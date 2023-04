'Jāiet pagalmā!' Renārs Kaupers par zīmīgo frāzi un bērnības atmiņām Jelgavā

Nupat grupa "Prāta Vētra" izdevusi mini albumu "Pagalmi" ar jaunām kompozīcijām, kas veltītas visu četru dalībnieku bērnības gaitām. Viesojoties "Radio SWH" raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi", grupas solists Renārs Kaupers dalās atmiņās par bērnību Jelgavas pagalmos, kur arī grupas bundziniekam Kasparam Rogam bijusi īpaša loma.

"Es domāju, ka mēs visi to esam pieredzējuši, atgriežoties bērnības mīļajās vietās, – vai tie ir pagalmi, vai tas ir dzīvoklītis, vai namiņš, vai māja, kur bērnībā ir dzīvots, kas agrāk šķita milzīgs, plašs. Tā bija mūsu pasaule. Tas bija mūsu viss. Un tas pagalms – tur draugi, un tur ir spēles, un tur ir prieki, un tur ir bēdas un asaras, kas tik tur nav. Tagad, aizbraucot uz pagalmu, tu saproti – ak, dieniņ, tik maziņš. Tur tās skumjās šūpolītes stūrī, vai ne?" raidījuma vadītājai Inesei Vaikulei saka Kaupers.

"Sajūtas, emocijas un pieredze – tas ir tas, kas cilvēku veido, un pagalmi ir nenoliedzama vērtība mūsu dzīvēs, jo mēs visi esam pagalma puikas," viņš turpina. Zīmīgo frāzi – "Jāiet pagalmā!" Kaupers dzirdējis no Kaspara Rogas, kad viņš aicinājis ārā. "Varbūt tas kādam izklausīsies pārspīlēti, bet šī bija viena no manas dzīves atslēgas frāzēm, jo es biju ļoti kautrīgs zēns. Mēs kā ģimene pārvācāmies no vienas vietas uz otru. Man bija seši septiņi gadi – es nekad nebiju bijis pagalmā," atklāj Kaupers. Viņš sēdējis pie loga pēc skolas un vērojis bērnus ārā.

Foto: Publicitātes foto

Savukārt Roga atceras, ka abi ar Kauperu dzīvojuši pretējās mājās: "Viņš arī mani redzēja pa logu. Mums bija dažādas spēles pa gaisu, kā mest piku, kura neeksistē. Tad man vienkārši apnika, un es domāju: "Kas ir?" Jo es gāju visu laiku ārā. Tad es uzgāju, klauvēju pie durvīm un teicu: "Ejam ārā!"" Kaupers piebilst, ka tajā dienā izgājis ārā un bijis grūti viņu dabūt mājās, jo pagalma dzīve bija sākusies. Viņš piekrīt, ka mini albums ir dāvana un pateicība visam, kas noticis: "Tāds jauks vārds – reveranss – cieņa, atmiņas, pateicība par to pieredzi, ko mēs esam uzkrājuši, uzsūkuši katrs savā pagalmā. Jelgava."

