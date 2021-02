Jauniešus aicina pieteikties līderības mācībām 'Uzlauz savu potenciālu!'

Sociālais uzņēmums "Visas iespējas" sadarbībā ar jauniešu pašizaugsmes programmu "Award Latvia" no 15. līdz 17. februārim organizē tiešsaistes apmācības "Uzlauz savu potenciālu!", uz kurām tiek aicināti pieteikties jaunieši no visas Latvijas vecumā no 16 līdz 24 gadiem. Apmācību mērķis ir attīstīt jauniešos esošo līdera potenciālu un veicināt pozitīvu pārmaiņu veidošanos gan sevī, gan apkārtējā vidē.

Apmācības rīko sociālais uzņēmums un jauniešu platforma "Visas iespējas", kas vienuviet apkopo profesionālās un personīgās attīstības iespējas jauniešiem ar mērķi palīdzēt ikvienam attīstīt savu potenciālu. Apmācības norisināsies tiešsaistē un tajās jaunieši caur dažādiem pieredzes stāstiem un praktisku darbošanos uzzinās, kas tad īsti ir spēcīga līdera "veiksmes formulas" pamatā un kā šīs prasmes saskatīt un attīstīt arī sevī – sākot ar sevis pasniegšanas un komunikācijas prasmēm, beidzot ar prasmi atrisināt konfliktus, veiksmīgi strādāt jebkurā komandā un radīt pozitīvas, pārmaiņas veicinošas idejas, kam citi vēlas sekot.

"Šobrīd pasaule ir tik dinamiska kā vēl nekad. Un tieši tāpēc jauniešiem ir jāspēj tai pielāgoties, apgūstot līdera prasmes un attīstot pašu svarīgāko – spēju mācīties un mainīties. Jo sevišķi mēs ceram, ka daudz jauniešu izmantos pasākuma tiešsaistes aspektu, pieslēdzoties tam no visas Latvijas!", komentē "Visas iespējas" izveidotājs Gustavs Mārtiņš Upmanis.

Apmācības kopumā ilgs trīs dienas un sastāvēs no interaktīvām tiešsaistes nodarbībām, kā arī praktiskās daļas, kurā jauniešiem būs iespēja pielietot apgūto īstenojot sociālo projektu idejas mentoru vadībā. Apmācības vadīs spēcīgi līderi un pārmaiņu veicinātāji gan no Latvijas, gan ārvalstīm.

Apmācības atbalsta Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašizaugsmes programma "Award Latvia", kuras mērķis ir ar neformālās izglītības palīdzību sniegt iespēju ikvienam jaunietim vecumā no 14 līdz 24 gadiem veidot savu pašizaugsmi – daudzpusīgi sagatavoties patstāvīgai dzīvei, aktīvi izprast un veidot vidi ap sevi, sekmējot arī sabiedrības saliedētību.

"Katrs jaunietis, neatkarīgi no viņa spējām, prasmēm un atrašanās vietas, ir pilnvērtīgs sabiedrības loceklis. Mums jārūpējas, lai ikkatrs būtu gatavs pasaulei īpaši šādos apstākļos, ko piedzīvojam šobrīd. Es ticu, ka, sniedzot iespējas, jaunieši būs līderi, lai vai kādas gaitas izvēlētos!" par vēlmi atbalstīt apmācības stāsta Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Dārta Ošeniece.

Dalība apmācībās ir bez maksas, taču dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ, lai pieteiktos, nepieciešams līdz 7. februārim aizpildīt pieteikuma anketu, ko var izdarīt šeit.

Vairāk informācijas par apmācību programmu un pieteikšanos var atrast te.