Jauniešiem bez maksas Rīgā pieejamas neformālās mākslas darbnīcas

Katru otrdienu Jauniešu centrā "Kaņieris" (Kaņiera ielā 15, Rīgā) no pulksten 17 līdz 20 notiks neformālās mākslas darbnīcas kopā ar brīvprātīgajiem – Lili no Gruzijas un Mari no Austrijas. Tas viss jauniešiem būs pieejams bez maksas.

Ja tevi interesē rokdarbi un vēlies pilnveidot savas prasmes, tev ir lieliska iespēja iemācīties izgatavot skaistas un noderīgas lietas no filca, piemēram, dekoratīvus ēdienus vai pūkainus dzīvnieciņus.

Radošo darbnīcu vadīs brīvprātīgā Lile no Gruzijas un līdz ar filcēšanas apgūšanu, tu uzzināsi vairāk par viņas pieredzi "Erasmus+" jauniešu apmaiņas programmās un Eiropas solidaritātes korpusā. Darba valoda angļu (sarunvalodas līmenis).

Reģistrācijas saite atrodama šeit. Pirmā nodarbība iecerēta 21. martā. Ar jauniešiem šajās darbnīcās saprot cilvēkus vecumā no 13 līdz pat 30 gadiem. Nodarbību laikā būs iespēja arī padzert tēju un uzkost cepumiņus.

Aktivitāti īsteno brīvprātīgie Eiropas Solidaritātes korpusa programmas projekta īstenošanas gaitā, kuru finansiāli atbalsta Eiropas Komisija un programmu Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.