Jaunieši aicināti izmēģināt mazzināmu sporta veidu – raundnetu

No 15. jūnija līdz 31. augustam ikviens interesents vecumā no 13 gadiem aicināts izmēģināt savus spēkus Latvijā salīdzinoši jaunā sporta veidā – raundneta spēlē, informē Latvijas Raundneta federācija. Dalība atvērtajos treniņos ir bez maksas.

Lai piedalītos, nav nepieciešama iepriekšējā pieredze, augsta fiziskā sagatavotība vai specifisks inventārs – bumbiņas un tīkli tiks nodrošināti, informē pārstāvji. Katram gribētājam būs iespēja apgūt spēles pamatus Latvijas labāko spēlētāju uzraudzībā un iegūt jaunas emocijas spēles laikā. Treniņu laikā paredzēti dažādi iesildošie vingrinājumi, spēles noteikumu iepazīšana, sitienu un piespēļu tehnikas attīstīšana kā arī treniņturnīri ar veicinājuma balvām.

Raundneta atvērtie treniņi notiks trešdienās Rīgā, Uzvaras parkā, no pulksten 18 līdz 20 un sestdienās Lucavsalā no pulksten 17 līdz 20. Treniņu laiki un vieta var tikt precizēta, ņemot vērā laika apstākļus, tāpēc katrs spēlēt gribētājs aicināts sekot Latvijas Raundneta federācijas sociālajiem tīkliem, lai nepalaistu garām jaunāko informāciju par treniņu norisi. Dalībai treniņos nepieciešams reģistrēties, lai varētu sarūpēt pietiekamu skaitu tīklu.

Raundnetu reizēm sauc arī par spaikbolu, identificējot to ar lielāko spēles ekipējuma un tīklu ražotāju. Raundnetu spēlē līdzīgi kā pludmales volejbolu – divas komandas, katrā ir pa diviem spēlētājiem. Atšķirībā no pludmales volejbola spēles laukums ir 360 grādi un nav laukuma robežu. Spēlētāji sākumā izkārtojas ap nelielu, batutam līdzīgu tīklu. Spēle sākas ar servi no vienas komandas otrai. Viens no spēlētājiem uzsāk izspēli tā, lai bumbiņa atsistos pret tīklu, bet pretējā komanda to nevarētu uztvert. Savukārt otras komandas uzdevums ir uzņemt servi un ar līdz trim pieskārieniem ("uzņemt servi – uzcelt – uzbrukt") iesist to atpakaļ tīklā. Tā komandas pārmaiņus sit bumbiņu tīklā, līdz tā nokrīt zemē vai notiek pārkāpums.

Raundneta attīstība Latvijā

Raudnets ir radies 1989. gadā, bet lielāku popularitāti ieguva 2008. gadā, kad raudneta ekipējuma ražotājs "Spikeball Inc." piedalījās populārā ASV televīzijas šovā "Shark Tank". Drīz vien šis sporta veids nonāca arī līdz Eiropai, un nu jau Latvijā raundnets tiek spēlēts piecus gadus. Aktivitāte būtiski palielinājās 2021. gadā, kad Latvijas čempionātā piedalījās rekordliels skaits – 30 komandas. Šogad 28 un 29. maijā "RIMI Olimpiskajā centrā" notika viens no četriem Eiropas "Grand Slam" tūres posmiem, kurš pulcēja 108 komandas no 15 dažādām valstīm vienuviet un ļāva noskaidrot šobrīd Eiropas labāko komandu. Šī gada maijā pirmo reizi notika arī sacensības Latvijas sieviešu līgā, kur sešas komandas cīnījās par labāko Latvijas sieviešu komandas titulu. Latvijas Raundneta Federācijas treniņos piedalīties var pilnībā visi neatkarīgi no dzimuma, vecuma vai fiziskās sagatavotības.

Bezmaksas atvērto raundneta treniņu ciklu "Nāc un izmēģini Raundnetu" Latvijas Raundneta Federācija rīko pateicoties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta piešķirtajam finansējumam.