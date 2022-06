Jūlijā notiks mentālās veselības un mūzikas festivāls 'Ogle'

No 8. līdz 9. jūlijam Siguldas pils kvartālā norisināsies mentālās veselības un mūzikas festivāls "Ogle 2022". Divas dienas tajā apmeklētājiem būs iespēja dzirdēt diskusijas un padomus no nozares ekspertiem, vairojot izpratni par tādām ar mentālo veselību saistītām tēmām kā stress, izdegšana, vecāku emocionālā stabilitāte un citas. Festivāla mērķis ir sabiedrībā vairot un normalizēt to, ka par mentālās veselības problēmām ir jārunā, turklāt to var darīt, gan daloties pieredzē, gan baudot laiku mūzikas pavadījumā.

Festivālā "Ogle 2022" apmeklētājiem būs pieejama plaša lekciju un diskusiju programma. Pirmajā dienā festivālā "Ogles" sarunu klāsts tik atklāts ar psihiatres Lienes Sīles lekciju par psihoemocionālo brīvību, pēc kuras sekos psihiatra Gunāra Trimdas lekcija par stresu, izdegšanu un izturību ikdienā, kā arī diskusija "Vecāku psihoemocionālā stabilitāte. Kā to saglabāt?". Savukārt ar koncertiem abās festivāla dienās apmeklētājus iepriecinās mūziķi: ansis, Arturs Skutelis, duets "Čipsis un Dullais", "I Mean Love", "Muud", "Indygo", "Oghre", kā arī norvēģi "The Dead Monarchs", ziņo festivāla organizatori.

Festivāla otrajā dienā gaidāma lekcija par ērti izmantojamiem pašpalīdzības rīkiem, saskaroties ar mentālām grūtībām. Lekciju "Piedzīvot karu: no šoka līdz pārvarēšanai" vadīs klīniskā psiholoģe Jana Štagere (Yana Shtager) no Ukrainas. Savukārt krīzes centra "Skalbes" pārstāvji vadīs sarunu "Pašnāvība – nogalini stigmu", tāpat paredzēta diskusija par pieredzes stāstiem, apmeklējot terapijas, kuras vadīs psihoterapeits Ernests Pūliņš-Cinis. Festivāla sarunu un diskusiju bloku noslēgs WHO filma "I Had a Black Dog" par to, kā atpazīt depresiju, un "Comedy Latvia" stāvizrāde "Par tādām lietām nejoko." Šogad festivāla programma veidota tā, lai saturs būtu uztverams latviešu, krievu un angļu valodā.

Reaģējot uz šī brīža notikumiem pasaulē, Ukrainas kara bēgļi tiek aicināti apmeklēt festivālu bez maksas, iepriekš sazinoties ar organizatoriem.

Klīniskā psiholoģe, psihoterapijas speciāliste un lektore Jana Štagere aicina: "To, cik labi jūtamies ikdienā, nosaka gan mūsu mentālā, gan fiziskā veselība. Kopējā labsajūta vistiešākajā veidā ietekmē darbaspējas, finansiālo labklājību, to, kā un kādas attiecības veidojam ar apkārtējiem. Mūsdienās cilvēkiem nepietiek ar to, ka varam dzīvot salīdzinoši ilgu mūžu. Cilvēks vēlas būt laimīgs, kas nozīmē – ir jābūt mentāli veselam. Tāpēc festivāla "Ogle" ietvaros dalīšos zināšanās par to, kā strādāt ar elpošanu, lai ķermenis būtu mierīgs gan paaugstināta stresa situācijās, gan ikdienā. Esmu priecīga, ka šogad mums visiem kopā būs iespēja mācīties to, kā strādāt ar savu ķermeni, vairot labsajūtu, lai mēs veidotu sabiedrību stiprāku un laimīgāku!"

"Jau kopš festivāla "Ogle" pirmsākumiem vēlamies vairot sabiedrības izpratni par to, cik daudziem no mums nākas saskarties ar dažādām grūtībām, kas viennozīmīgi ietekmē mūsu emocionālo labsajūtu. Turklāt daudzi no mums, izejot cauri grūtībām, spēj palīdzēt arī apkārtējiem, un tā noteikti ir laba tendence. Šis pavisam noteikti ir sarežģīts laiks ikvienam no mums, tāpēc ignorēt to, kā mēs jūtamies mijiedarbībā ar apkārt notiekošo, nav ilgtermiņa risinājums. Ja neesi sev kādu laiciņu spējis to definēt, aicinām uz festivālu, kur piesātinātajā, divu dienu programmā sev interesējošo spēs atrast teju ikviens. Mūsu moto – "Tu neesi viens"! Tāpēc gaidīsim ikvienu, īpaši Ukrainas kara bēgļus, kuriem, uzturoties Latvijā, varam sniegt nepieciešamo atbalstu un siltumu," uz festivālu aicina "Ogle" organizatore Alise Cepurīte.

Apmeklētājiem būs iespēja satikt speciālistus no krīžu konsultāciju centra "Skalbes", saņemt "viens pret viens" konsultāciju no sertificētiem speciālistiem, satikt pārstāvjus no Veselības ministrijas, Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes, "Telpas vīriem".