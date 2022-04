Jelgavas slimnīcā piedzimis vēl viens ukraiņu bērniņš – puisītis Vitālijs

Ukrainietei Marjanai, kura, bēgot no kara savā valstī, apmetusies Jelgavā, pilsētas slimnīcā 6. aprīlī piedzimis puisītis. Viņam dots vārds Vitālijs, un tas ir jau otrais ukraiņu bērniņš, kurš pasaulē nācis Jelgavā, portālu "Zemgales ziņas" informēja Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Puisītis Jelgavas slimnīcā piedzima 6. aprīlī pulksten 15.13, bija 3360 gramus smags un 51 centimetru garš. Vitālijs ir otrais dēls ģimenē – viņam ir deviņus gadus vecs brālis. Puišu mamma Marjana stāsta, ka dzemdībām noteiktais datums bija četras dienas agrāk, taču Vitālijs izvēlējies 6. aprīli. Dienu iepriekš, 5. aprīlī, Jelgavas slimnīcas Dzemdību nodaļā piedzima arī ukraiņu meitenīte Zlata. "Galvenais, lai Vitālijs aug vesels, laimīgs un dzīvo mierīgā pasaulē," saka mamma Marjana, piebilstot, ka puišu tētis, viņas vīrs, palicis Ukrainā, lai cīnītos par tās neatkarību.

Sieviete ir no Ļvivas, Ukrainas rietumos, apmēram 80 kilometrus no Polijas robežas. Bēgot no kara briesmām, Marjana kopā ar deviņus gadus veco dēlu martā ieradās Jelgavā un apmetās pie radiniekiem.

Vitālijam nogādāta pašvaldības dāvana – pilsētas simbols Alnītis un vilnas zeķītes Jelgavas karoga krāsās, vēstīts portālā.

Pašvaldības operatīvās informācijas centra bēgļu reģistrācijas dati liecina, ka Jelgavā no Ukrainas līdz šim bija ieradušās trīs grūtnieces, kas stājušās grūtniecības uzskaitē. Divas no viņām bērniņu jau sagaidījušas.