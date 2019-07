Brīdī, kad piemeklē smagas veselības problēmas, cilvēks un viņa tuvinieki vispirms domā par to, kā savest kārtībā fizisko veselību. Pirmā palīdzība tiek meklēta pie mediķiem, uzticoties ārstam un ļaujot noritēt ārstēšanas procesam. Taču līdzās fiziskajai veselībai vienmēr ir arī garīgā, kas nereti šādās krīzes situācijās tiek nobīdīta otrajā plānā. Bērnu paliatīvās aprūpes dienests, kas ir Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas struktūrvienība, par šo jautājumu domā jau teju 20 gadu – vecākiem un smagi slimajiem bērniem, kas ir dienesta un biedrības aprūpē, par garīgo aprūpi gādāt palīdz kapelāne Aina Briede kopā ar saviem kolēģiem.

Bērnu paliatīvā aprūpe ir palīdzība smagi slimiem bērniem, ļaujot tiem pilnvērtīgi izmantot viņu fiziskās spējas, rūpējoties arī par to, lai bērns justos pēc iespējas labāk. Svarīgi ir arī uzklausīt bērna vēlmes un nodrošināt, lai ap viņu būtu tuvākie un mīļākie cilvēki. Kapelānes Ainas Briedes darbs sākas ar vecākiem, un tikai pēc tam, saņemot atļauju, kapelāne pati vai kāds cits no astoņiem Bērnu paliatīvās aprūpes dienesta kapelāniem var strādāt ar pašu sirgstošo bērnu. Par savu neatlaidīgo darbu un garīgās aprūpes pilnveidošanu Aina Briede 2016. gadā saņēma Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas goda zīmi. Par to, kā strādā kapelāni, sarunā portālam "Cālis" atklāj pati kapelāne.

Kapelāns pie cilvēka vēršas pats

Ļoti vienkāršiem vārdiem, kā sarunā atklāj kapelāne Aina Briede, kapelāns ir tā persona, kas sniedz cilvēkam garīgo aprūpi, kad tas nonācis krīzē. Turklāt slimnīcā garīgo aprūpi var saņemt ne tikai pacients pats un viņa vecāki, bet arī citi tuvākie ģimenes locekļi un aprūpētāji. Nereti kapelānei nākas konsultēt arī profesionāļus – ārstus un medmāsas, lai palīdzētu izprast ne tikai pacienta fiziskās vajadzības, bet arī emocionālās un garīgās. "Mēdz būt, ka paši profesionāļi īsti pat nesaprot to, ka mēs esam viņus konsultējuši un snieguši garīgo atbalstu. Garīgās aprūpes sarunas mērķis ir uzlabot pacientam mikroklimatu, kad ir krīze un cilvēks atrodas satraukumā, – tas ir pats svarīgākais," stāsta kapelāne.

Aina Briede par kapelāni Bērnu paliatīvās aprūpes dienestā kļuva gadu pēc tā dibināšanas – 1999. gadā. Sarunā smejoties viņa saka, ka atceroties pat precīzu datumu – 6. decembris. Tātad šogad gaidāma apaļa darba jubileja. Vaicājot, kas visvairāk mainījies šo teju 20 gadu laikā, kapelāne uzreiz var atbildēt, ka kopumā ļoti daudz. Savulaik darbu viņa uzsākusi viena, pēc gadiem pievienojusies otra kapelāne. Bērnu paliatīvās aprūpes dienestam ir cieša sadarbība ar Bērnu paliatīvās aprūpes biedrību un šobrīd biedrībā ir jau astoņu kapelānu komanda. Vislielākais prieks viņai esot par to, ka kapelāni ir izglītoti un komandā turpina izglītot viens otru.

Katra diena Bērnu paliatīvās aprūpes dienestā iesākas ar starpdisciplinārās komandas sapulci, kurā pulcējas ārsti, aprūpes māsas, kapelāni un citi speciālisti, lai izrunātu katra klienta vajadzības, plānotu aprūpi šajā dienā un sistematizētu darbu. Visi speciālisti darbojas roku rokā un strādā pie tā, lai katrs bērns saņemtu nepieciešamo, ņemot vērā ne tikai bērna emocionālās, garīgās, fiziskās un sociālās vajadzības, bet arī viņa vecāku vajadzības. Ārstnieciskos pakalpojumus nodrošina ārsts un medicīnas māsa. Psiholoģiskā, sociālā un garīgā atbalsta pakalpojumus nodrošina psihologs, sociālais darbinieks un kapelāns. Atbalstu sērošanā, kas ir būtiska paliatīvās aprūpes sastāvdaļa, nodrošina kapelāns, psihologs un sociālais darbinieks.