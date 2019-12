Kā nesaindēt ziemas brīvlaika prieku un ļaut bērnam atpūsties pa īstam

Ziemassvētki jau klāt, svinības un visu bērnu ilgi gaidītais skolas brīvlaiks. Protams, ka neviens no vecākiem negrib, lai ilgstošs pārtraukums ietekmētu sekmes mācībās, lai iegūtās zināšanas aizmirstos, bet, atgriežoties skolā, nāktos visu atkārtot no sākuma un ilgi "iešūpoties".

Šajos labajos nodomos vecāki piemirst vienu dzīves atziņu: "Labi strādā tas, kas labi atpūšas", uzskata Alīna Malošika – Ekziperī Starptautiskās skolas logopēde, apmācību problēmu speciāliste, kursu par intelektuālo spēju un smadzeņu kognitīvo funkciju attīstību un neiropsiholoģiju autore, IQ jomas speciāliste.

Ļaujiet bērniem brīvlaikā atpūsties ne tikai fiziski (un tas ir svarīgi!), bet arī atbrīvot galvas no sajūtas par tumšo, draudīgo mākoņu savilkšanos virs tām mājasdarbu izskatā.

"Saindētais" brīvības prieks

Ziemas brīvlaiks – pirmkārt, ir rezultātu apkopojums un savdabīgs atskaites punkts. Pāreja no vecā uz jauno. Bērns ir pietiekami pastrādājis pirmajā mācību gada pusgadā. Bijuši panākumi grūtības, prieks un sarūgtinājums... Viss, kā visiem. Pēdējie "uzrāvieni" ir paveikti, "astes" nodotas, un ilgi gaidītās atzīmes jau saliktas liecībās... Var uzelpot... Uzelpot un pielikt punktu šim etapam, lai uzsāktu skolas dzīvi no tīras lapas, ar jauniem uzskatiem, jauniem secinājumiem un risinājumiem, ar jaunām emocijām, bet galvenais – ar vēlmi sākt visu no no sākuma. Un tas ir ļoti svarīgi!

Bet te pēkšņi bērns saņem mājasdarbu brīvdienām! Kaut arī nenozīmīgu, varbūt vieglu, bet tomēr - uzdevumu! Un te parādās vārds "vajag". Šis brīdis – starp galapunktu un jaunu sākumu – pazūd, izgaist nebūtībā. Skola šogad it kā ir beigusies, tu esi brīvs, tu esi to pelnījis, bet lūk, šis uzdevums pastāvīgi atgādina par to.

Iedomājieties, ka esat devušies ilgi gaidītā atvaļinājumā. Jūs gribat ne tikai izgulēties, bet arī aizmirst par darba pienākumiem uz visu atvaļinājuma laiku, un atgriezties darbā ar "svaigu" galvu, bet te pēkšņi priekšnieks liek jums atpūtas laikā uzrakstīt atskaiti. Un, neskatoties uz to, ka tās uzrakstīšana aizņems pavisam nedaudz laika, jūs vienalga būsiet neapmierināti par savām likumīgajām tiesībām uz atpūtu. Visa atvaļinājuma garumā jūs domāsiet par šo atskaiti. Jūs, protams, esat izgulējušies, bet ne atpūtušies, jo ar domām bijāt darbā. Ar bērniem ir tāpat. Dodiet viņiem iespēju atpūtināt domas, mudina speciāliste!

Brīvlaiks – laiks ģimenei

Bet kas gan patiešām būs noderīgs bērnam brīvlaikā? Protams, visiem kopā pavadītais laiks. Veltiet šo laiku kopīgiem svētku sagatavošanās darbiem. Sagatavojiet kopā dāvanas tuvajiem. Labāk, ja jūs tās pagatavosiet savām rokām. Izrotājiet kopā māju, izcepiet cepumus, izpušķojiet egli. Lasiet ziemas pasakas vai stāstus. Noskatieties kopīgi labās, jaukās Ziemassvētku filmas. Izdariet to, ko jau ilgāku laiku bijāt atlikuši.

Runājiet par visdažādākajām tēmām un spēlējiet spēles, ejiet rotaļās. Pārvērtiet šīs dienas par īstu ziemas pasaku savam bērnam! Tas būs patiesi noderīgi un vērtīgi gan viņam, gan jums. Tas ir labākais, ko var saņemt bērns ziemas brīvlaikā. Bez steigas un satraukuma. Un galvenais – bez mājasdarba!