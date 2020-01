Iedomāsimies situāciju – bērns, kurš mācās vēl tikai sākumskolā, dāvanā no vecākiem saņēmis savu pirmo viedtālruni. Vecāki palīdz bērnam jauniegūto "draugu", kas ir durvis uz plašo interneta pasauli, sagatavot darbībai, un tas arī viss. Tas, kurus no sociālajiem tīkliem bērns atklās, kuros pats reģistrēsies, izveidojot profilus un publicējot sevis veidotu saturu, nu palicis bērna paša ziņā. Nav nekāds jaunums, ka ik pa laikam arī Latvijas interneta vidē "uzpeld" viens otrs "YouTube" vai "Instagram" profils, kuru acīmredzami izveidojis bērns, kurš ir jaunāks par 13 gadiem, tātad, pēc dažādu vietņu lietošanas noteikumiem, samelojis par savu vecumu, lai reģistrētos. Nekontrolēta bērnu interneta lietošana ir arī viens no cēloņiem, kāpēc ik pa laikam nākas sastapties ar video, kur astoņgadīgi bērni, rupji lamājoties, cer kļūt par nākamo jūtūba reperu sensāciju.

Pilngadīgie jaunieši un pieaugušie tālāk dalās tviterī, feisbukā un citās vietnēs ar it kā piemīlīgiem mazu bērnu video, priecājoties, ko uzgājuši. Pēc tam seko gan slavinoši, gan nicinoši komentāri, bet tikai retais aizdomājas, kā tas var iespaidot bērnu, kurš prot viedierīcē veidot video, bet neapzinās, ka arī internetā ir savi noteikumi un principi. Par to, kā praksē vecākiem būtu jārīkojas brīdī, kad viņi bērnam ļauj pašam izmantot viedtālruni un sociālos tīklus, sarunā ar portālu "Cālis" stāsta Maija Katkovska, Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja ("Drošsinternets.lv"), bet par emocionālās vardarbības problēmu interneta vidē stāsta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktora vietniece Anda Sauļūna.

Svarīgi! Portāls "Cālis" izvēlējās nesaukt konkrētus piemērus, minot mazu bērnu "YouTube" un "Instagram" kontu adreses, lai neapdraudētu bērnus ar nevēlamu un viņiem nedrošu reakciju no citu interneta lietotāju puses. Ja vecāki bērnam, kurš nav sasniedzis 13 gadu vecumu, tomēr izlemj ļaut lietot sociālos tīklus, ieteicams iepazīties ar šiem Latvijas Drošāka interneta centra ieteikumiem, kā arī iepazīties ar ieteicamajiem kontroles rīkiem lietotņu pārvaldībai bērnu viedierīcēs. Savukārt psiholoģisku atbalstu un palīdzību gan bērni, gan vecāki var saņemt, zvanot uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111, kas strādā visu diennakti un pieejams bez maksas.

Melo par vecumu, lai reģistrētos sociālajos tīklos

Piemēram, lai reģistrētos "YouTube", nepieciešams "Google" konts, kuru atbilstoši lietošanas noteikumiem var izveidot tikai persona, kas sasniegusi 13 gadu vecumu. Šis pats vecuma limits attiecas arī uz "Instagram", "Snapchat" un "Facebook", taču "WhatsApp" lietotni drīkst lietot tikai no 16 gadu vecuma. Tātad, ja bērns, kurš ir jaunāks par 13 gadiem, lieto sociālos tīklus, kuru reģistrācijā nav izmantots vecāka piesaistīts e-pasts, viņš melo par savu vecumu un pārkāpj lietošanas noteikumus. To uzsver arī "Drošsinternets.lv" vadītāja Maija Katkovska: "Kad vecāki bērnam ir nopirkuši datoru vai mobilo ierīci, piemēram, "Android" tālruni, to nemaz nevar sākt lietot, kamēr nav izveidots "Google" e-pasts, citādi nemaz nevar reģistrēties. Tajā brīdī rodas jautājums – vai bērni paši to ir izdarījuši, samelojot par savu vecumu, vai to ir izdarījuši vecāki – samelojot par bērna vecumu? Ierīcēs ir skaidri un gaiši pateikts – ja esat jaunāks par 13 gadiem, jūs nevarat lietot mūsu pakalpojumus."