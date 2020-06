Jautājumu trauks, ēst gatavošana – kā bez mācību grāmatu izmantošanas iegūt jaunas zināšanas

Klāt vasara, un skolēniem brīvlaiks rit pilnā sparā, kad par mācībām šķietami var aizmirst. Taču tas nenozīmē, ka lietainas pēcpusdienas vai pastaigas pie dabas nevar izmantot, lai apgūtu ko jaunu un noderīgu.

"STEaMup" komanda ir sagatavojusi ieteikumus, kā interesanti un bez mācību grāmatu izmantošanas iegūt jaunas zināšanas.

Izveido jautājumu trauku

Šī aktivitāte vairāk paredzēta jaunākiem bērniem, un to droši var pildīt kopā ar vecākiem. Vasaras sākumā visa ģimene kopīgi apkopo visus jautājumus, ko bērns vēlas uzzināt. Piemēram, kāpēc debesis ir zilas un zāle zaļa, kāpēc vasaras beigās putni lido prom vai kā rodas negaiss. Pēc tam katru jautājumu uzraksta uz atsevišķas lapiņas un ievieto kādā traukā. Katru dienu vienu jautājumu var izvilkt un kopīgi meklēt uz to atbildi. Tādējādi vecāki varēs pavadīt laiku kopā ar bērniem un iemācīt viņiem ko jaunu.

Gatavojiet kopā

Ēst gatavošana ir viens no veidiem, kā eksakto mācību priekšmetu zināšanas nostiprināt ikdienā. Ēst gatavošanā ir iesaistīti teju visi STEM priekšmeti. Nākas aprēķināt pareizas sastāvdaļu proporcijas, var redzēt, kā gatavošanas laikā notiek dažādi ķīmiskie procesi, kā arī ar bērnu ir iespējams pārrunāt, no kurienes uz galda nonācis katrs produkts. Piemēram, apspriest to, kas vajadzīgs, lai izaugtu redīsi vai tomāti. Tādējādi sanāks uzlabot arī savas bioloģijas zināšanas, un bērnam radīsies lielāka izpratne par apkārtējo vidi un procesiem tajā. Līdz ar to šis ir viens no iemesliem, kāpēc maltītes pēc iespējas biežāk var gatavot kopā ar bērniem.

Meklē atbildes uz jautājumiem, skatoties video

Viena no vietnēm, kur meklēt visvairāk video materiālu par dažādām tēmām, ir "Youtube". Tur atrodami vairāki kanāli, kuros regulāri tiek publicēti video, kas skaidro dažādas STEM nozares un ar tām saistītus jautājumus. Šādi kanāli ir, piemēram, "SciShow", "CrashCourse", un "SmarterEveryDay". Katrā no tiem īsos video ar attēliem un eksperimentiem gan izskaidroti dažādi procesi, gan arī pastāstīti interesanti fakti. Piemēram, tas, kā darbojas raķete vai kurus algoritmus cilvēce ir aizņēmusies no dabas.

Līdzīga veida informācijas avoti atrodami arī latviešu valodā. Viens no tiem ir "STEaMup" mājaslapa, kur arī apkopoti dažādi video, kas palīdz izprast mācību vielu un uzzināt dažādus interesantus faktus.

Filmas ar patiesām zinātnes teorijām

Kaut gan vasarā noteikti pēc iespējas vairāk laika jāpavada ārpus telpām, kādā pelēkā svētdienā ir vērts noskatīties arī labu filmu. Turklāt, lai padarītu skatīšanos interesantāku, var piemeklēt filmu, kura iespējami patiesāk atspoguļo zinātniskās teorijas. Visbiežāk ar dažādām teorijām tiek pārspīlēts zinātniskās fantastikas filmās par nākotni vai ceļošanu kosmosā. Taču gadu gaitā ir bijušas arī filmas, kurās zinātniskās teorijas ir atspoguļotas tik patiesi, ka tās var izmantot, lai labāk izprastu šo tēmu. Vietne "Ranker.com" ir apkopojusi daļu no tām.

Izpēti pasauli, izmantojot aplikācijas

Šobrīd, pateicoties dažādām tehnoloģijām, pat pētot naksnīgās debesis vai ejot pa mežu, var iemācīties daudz ko jaunu. Proti, ar aplikāciju palīdzību varam izpētīt apkārt esošo pasauli. Piemēram, astronomijas entuziastiem vai jebkuram cilvēkam, kuram patīk vērot zvaigznes, var noderēt ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa administrācijas (NASA) izveidotā aplikācija "NASA", kurā iespējams redzēt foto no kosmosa stacijām, kā arī skatīties dažādus video, kurā parādītas kosmosa izpētē izmantotās tehnoloģijas. Tāpat, pētot zvaigznes, noderēs arī "Star Walk 2 Free", kurā iespējams uzzināt par debesīs redzamajām zvaigžņu sistēmām. Papildus tam aplikācijā redzama arī informācija par to, kad gaidāmi svarīgi astronomiskie notikumi, piemēram, aptumsumi, supermēness vai krītošās zvaigznes.

Savukārt cilvēkiem, kuriem vairāk interesē bioloģija un augu pasaule, var noderēt aplikācija "PlantNet". Ar tās palīdzību ātri un viegli var uzzināt informāciju par apkārt esošajiem augiem. Atliek to tikai nofotografēt, un aplikācijā varēs redzēt gan to, kā konkrēto augu sauc, kad tas zied, gan to, kā to izmantot, vai tas ir indīgs, un citas detaļas. Turklāt līdzīga veida aplikācijas ir pieejamas arī par, piemēram, putniem, sēnēm vai kukaiņiem.