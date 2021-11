Jauns 'Google' rīks bērnu un pusaudžu attēlu dzēšanai no meklēšanas rezultātiem

Meklētājprogramma "Google" nesen ir nākusi klajā ar jaunu rīku, kas no meklēšanas rezultātiem palīdz dzēst nepilngadīgu personu fotoattēlus. Tas dod iespēju bērniem, pusaudžiem un viņu vecākiem stingrāk kontrolēt fotoattēlu izplatību interneta vidē, informē ''Drossinternets.lv'' vadītāja Maija Katkovska.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Jaunais rīks paredzēts, lai pēc vecāku vai bērnu pieprasījuma operatīvi izņemtu nevēlamus fotoattēlus no "Google" meklēšanas rezultātiem. Ir svarīgi atzīmēt, ka, noņemot attēlu no meklētājprogrammas rezultātiem, tas nepazūd no interneta pavisam, tāpēc nepieciešams sazināties ar attiecīgās vietnes vai sociālā tīkla administrāciju, lai pieprasītu dzēst fotoattēlu no vietas, kur tas ticis publicēts," norāda Maija Katkovska.

Viņa atzīmē, ka jau iepriekš "Google" piedāvāja dzēst attēlus vai informāciju no meklēšanas rezultātiem, taču ir jāpierāda, ka fotoattēls vai informācija nodara kaitējumu vai apgrūtina cilvēkam dzīvi. Piemēram, tie var būt intīmi attēli, kas publicēti bez atļaujas, viltota pornogrāfija, finanšu dati, pacientu medicīniskā vēsture, personas identitātes dati, kā arī saturs, kas var tikt izmantots, lai kaitētu šim cilvēkam. Tāpat meklētājprogrammas var dzēst saturu arī noteiktu juridisku iemeslu dēļ, piemēram, ja tas ir nelegāls. Savukārt "Google" jaunākā sniegtā informācija apliecina, ka tagad nepilngadīgu personu fotoattēli tiek dzēsti bez papildu nosacījumiem.

"Lai panāktu nepilngadīgas personas attēlu dzēšanu no "Google" meklēšanas rezultātiem, bērnam pašam vai kādam no viņa vecākiem ir jāaizpilda vienkārša pieprasījuma veidlapa, kuru var atrast šeit. Veidlapā jānorāda saite attēlam, kuru vēlaties dzēst, vai arī to "Google" meklēšanas rezultātu lapu saites, kurās ir šis attēls. Pēc pieprasījuma iesniegšanas "Google" speciālisti to pārskatīs, nepieciešamības gadījumā sazinoties un pieprasot papildu informāciju, lai pārbaudītu, vai informācija atbilst satura dzēšanas prasībām. Kad attēli tiks dzēsti no "Google" meklēšanas rezultātiem, "Google" nosūtīs jums apstiprinājumu," izskaidro speciāliste par drošību internetā.

Uzzināt vairāk par iespējām dzēst attēlus vai informāciju no meklētājprogrammu rezultātiem un sociālajiem tīkliem var ''Drossinternets.lv'' Sociālo tīklu drošības ceļvedī.