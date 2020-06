Kā aprēķina vecāku pabalstu, ja topošajai mammai ir divas darbavietas

Brīdī, kad jaunajai māmiņai noslēdzies pēcdzemdību atvaļinājums, viņa dodas bērna kopšanas atvaļinājumā, kura laikā saņem vecāku pabalstu. Ja sievietei oficiāli ir divas darbavietas, vai vecāku pabalsta aprēķinā iekļauj abu darbavietu ienākumus? Uz šo jautājumu atbildi sniedz "Latvijas Vēstneša" portāla eksperti "E-konsultāciju" sadaļā.

Topošā māmiņa Ilva vaicā: "Strādāju divos darbos, vienā darbā bruto alga ir 1000 eiro, otrā bruto alga ir 450 eiro. Vai pareizi rēķinu provizorisko vidējo bērna kopšanas pabalstu (1000 + 450) * 0,4375 = 634,375 (dodoties dekrētā uz pusotru gadu). Un vai klāt summā jāskaita divus mēnešus pirms grūtniecības saņemtais atvaļinājuma pabalsts? Otrajā grūtniecības mēnesī no viena darba eju prom. Vai visas izmaksātās kompensācijas un atvaļinājumu atlikumi arī tiek ieskaitīti summā, no kuras rēķina pabalstu?"

Vecākiem saistībā ar bērniņa piedzimšanu pienākas bērna piedzimšanas pabalsts 421,17 eiro apmērā, bērna kopšanas pabalsts 171 eiro mēnesī (līdz bērna pusotra gada vecumam), maternitātes pabalsts sievietei (maksājums divās daļās par aptuveni diviem mēnešiem pirms un diviem pēc dzemdībām), paternitātes pabalsts tēvam par 10 kalendāra dienu atvaļinājumu (kas jāizmanto divu mēnešu laikā no bērna dzimšanas brīža).

Savukārt jautājumā aktualizētais vecāku pabalsts pienākas vienam no vecākiem – var izvēlēties to izmantot līdz bērna viena gada vecumam (tad pabalsts būs 60 procenti no vidējās iemaksu algas) vai līdz bērna pusotra gada vecumam (43,75 procentu apmērā no vidējās iemaksu algas) skaidro "LVportāls" speciāliste Lidija Dārziņa.

Visa informācija par pabalstiem vecākiem atrodama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) mājaslapā.

"Jūs esat rēķinājusi vecāku pabalstu. Darba ņēmējam kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta par 12 mēnešu periodu, kas beidzies divus mēnešus pirms mēneša, no kura tiek piešķirts pabalsts. Ja šajā 12 mēnešu periodā būsit strādājusi abās darbavietās, tad aprēķinā ņems vērā iemaksu algu abās darbavietās. To summēs," norāda "LVportāls".

Apdrošināšanas iemaksu alga, saskaņā ar likumu par valsts sociālo apdrošināšanu, ir ienākumi, no kuriem veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. "Darba ņēmējam tā ir darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu, kura ietver darba algu un normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemaksas, kā arī prēmijas un jebkuru cita veida atlīdzību saistībā ar darbu," skaidro "LVportāls".

Atsaucoties uz Ministru kabineta noteikumiem par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtību un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību, portāls arī skaidro, ka iemaksu algu summā neieskaita piemaksas, prēmijas, pabalstus un cita veida atlīdzību, ko darba devējs izmaksājis, piemēram, darbnespējas laikā vai grūtniecības/dzemdību atvaļinājuma, kā arī bērna kopšanas atvaļinājuma laikā. Līdz ar to, atbildot uz jautājumu augstāk, topošās māmiņas vecāku pabalsta aprēķinā netiks ieskaitīts izmaksātā summa par neizmantoto atvaļinājumu.

"LVportāls" atsaucas arī uz iepriekš pieņemtiem Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta spriedumiem, kuros secināts, ka ne atlaišanas pabalsts, ne kompensācija par neizmantotām atvaļinājuma dienām nav tādi algotā darbā gūstamie ienākumi, kurus persona varētu saņemt, ja darba tiesiskās attiecības nebūtu izbeigtas. Līdz ar to šādas saņemtās summas vecāku pabalsta aprēķinā netiek iekļautas.

Ņemot vērā topošās māmiņas Ilvas specifisko situāciju, par līdzīgiem individuāliem gadījumiem "LVportāls" iesaka konsultēties VSAA.