Kā pasargāt savu laulību no Ziemassvētku izraisīta stresa un kašķiem

Ziemassvētki tuvojas straujiem soļiem, bet, līdz ar svētku tuvošanos, pamani, ka starp tevi un laulāto draugu valda nemitīga spriedze un ik pa laikam kašķējaties par ar svētkiem saistītiem jautājumiem? Jā, šis laiks ir ne tikai prieka un burvības, bet arī tēriņu, kašķu un stresa pilns. Portāls "Fatherly" iesaka veidus, kā pasargāt savu laulību no Ziemassvētku izraisītām nesaskaņām.

Svētku nogurums un ideālo Ziemassvētku iecere ir tikai dažas no lietām, kas tavā ģimenes dzīvē, sevišķi attiecībās ar laulāto partneri, var ievest nesaskaņas, kas pārvēršas strīdos. Tas padara Ziemassvētkus par satraukuma, nevis miera pilnu laiku. Lūk, dažas no biežāk sastopamajām svētku gaidīšanas problēmām pāru attiecībās un veidi, kā vari sevi no tā pasargāt!

"Šiem jābūt labākajiem Ziemassvētkiem ģimenes vēsturē" sindroms

Ja esi viens no tiem cilvēkiem, kuri darīs visu, lai šogad viņu ģimene Ziemassvētkus sagaidītu tā, lai par tiem tiktu runāts vēl gadiem ilgi, tu šajos svētkos esi saslimis ar "Šiem jābūt labākajiem Ziemassvētkiem ģimenes vēsturē" sindromu. Viena no tā pazīmēm ir – tu darīsi visu, lai īstenotu savu ieceri par lieliskajiem svētkiem. Tava vēlme padarīt šos svētkus īpašus ir saprotama, taču daudzos gadījumos tā sagādā vairāk stresa un spriedzes nekā prieka. Tas var novest pie nesaskaņām ģimenē un "izdegšanas".

Ja tu esi absolūts Ziemassvētku fans un vēlies tos svinēt ar vērienu, lai tā notiek, tikai pirms tam pārliecinies, ka tavs laulātais draugs domā tāpat. Taču, ja sarunas laikā atklāj, ka tava otrā pusīte domā citādi, iespējams, miera labad ir vērts atkāpties no vēsturisko svētku plāna un īstenot tikai dažas no grandiozajām idejām. Tas pasargās jūsu attiecības no liekiem strīdiem un palīdzēs svētku laiku sagaidīt mīlestībā un mierā.

Savā starpā apspriežat to, kā katrs no jums vēlas pavadīt šos svētkus, kas, viņaprāt, ir to neatņemama sastāvdaļa, bet bez kā var iztikt. Šāda saruna jums ļaus atrast zelta vidusceļu un īstenot Ziemassvētkus, kuri radīs prieku ikvienam ģimenes loceklim.

Dāvanu iegāde

Ziemassvētku laikā mums ir tendence "pievērt acis" uz cenām, iegādājoties dāvanas saviem mīļajiem. Portāls "Fatherly" iesaka nepadoties svētku iepirkšanās karstumam, bet kārtīgi izplānot savas ģimenes budžetu un to, cik daudz naudas tiks atvēlēts dāvanu iegādei. "Šajā situācijā vienīgais risinājums ir kopīgi apsēsties un vienoties par naudas summu, kuru esat gatavi tērēt šajos Ziemassvētkos," atklāj attiecību eksperts Jonatans Benets. Tas palīdzēs jums ietaupīt liekus strīdus un stresu par finansiālo stāvokli pēcsvētku periodā.

Vēl viena problēma, ar ko nereti saskaras ģimenes, ir disbalanss dāvanu iegādē – vienam no laulātajiem ir sajūta, ka viņš visu ir uzņēmies uz saviem pleciem. "Dāvanu pirkšana var radīt nevēlamu spriedzi, sevišķi tad, ja vienam no jums ir sajūta, ka viņš ir tas, kurš dara visu lielo darbu," piebilst attiecību eksperts. Lai neveidotos šādas situācijas, vienojaties ne tikai par to, cik daudz naudas atvēlēsiet svētku tēriņiem, bet arī to, kurš būs atbildīgs par ko, piemēram, tētis nopērk ģimenei dāvanas, bet mamma parūpējas par ēdienu.

Foto: Shutterstock

Svētku nogurums

Zini, kas nereti skaisti iesaiņots tiek nolikts zem eglītes? Stress. Svētki līdzi sev nes nemitīgus koncertu apmeklējumus, dāvanu pirkšanu, mielastu gatavošanu, viesošanos pie draugiem un radiem un, protams, daudz cerības un iedomas par to, kādi šie svētki būs. Stress, kas tiek piedzīvots svētku gaidīšanas laikā, var nogremdēt ik vienu un izraisīt nesaskaņas partnerattiecībās. "Svētku prieks tiek aizstāts ar ģimenes drāmu, strīdoties par budžetu un daudz citām lietām, kas beigās rada svētku nogurumu," stāsta attiecību eksperts Jonatans Benets.

Šajā laikā, gluži kā visa gada garumā, ir svarīgi neaizmirst arī par sevi un savām vajadzībām – nodarboties ar sportu, ēst veselīgi un atrast minūti, lai pasēdētu mierā un klusumā. Tāpēc, lai neveidotos nepatīkamas situācijas, kas pāraug bļaušanā, ir svarīgi vienam ar otru runāt. Ja tev šķiet, ka šī svētku būšana tev jau ir "līdz kaklam" un tev vajag nedaudz atvilkt elpu, tad pasaki to savam laulātajam draugam, nevis noklusē un izliecies, ka viss ir kārtībā. Tas ne pie kā laba nenovedīs.

Aizmiršana vienam par otru

Svētku laiks var būt ļoti aizņemts – dāvanu pirkšana, mājas dekorēšana, ēdiena gatavošana un daudz kas cits var paņemt daudz tava brīvā laika, taču, neskatoties uz to, centies atrast laiku arī normālai sarunai ar savu laulāto draugu. Neieslīgstiet svētku trakumā, aizmirstot strādāt un uzturēt attiecības vienam ar otru! Psihologs un laulību speciālists Viats Fišers uzskata, ka gatavošanos svētkiem vajadzētu uztvert kā darbu – nospraud robežas un atceries, ka kvalitatīvi pavadīts laiks kopā ar savu partnerim ir daudz vērtīgāk, kā pavadīt stundu, meklējot ideālo Ziemassvētku cepumu recepti.

Foto: Shutterstock

Ķildošanās par to, kur tiks pavadīti svētki

"Sajūta, ka svētku laikā katrs tevi velk uz savu pusi, var radīt daudz stresa un novest līdz strīdam ar laulāto draugu," atklāj Benets. Iespējams, tavs partneris vienmēr dodas svinēt svētkus pie Kārļonkuļa, bet tu dod priekšroku Ziemassvētkus sagaidīt savas mammas mājās. Šī varētu būt ilga saruna, kurai būs grūti atrast kopsaucēju, bet jums tas ir jāatrod. Lai kāda būtu jūsu kopīgā izvēle, necenties, svētkiem tuvojoties, pārliecināt partneri, ka tomēr labāk svētkus būs svinēt kur citur. Pat tad, ja Kārļonkulis apvainojas, ka svētkus nesvinēsies pie viņa, vai mamma "met lūpu" par jūsu izvēli, nepadodaties viņu spiedienam! Savstarpējās attiecības tavā ģimenē ir pats svarīgākais. Nav vērts izdabāt mammai, bet kārtīgi sastrīdēties ar savu laulāto draugu.

Kopābūšanas uzspiešana

Svētki ir laiks, ko pavadīt kopā ar draugiem un ģimene, veidojot jaukas atmiņas visiem kopā. Taču patiesība ir – ne vienmēr attiecības starp ģimenes locekļiem ir tās labākās. Iespējams, tu esi sastrīdējusies ar savu māsas vīru, vai varbūt tavas sievas attiecības ar tavu māti ir īsta katastrofa. Ja kāda iemesla dēļ attiecības starp ģimenes locekļiem nav no tām labākajām, iespējams, labāk ir izvairīties no kopīgas svētku svinēšanas.

"Svētkos galvenais uzsvars tiek likts uz mīlestību un kopābūšanu, taču tas var būt problemātiski tiem cilvēkiem, kuru attiecības ar ģimeni ir sarežģītas," atklāj attiecību eksperts un vairāku grāmatu autors Leslijs Dores. "Centieni kādam uzspiest būšanu kopā ar ģimenes locekļiem, ar kuriem viņiem nav labas attiecības, nekad nebeidzas labi," viņš piebilst. Tāpēc, ja nevēlies šos svētkus pavadīt saspringtā gaisotnē, šķirot strīdus, tad izvēlies to pavadīt kopā ar cilvēkiem, kuri Ziemassvētkos tavā ģimenē ienesīs mieru un mīlestību.