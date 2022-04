Jauniešiem īpašā projektā skaidros, kādēļ ir svarīgi doties uz vēlēšanām

Jaunatnes organizācija "Klubs "Māja" – Jaunatne vienotai Eiropai" sāk nacionāla mēroga projektu "Izproti, iesaisties, lem!", kura mērķis ir būtiski veicināt jauniešu pilsonisko aktīvismu un palielināt tādu jauniešu skaitu, kuri tic, ka ir spējīgi ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus.

Augsta pilsoniskā aktivitāte ir viens no galvenajiem demokrātiskas valsts pamatiem, kas nodrošina visu pilsoņu interešu pārstāvniecību un veicina valsts attīstību. Līdz šim ne tikai mūsu pieredze vēsta, ka jaunieši pasīvi iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs un netic, ka ir spējīgi ietekmēt valstī notiekošos demokrātiskos procesus. Zema pilsoniskā, tai skaitā jauniešu, aktivitāte rezultējas vājā un neefektīvā valsts demokrātiskajā pārvaldībā, kā arī populisma pieaugumā, zemā kritiskajā domāšanā un citās problēmās. Lai to nepieļautu, nepieciešams jau agrā vecumā katru iesaistīt pilsoniskajās aktivitātēs un sniegt vispārīgu izpratni par politiskajiem procesiem, uzsver Klubs "Māja" projektu vadītāja Ance Mālkalna.

Klubs "Māja" projekta "Izproti, iesaisties, lem!" īstenošanas gaitā pievēršas jauniešu pilsoniskā aktīvisma veicināšanā un interešu pārstāvniecībā, veidojot saikni starp jaunieti un politikas veidotājiem, kā arī valsts institūcijām.

Jaunieši tiks izglītoti par demokrātiskas valsts procesiem, īpašu uzsvaru liekot uz jauniešu tiesībām vēlēt un to iespējām aizstāvēt savas intereses, piemēram, tiekoties ar pašiem politikas veidotājiem. Politikas veidotāji un valsts institūcijas tiks iesaistītas arī tādēļ, lai meklētu risinājumus problēmai ne tikai individuālajā, bet arī nacionālajā līmenī. Projektā iesaistīti ap 1500 jaunieši no dažādiem Latvijas reģioniem, kas ir būtisks skaits, ņemot vērā to, ka līdz šim nevalstisko organizāciju darbā aktīvi iesaistās vien ap diviem procentiem Latvijas jauniešu. Lai veicinātu aktīvu un politisku izglītotu jaunatni, nepieciešama apņēmība, aizrautība un darbība! Vairāk par projektu un tās virzību var uzzināt šeit, kā arī projekta sociālajos tīklos: "Instagram" un "Facebook".

"Klubs "Māja" – Jaunatne vienotai Eiropai" ir organizācija ar 27 gadu ilgu pieredzi jaunatnes jomā, pārstāvot Latvijas jauniešu intereses gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Organizācija nodarbojas ar jauniešu interešu aizstāvību, kā arī jauniešu aktīvisma un izpratnes veicināšanu par dažādiem aktuāliem procesiem Latvijā un pasaulē.

Projektu "Izproti, iesaisties, lem!" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" īstenošanas gaitā.