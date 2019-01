Kā bērnam pateikt, ka neesmu viņa bioloģiskā māte? Psihologa ieteikumi

"Manam vīram no pirmās laulības ir dēls (tagad zēnam ir seši gadi). Bērna bioloģiskā māte nomira, kad mazulim nebija pat gadiņš. Es bērnu audzinu kopš viņa divu gadu vecuma. Viņš mani uzskata par savu mammu, attiecības ģimenē ir labas, uzticamas. Vīrs uzskata, ka pienācis laiks bērnam pateikt patiesību, kamēr to nav izdarījis kāds "labvēlis". Kā pareizi bērnam nodot informāciju, lai netraumētu viņu? Es tā baidos no viņa reakcijas…," pēc padoma portālā "Parents" taujā kāda sieviete.

Atbild psihologs Jevgēņijs Idzikovskijs:

"Problēma – teikt vai neteikt bērnam patiesību par viņa izcelsmi, ir ļoti aktuāla. Par šo tēmu ir vairāki, absolūti dažādi skatījumi – no "pateikt iespējami agrāk" līdz "atlikt, kamēr nav izaudzis". Es uzskatu, ka abpusējas mīlestības ar bērnu gadījumā steigties nav jēgas. Labuma no šādas informācijas nav nekāda, bet negatīvi pārdzīvojumi ir garantēti.

Ja viņam to pateiks kāds cits, var mierīgi reaģēt – "mēs ar tevi kļuvām par radiniekiem nevis no pašas dzimšanas, nedaudz vēlāk, bet es būtu gribējusi tevi iepazīt jau agrāk un dzemdēt pati. Tā nu gadījies, ka pirmos tavus dzīves gadus mēs nebijām pazīstami, toties tagad esam kopā, mēs esam viena ģimene". Ja jūs pati vēlaties sevi uzskatīt par viņa mammu, un lai viņš uzskatītu jūs par mammu, tā arī dariet.

Jūs baidāties no viņa reakcijas, bet tā tiešā veidā ir atkarīga no jūsu emocionālā stāvokļa un pārliecības. Ja jūsu attiecības ir – "tas ir mans bērns, mēs esam ģimene", tā arī to translējiet. Tad arī dēls attieksies tieši tāpat. Zēns nezina, kā veidota pasaule, nezina, kā pret to attiekties. Viņš ņem piemēru no jums. Tādēļ jums ir iespēja parādīt pienācīgu uzvedību šajā situācijā.

Bet pastāv viena smalka nianse. Nav mazsvarīgi, vai ir radinieki no jūsu vīra pirmās sievas puses, un kā tie ir noskaņoti, vai viņi komunicē ar bērnu. Iespējams, viņi jau sen ir kaut ko bērnam pateikuši, bet jūs to nemaz nezināt. Te nu ir jāievieš skaidrība."

Zemāk atradīsi septiņus stāstus, kuros pieredzē dalās vecāki, kuri adoptējuši bērnus. Vairumā gadījumu šo stāstu varoņi saka, ka bērniem iespējami ātrāk ir pateikuši patiesību.

