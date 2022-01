Jauniešus aicina pieteikties festivālu rīkošanas mācībām

2022. gada februārī tiek uzsākts starptautisks sadarbības projekts un jauno kuratoru apmācības programma "Apvērsums", kuras mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā un līdzdalību pilsētas kultūras dzīvē. To ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu atbalstu rīko Latvijas Jaunā teātra institūts (LJTI) un Norvēģijas "Rosendal Teater".

Projekts piedāvā desmit Latvijas un Norvēģijas jauniešiem vecumā no 16 līdz 18 gadiem praksē apgūt festivālu rīkošanas iemaņas un izveidot platformu, kurā jaunieši var dalīties ar pieredzi, vēlmēm un viedokli pēc saviem noteikumiem. Četrpadsmit mēnešu ilgās programmas laikā jaunieši piedalīsies pieredzējušu mentoru un mākslinieku vadītos tiešsaistes semināros, iepazīs laikmetīgās skatuves mākslas profesionālo vidi un festivālu producēšanas principus, sekos līdzi vietējiem un starptautiskiem mākslas notikumiem, kā arī dosies pieredzes apmaiņas braucienos pie sadarbības valsts partneriem. Mācību laikā jaunie kuratori patstāvīgi organizēs divus starptautiskus skatuves mākslas notikumus – starptautiskā jaunā teātra festivāla "Homo Novus" programmu "Apvērsums" 2022. gadā Rīgā un "Rosendal SHAKEDOWN" 2023. gadā Trondheimā.

"Kā liecina daudzi starptautisku jauniešu organizāciju piemēri, pusaudži ar savu enerģiju un intelektuālajām spējām ir spējīgi veikt pārmaiņas ne tikai mākslas pasaulē, bet arī plašākā mērogā – iesaistoties pilsoniskās aktivitātēs, kas var ietekmēt gan tuvāko apkārtni, gan arī starptautisko vidi," uzskata viens no projekta idejas autoriem, Norvēģijas "Rosendal Teater" mākslinieciskais vadītājs Aleksandrs Roberts, kurš jau vairākkārt veiksmīgi īstenojis līdzīgas ieceres Islandē un Norvēģijā. Roberts būs arī viens no apmācību programmas vadītājiem. Vēl tie būs šādi pieredzējuši Eiropas festivālu veidotāji kā – Sodja Zupanca Lotkere no Prāgas Skatuves mākslu akadēmijas, Ašgerdura Gunarsdotira Reikjavīkas dejas festivāla rīkotāju pārstāve, Marta Keila no Varšavas skatuves mākslas institūta un Latvijas Jaunā teātra institūta pārstāves Beka Bergere un Santa Remere.

Aicinot jauniešus iesaistīties aktīvi noteicošos amatos un pasākumu rīkošanā, projekta īstenotāji vēlas mazināt zināšanu, pieredzes un finansiālo iespēju atšķirības, kuru dēļ jaunieši novēršas no kultūras un mākslas pasākumiem, un tādējādi padarīt mākslas procesus pieejamus pēc iespējas daudzveidīgākām sabiedrības grupām.

Pieteikties mācībām iespējams LJTI mājaslapā līdz 2022. gada 25. janvārim.