K vitamīns tiek dots visiem. Mīti un patiesības par mājdzemdībām

Tuvojoties dzemdību datumam, sievietei ir jāpieņem svarīgs lēmums – laist pasaulē bērniņu slimnīcā vai mājās. Ir sievietes, kuras izvēlas to darīt mājās, taču viņu izvēle bieži vien tiek kritizēta, balstoties uz sabiedrībā izplatītiem mītiem par mājdzemdībām. Sertificēta vecmāte Iveta Bērziņa apgāž izplatītākos mītus un atklāj patiesību par mājdzemdībām.

Pagājušajā gadā bijušas 249 dzemdības mājas apstākļos, televīzijas kanāla "Rīga TV24" raidījumam "Nākotnes medicīna" atklāja sertificēta ginekoloģe un dzemdību speciāliste Vija Veisa. Ir dažādi iemesli, kāpēc sievietes dod priekšroku dzemdībām mājās, nevis slimnīcā, – vienas alkst pēc intimitātes, bet citas to dara, reliģiskas vai citas pārliecības vadītas. Vecmāte Bērziņa stāsta, ka ģimenes veselības centra "Stārķu ligzda" veiktā pētījumā tika atklāts – mājdzemdības lielākoties izvēlas sievietes ar augstāko izglītību. Tāpat savu bērnu laist pasaulē mājas apstākļos ļoti bieži izvēlas ticīgi cilvēki, atstājot dzemdību procesu Dieva rokās, skaidro vecmāte. "Tās mammas, kuras saprot, ka tas ir fizioloģiski normāli, uzticas sev, savam ķermenim, citas, kuras uzticas arī Dievam, izvēlas mājdzemdības," stāsta Bērziņa. Arī sievietes, kurām ir patoloģiskas bailes no slimnīcas, labprātāk izvēlas dzemdēt mājās. Vecmāte uzsver, ka tā ir apzināta sievietes izvēle.

Bērziņa stāsta, ka nereti no mājdzemdībām atrunā tieši vīrieši. Pēc viņas teiktā, viņi labprātāk vēlas, lai ar visu tiek galā ārsti, taču, ja bērns tiek dzemdēts mājas apstākļos, vīrietim nav iespējas aiziet. Vecmāte gan uzsver, ka viņu domas ātri mainās tad, kad sāk apmeklēt vecāku kursus, kur jaunie vecākie tiek sagatavoti arī dzemdību procesam.

Kaut mājdzemdības ir daudz un dažādu mītu un stereotipu apvītas, vecmāte skaidro, ka tās māmiņas, kuras ir nolēmušas laist savu atvasi pasaulē mājas apstākļos, apkārtējo viedoklis neietekmē. "Citreiz ir bijis pat tā, ka man kā vecmātei ir grūti no mājdzemdībām atrunāt tās mammas, kurām ir kaut kādi veselības sarežģījumi, bet kuras ir nolēmušas dzemdēt mājās," stāsta vecmāte.

Lūk, daži no sabiedrībā izplatītākajiem mītiem par mājdzemdībām un iemesli, kāpēc tie nav patiesi!

Mājdzemdību laikā nav iespējams nodrošināt nepieciešamo medicīnisko palīdzību (mīts)

"Mēs neierodamies uz mājdzemdībām ar manikīra šķērītēm," smejas vecmāte. "Mēs līdzi ņemam aprīkojumu, kurā ir atrodams viss, kas nepieciešams pēc Ministru kabineta noteikumiem, – tās pašas lietas, kas pamatā atrodas arī dzemdību zālēs, – tie ir instrumenti, visi medikamenti, neatliekamās palīdzības medikamenti, tas ir skābeklis, tā ir intubācija gadījumiem, ja kāds ir mākslīgi jāelpina." Viņa smejas, ka vienīgā lieta, kas vecmātēm, dodoties uz mājdzemdībām, līdzi nav jāņem, ir operāciju galds. Tāpat līdzi netiek ņemts arī inkubators. Vecmāte skaidro, ka pēc tā neesot nekādas vajadzības, jo mājās dzemdē tikai tās sievietes, kuru bērni ir veseli un dzimst aptuveni pēc deviņiem grūtniecības mēnešiem. Tām sievietēm, kurām dzemdības sākas priekšlaicīgi, bērns jālaiž pasaulē slimnīcā, nevis mājās.

Vecmāte stāsta, ka cilvēki ir jautājuši, vai viņai līdzi ir arī vakuuma sūknis, ar kuru bērniņam var palīdzēt piedzimt. Taču, gluži tāpat kā inkubators, arī šāds vakuuma sūknis mājdzemdībās nav nepieciešams. "Ja bērns pats saviem spēkiem nespēj nākt pasaulē, tad tās vairs nav normālas dzemdības un mēs dodamies uz slimnīcu," vecmāte skaidro.

Foto: AFP/Scanpix

Mājdzemdības nav drošas

"Arī slimnīcā dzemdēt nav droši," skaidro vecmāte. Viņa uzskata – tā ir katras sievietes personīgā pārliecība, kas ir un kas nav droši. Tāpat arī būtu jāatceras, ka mājdzemdībās piedalās tikai zema riska grūtnieces, kas nozīmē, ka sievietei ir laba veselība, viņai nav kādas saslimšanas un grūtniecība ir noritējusi bez sarežģījumiem.

"Mājdzemdībās vēl neviena māte nav mirusi," stāsta Bērziņa. "Man nepatīk šādus vārdus runāt, bet tā ir patiesība – tādu gadījumu nav." Viņasprāt, šādu gadījumu nav bijis tāpēc, ka sieviete dzemdē mājās tikai tad, ja viņa ir vesela: "Visa pamatā ir vesela sieviete."

Taču ir arī sievietes, kuras, par spīti komplikācijām un veselības sarežģījumiem, vēlas dzemdēt mājās. Tomēr, ja vecmāte uzskata, ka šāds lēmums var apdraudēt jaunās māmiņas vai mazuļa dzīvību, viņa var sievietei liegt iespēju dzemdēt mājās, piedāvājot dažādas alternatīvas.

Mājdzemdībās jaundzimušajiem netiek dots K vitamīns

Mājas dzemdībās, gluži tāpat kā slimnīcā, jaunajai māmiņai tiek izskaidrots viss par K vitamīnu un tā nepieciešamību mazulim, taču, pat neskatoties uz to, ir māmiņas, kuras rakstiski ar savu parakstu atsakās no iespējas dot bērnam K vitamīnu. Bērziņa stāsta, ka tādu māmiņu neesot daudz. "Mans pienākums ir izstāstīt, bet es nevaru viņai uzspiest pieņemt lēmumu. Tas ir viņas bērns un viņas izvēle," skaidro vecmāte.

Taču tuberkulozes pote ir izņēmums. Tā mazulim ir jāveic kur citur. Par to jaunās māmiņas arī tiek informētas. Bērziņa skaidro, ka šī pote nav jāveic uzreiz pēc bērniņa piedzimšanas. To ir nepieciešams veikt pirmo divu mēnešu laikā, par ko sīkāk var konsultēties ar savu ģimenes ārstu vai dzemdību speciālistu.

Foto: Shutterstock

Pirmdzimtā pieredze dzemdību laikā var radīt naidu pret jaundzimušo

Mājdzemdībās parasti kopā ar grūtnieci ir ne tikai vecmāte, bet arī bērna tēvs un bieži vien arī pirmdzimtais. Varētu šķist, ka, redzot, kādas sāpes dzemdību laikā mammai nodara mazulis, pirmdzimtajam var rasties naids pret jaundzimušo, taču vecmāte par šādiem gadījumiem nav dzirdējusi. Viņa skaidro, ka māmiņas, kuras ir nolēmušas dzemdēt mājās, savam pirmdzimtajam jau laicīgi izskaidro dzemdību procesu, tādā veidā viņu emocionāli tām sagatavojot. "Bērns šo lietu uzņem kā normu. Viņš uzskata, ka tam tā ir jābūt un tas tā notiek," par bērna sajūtām dzemdību laikā skaidro Bērziņa.

Tāpat maziem bērniem vēl aizvien daudz svaigākas ir atmiņas par viņu pašu dzimšanu. "Esmu pieņēmusi dzemdības, kur bērni stāv blakus mammām ar tādu profesoram līdzīgu sejas izteiksmi, kas liek noprast, ka viņiem tas ir pazīstams un neliekas nekas pārdabisks vai nepatīkams," pieredzē dalās vecmāte.

Ir arī bērni, kuri netiecas būt klāt mammai dzemdībās, pat tad, ja viņa tās ir nolēmusi veikt mājas apstākļos. "Bērniem, kuri jau iet skolā, ir izveidojusies sava intimitātes zona, līdz ar to viņi šajā procesā iesaistītes nevēlas," skaidro Bērziņa. Bērni, tuvojoties dzemdību laikam, uz pāris dienām bieži vien tiek aizvesti pie vecvecākiem, krustvecākiem vai kā citādi izolēti no mājām.

Taču nav izslēgts, ka, jaunākajam bērnam ienākot ģimenē, pirmdzimtais izjutīs greizsirdību. Šādos gadījumos no bērna mutes var izskanēt: "Tu brāli mīli vairāk nekā mani." Par to, kā cīnīties ar bērnu greizsirdību, lasi šajā rakstā. Bet te lasi astoņu bērnu mammas ieteikumus, kā sagatavot vecāko bērnu jaundzimušā ienākšanai ģimenē.

Nelaimes gadījumā var nepaspēt aizbraukt līdz tuvākajai slimnīcai

Arī šis ir kārtējais mīts par mājdzemdībām. Ir noteiktas daudz un dažādas situācijas, kuru gadījumā sievietei jāturpina dzemdības slimnīcā. Piemēram, ja bērnam jau pirms izstumšanas mainās sirdspuksti, dzemdības ir jāturpina slimnīcā. Tāpat arī jebkurā brīdī, kad dažādu emocionālu un fizisku iemeslu dēļ sieviete vairs pati nevēlas dzemdēt mājās, viņai ir tiesības doties uz slimnīcu.

Pēc Ministru kabineta noteikumiem, slimnīcai ir jābūt 20 minūšu attālumā no dzemdību vietas. Taču, ja slimnīca atrodas tālāk, tad jaunā māmiņa tiek informēta par šādu riska faktoru un viņai ir iespēja pieņemt lēmumu, vai, par spīti lielajam attālumam līdz slimnīcai, viņa ir gatava dzemdēt mājās, vai tomēr šādā gadījuma viņa labprātāk izvēlas bērnu laist pasaulē slimnīcā. Bērziņa piebilst – ja māmiņa tomēr nolemj dzemdēt mājās, tad arī šajā gadījumā viņai ar savu parakstu jāapstiprina sava izvēle. "Tad, kad cilvēki sāk kaut ko rakstīt, viņi arī aizdomājas, par ko viņi parakstās," atklāj vecmāte. Viņa gan piebilst, ka šādas situācijas neesot biežas.