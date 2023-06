Jūrmalas sporta skolā slēgs hokeja programmu; vecāki lēmumu pārsūdzēs

Ar plakātiem, kas aicināja neiznīcināt bērnu sapņus, ceturtdien piketā pulcējās Jūrmalas sporta skolas jaunie hokejisti un viņu vecāki. Tomēr deputāti vecākus atkal neuzklausīja un lēma, ka no šī gada 31. augusta Jūrmalas sporta skolā hokeja programma tiks slēgta. Jūrmalā deklarētie programmas audzēkņi gan varēšot saņemt 50 eiro mēnesī treniņiem citu pašvaldību hokeja klubos.

Jūrmalas jaunie hokejisti ceturtdienas rītā hokeju spēlēja uz bruģa pie domes durvīm, tādējādi cerot, ka deputātu kungi pamanīs viņu vēlmi darboties šajā sporta veidā un hokeja programmu Jūrmalas sporta skolā tomēr neslēgs. Tikmēr viņu vecāki pulcējās piketā, aicinot nesagraut viņu bērnu sapņus.

Īsta ledus halle kūrortpilsētā nekad nav bijusi. Jūrmalas sporta skolas hokejisti no novembra līdz aprīlim darbojušies Majoru slidotavā, bet pārējā laikā pašvaldība jaunajiem sportistiem nomājusi ledus laukumu netālu esošajā hallē Piņķos. Sliktā tehniskā stāvokļa dēļ Majoru slidotava ir slēgta un tiek pārdota izsolē, bet jaunajiem hokejistiem ledus laukums vēl tika nomāts. Tomēr dome viedokli mainījusi, gluži kā zibens spēriens nākusi ziņa par hokeja programmas slēgšanu. "Visu laiku tā runas virmoja, bet neviens ar mums nerunāja. Tad 25. vai 26. maijā, katrā gadījumā tā bija tā leģendārā spēle, kad Latvija uzvarēja Zviedriju, saņēmām "E-klasē" vēstuli – faktu. Viss. Beidzam. Neko iepriekš nepasakot, likvidējam programmu un cauri," saka trīs hokejistu tētis Normunds Sikora.

Jūrmalas valstspilsētas domes opozīcijas deputāts Jānis Asars: "Iemesls, kas tiek minēts, kāpēc šī programma tiek slēgta, ir infrastruktūras trūkums, šis pasākums ir ļoti dārgs. Tās izmaksas gadā sastāda aptuveni 105 000 eiro, kas Jūrmalas 130 miljonu budžetam nav tā pati lielākā summa."

Vecākiem tiek piedāvāts meklēt iespēju bērnus iesaistīt citos hokeja klubos kaimiņu pašvaldībās – piemēram, Rīgā vai Tukumā. Visi "ReTV" uzrunātie piketa dalībnieki gan norāda, ka tā ir milzīga izmaksu atšķirība, kā arī teju neiespējamā misija no loģistikas viedokļa. "Mācību stundas beidzas skolās ap pulksten diviem, trijiem. Ap to pašu laiku sākas treniņi jebkurā hallē gan Rīgā, gan Tukumā, līdz ar to izvadāt pēc tam tos audzēkņus... tur jau ir mazliet zinātniskā fantastika. Skaidrs, ka to var izdarīt, bet tas apgrūtinās dzīvi pilnīgi visiem," saka hokejista tēvs Ivo Laktiņš.

Edgars, kurš pašreiz spēlē Tukuma hokeja klubā, stāsta, ka no Jūrmalas līdz Tukumam jābrauc 30 minūtes. Turklāt mazajiem hokejistiem treniņu laiks esot agrāk. "Ja tie cilvēki būtu lielāki, viņiem dotu vakara laikus un būtu reālāk izbraukt pašiem, bet maziem bērniem tas ir diezgan nereāls pasākums. Vest savus bērnus uz citu pašvaldību jau piecu gadu vecumā, tur jābūt iekšā, bet es šaubos, vai lielai daļai vecāku ir tāda apņēmība."

Viena hokejista apmācība pašvaldībai izmaksājot gandrīz 184 eiro mēnesī. Lai izmaksas mazinātu, vecāki piedāvājuši segt vismaz pusi no šīs summas, lai hokeja programmu saglabātu. Tomēr dome tam nepiekrīt. Jūrmalas valstspilsētas domes priekšsēdētāja Rita Sproģe: "Tā piemaksa ir kāds Tukuma variants. Tukumā ir kapitālsabiedrība, kura īsteno šo procesu. Mums ir sporta skola ar interešu izglītību, kas ir pie Izglītības un zinātnes ministrijas. Tās ir divas atšķirīgas formas, un mēs šo formu ar vecāku līdzfinansējumu šobrīd īstenot nevaram."

Pēc gandrīz stundu garām diskusijām domes deputātu vairākums nobalsoja par hokeja programmas slēgšanu ar šā gada 31. augustu. 35 Jūrmalā deklarētajiem sporta skolas hokeja programmas bērniem pašvaldība sola piešķirt katram 500 eiro desmit mēnešu treniņiem. Vecāki ar sēdes rezultātu nav apmierināti un apsvēršot iespēju domes lēmumu pārsūdzēt.

