanot uz tālruni 67025858 (darba dienās no pulksten 8.30 līdz 17). Nodarbības brīvlaika nedēļā notiks no pulksten 12 līdz 17, darbosies divas grupas – "mazā" bērniem no septiņu gadu vecuma un "lielā" bērniem no 12 gadu vecuma. Cena vienam dalībniekam ir 10 eiro, bet tajā iekļautas aktivitātes, ieejas biļete, ekskursija un launags muzeja kafejnīcā.

Plašāku informāciju var uzzināt Motormuzeja mājaslapā šeit. Adrese: S.Eizenšteina iela 8, Rīga.

Dzelzceļa muzejs

Foto: Kristaps Grūslis



Dzelzceļš un vilcieni ir kas maģisks – pat vismazākie bērni sajūsmā spiedz un atdarina vilciena taurīti, spiedzot skanīgo "ču–čū" vai rūcot "čuk, čuk, čuk". Tāpēc, ja arī tavā ģimenē bērni nesmādē visu par un ap vilcieniem, izmanto iespēju un skolēnu brīvlaikā aizved bērnus uz Dzelzceļa muzeju Rīgā. Ģimenēm interesanta varētu šķist interaktīvā ekspozīcija "Stacijas dzīve", kurā izpētīt stacijas telpas, klausīties atmiņu stāstus un pat nosūtīt ziņu Morzes kodā. Muzejā klātienē varēsiet apskatīt arī pasažieru un citus vagonus.

Skolēnu brīvlaikā Dzelzceļa muzejs jo īpaši aicina uz miniatūro maketu izstādi "Liliputija 2019". Izstādi varēs aplūkot no 23. līdz 27. oktobrim un tajā būs iespēja redzēt dažādu veidu un mērogu miniatūros dzelzceļa maketus no Latvijas, Čehijas, Vācijas un Krievijas. Izstādē būs redzams šobrīd pārbūves procesā esošais Dzelzceļa muzeja 1:87 mēroga makets. Gada laikā tas pieaudzis līdz 44 m2 ar trijām stacijām (Tukums II, Līvbērze, Spāre), 11 pazemes ceļiem.

Skolēni brīvlaika nedēļā aicināti arī piedalīties radošajās darbnīcās. Tās norisināsies 23.–25. oktobrī, kuru laikā būs iespējams uzbūvēt tvaika lokomotīvi, izveidot vagonu interjeru, veidot dzelzceļa ainavas no dabas materiāliem mērogā 1:87, kā arī darboties Lokosalīmes uzlīmju darbnīcā. Radošās darbnīcas paredzētas dažāda vecuma bērniem, sākot no četriem līdz 12 gadiem, un par tām tiks piemērota atsevišķa samaksa.

Plašāka informācija par radošajām darbnīcām muzeja mājaslapā. Adrese: Uzvaras bulvāris 2A, Rīga.

"Laimas" šokolādes muzejs

Foto: DELFI



Miera iela ir slavena ar savu kārdinošo, tikko pagatavotas šokolādes smaržu, kas plūst no konfekšu fabrikas "Laima". Un kur nu atrast vēl lielākus saldummīļus par bērniem! "Laimas" šokolādes muzejs būs tas galamērķis, kur sev kaut ko atradīs ikviens ģimenes loceklis – vecāki varēs gremdēties nostalģiskās atmiņās par savas bērnības konfektēm, bet bērni uzzināt vairāk par to, kā no mazas kakao pupiņas iegūta šokolādes tāfelīte, kas nopērkama veikalu plauktos.

Skolēnu brīvlaikā arī šokolādes muzejs parūpējies par bērniem – 22. oktobrī (latviešu valodā) un 23. oktobrī (krievu valodā) muzejā notiks divas "Šokolādes skolas" nodarbības visas dienas garumā. Uz šokolādes skolu muzejs aicina bērnus no septiņu līdz 11 gadu vecumam, lai izzinātu šokolādes un "Laimas" vēsturi, darbotos ar šokolādes konfekšu veidošanu un dienas noslēgumā saņemtu jauno zināšanu apliecinošu diplomu.

Plašāku informāciju par iespējām šokolādes muzejā vari atrast mājaslapā šeit, bet informāciju par "Šokolādes skolu" meklē šeit. Adrese: Miera iela 22, Rīga.