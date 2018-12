Jaungada sagaidīšana ar bērnu: ieturēt ierasto miega režīmu vai pieļaut izņēmumu

Jaunā gada sagaidīšana ar mazu bērnu var būs izaicinoša. Šajā dienā vecākiem ir jāpieņem svarīgs lēmums - ļaut bērnam piedzīvot svētku prieku un sagaidīt pusnakti, vai tomēr turēties pie ierastā miega režīma.

Kāds tēvs vēršas pēc padoma portālā "Fatherly": "Mana astoņgadīgā meita Vecgada naktī ļoti vēlas sagaidīt pusnakti. Sieva uzskata, ka tas nesagādātu nekādas problēmas, taču es neesmu par to pārliecināts. Es labprātāk viņai liktu iet gulēt ierastajā laikā, taču, neskatoties uz savu nostāju šajā jautājumā, jūtos vainīgs par to, ka pat svētkos nepieļauju izņēmumus. Kāds būtu pareizā rīcība šādā situācijā?"

Atbild portāla "Fatherly" eksperts un redaktors Patriks Kolemans.

"Tev ir pilnīga taisnība. Ja jūs nolemjat likt meitu gulēt viņai ierastajā laikā arī Vecgada naktī, tas jums krietni atvieglos pēcsvētku dienu," uzsver Kolemans. "Neviens no vecākiem nevēlas pirmo jaunā gada dienu pavadīt cīnoties ar kaprīzu, emocionālu astoņgadnieci. Taču, ja ļausiet viņai palikt nomodā līdz pusnaktij, jūsu pirmā diena jaunajā gadā būs pilna asaru un bļaušanas."

Kolemans uzsver, ka bērniem ir nepieciešams strikts miega režīms. Un, iestājoties svētkiem, vajadzība pēc tā nepazūd. Taču, ja miega režīms tiek nobīdīts, tas ietekmē arī miega kvalitāti. Savukārt, kad bērna miega kvalitāte pasliktinās, viņiem ir tendence kļūt niķīgiem un kašķīgiem.

Taču, jāatzīst, ka svētku brīvdienas ļoti bieži bērnu dzīvē ievieš haosu un izjauc visu iepriekš izveidoto režīmu. Brīvlaikā notiek daudz dažādu pasākumu, ģimene daudz vairāk laika pavada ārpus mājas un arī uz skolu nav jāiet, līdz ar to vecākiem šķiet loģiski nobīdīt gulētiešanas laiku pa stundu, divām vai pat trim vēlāk. Lai vai kā, Kolemans atgādina, ka nobīdes no režīma pagrūtina ieiešanu tajā atpakaļ. "Daudzas reizes esmu pats nonācis šādā situācijā – es arī esmu gribējis, lai maniem bērniem ir iespēja piedzīvot Jaungada svinēšanas priekus visā to krāšņumā. Taču ir arī citi veidi, kā palīdzēt viņiem piedzīvot šo prieku, piemēram, ģimenes lokā Jauno gadu sagaidīt pāris stundas ātrāk, tādā veidā ļaujot bērnam piedzīvot to svētku prieku, ko citādāk viņš nogulētu. Tajā pašā laikā tas ļaus viņam ievērot ierasto miega režīmu. Vai tas šķiet savādi? Mums, iespējams, taču bērnus tas diži nesatrauc," viņš skaidro.

