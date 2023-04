Kā pasargāt sevi no romantiskās krāpšanas shēmām

Iepazīšanās internetā mūsdienās ir kļuvusi par ikdienu. Jau sen vairs nebrīnāmies, kad draugu lokā uzrodas arvien vairāk pāru, kuri viens otru ir atraduši internetā – piemēram, "Tinder", "Facebook" vai "Instagram" sarakstē. Diemžēl ne visiem otras pusītes meklējumi beidzas laimīgi – netrūkst gadījumu, kad cerētās attiecības noslēdzas ar milzīgu vilšanos un iztukšotu bankas kontu. Pēdējā laikā pasaulē izplatās romantiskās krāpšanas shēma, kas tiek dēvēta par "cūkas kaušanu" (tulkojumā no angļu val. – "pig butchering"). To nereti izmanto kriptovalūtas krāpnieki, kuri, meklējot upurus, labprāt izmanto iepazīšanās lietotnes un sociālo mediju platformas.

Atšķirībā no citiem krāpšanas veidiem, upura uzticība tiek iekarota pakāpeniski, nereti vairāku mēnešu vai pat gadu laikā. Tāpēc šo shēmu sauc par "cūkas kaušanu" – klients jeb "cūka" tiek "barota" ilgāku laiku, iekams tiek apkrāpts, parasti par ievērojamu summu. Saskaņā ar ASV Federālās tirdzniecības komisijas datiem, ASV vien par romantisko krāpšanu ziņoja gandrīz 70 000 upuru, bet kopējais zaudējumu apjoms tiek lēsts 1,3 miljardu dolāru apmērā.

Kā strādā "cūkas kaušanas" stratēģija?



Tipiska situācija ‒ kādā no sociālo tīklu platformām vai iepazīšanās portāliem tiek saņemts draudzības uzaicinājums no izskatīga svešinieka, visbiežāk ārzemnieka. Ne vienmēr iepazīšanās iegansts ir iepazīšanās, dažkārt tas var būt kompliments par fotogrāfiju vai atsaukšanās uz kopīgiem paziņām. Jebkurā gadījumā, tiek atrasts ticams iemesls, lai turpinātu sarunu citur, visbiežāk "Whatsapp". Vārds pa vārdam, un komunikācija kļūst arvien intensīvāka, bet attiecības tuvākas. Laikam ejot, rodas romantiskas jūtas un arī savstarpēja uzticēšanās, ko stiprina apmaiņa ar fotogrāfijām, parasti viltotām. Jaunais draugs ir gana pacietīgs un veido attiecības lēnām. Ar laiku upurim tiek iedvesta ideja par izdevīgu ieguldījumu, izmantojot kriptovalūtu. Jaunais draugs izmanto pārliecināšanu, nevis pieprasa naudu uzreiz, jo apzinās, ka šāda rīcība rada aizdomas. Upuris pamazām tiek iesaistīts sarunās par ieguldījumiem kriptovalūtās un ienākumiem, nenojaušot, ka ar viņu tiek manipulēts, lai veiktu ieguldījumu. Nereti krāpnieks upuri aicina lejupielādēt lietotni vai apmeklēt vietni, lai veiktu kriptovalūtas darījumus. Krāpnieki var simulēt tirdzniecību, lai liktu noticēt, ka upuris pelna naudu, vai pat likt upurim izņemt daļu no "peļņas", lai iegūtu vēl lielāku uzticību. Pēc tam upuris atkal tiek mudināts papildināt kontu.

Brīdī, kad pieviltais vēlas izņemt līdzekļus, viņš saņem ziņu, ka jāmaksā nodevas vai nodokļi, lai piekļūtu savai naudai. Tad pienāk brīdis, kad upuris saprot, ka platforma ir viltota un viņš palicis bez sava kārotā kapitāla. Vēršanās policijā parasti nenes cerēto rezultātu, krāpnieki ir gana viltīgi un prot slēpt savas pēdas.



Kādas pazīmes var liecināt par krāpšanu?



Lai pasargātu sevi no krāpšanas, ir vērts uzmanīties, ja:

nepazīstami cilvēki bez iemesla mēģina uzsākt saraksti, sūtot šķietami nekaitīgas ziņas;

nejauši sāktu sarunu svešinieki ātri mēģina pārcelt uz "WhatsApp" vai citu līdzīgu šifrētu saziņas platformu;

jauniegūtie interneta paziņas izvairās no videozvaniem;

interneta paziņas dižojas ar savām teicamajām zināšanām par ieguldījumiem;

ieteiktās investīciju iespējas izklausās pārāk labi, lai būtu patiesas;

ieteiktās investīciju platformas saites (URL) neatbilst populāru kriptovalūtu tirgus vai biržas oficiālajām vietnēm, taču var būt ļoti līdzīgas;

rekomendētā ieguldījumu lietotne ģenerē brīdinājumus par "neuzticamu", vai arī datora pretvīrusu programmatūra atzīmē to kā potenciāli bīstamu.

Kā pasargāt sevi?



Lai pasargātu sevi no rūgtas vilšanās, vērts ievērot šādus padomus:

neizpaudiet privātu informāciju vai ziņas par savu finansiālo stāvokli svešiniekiem;

nepaļaujieties uz to personu padomiem, ko esat satikuši tikai tiešsaistē;

neveiciet pārskaitījumus svešiniekiem, lai arī kāds būtu iemesls;

izvairieties ar interneta paziņām runāt par savu finansiālo stāvokli vai ieguldījumiem;

nevienam nesniedziet savu bankas informāciju, nesūtiet savas ID kartes vai pases kopijas vai citu sensitīvu informāciju;

esiet piesardzīgi pret personām, kuras apgalvo, ka viņām ir ekskluzīvas investīciju iespējas, un mudina jūs rīkoties ātri;

ja saprotat, ka esat kļuvis par krāpnieku upuri, noteikti ziņojiet sociālā tīkla administrācijai par konkrēto lietotāju – lai tas neapkrāptu arī citus.

Ja nepieciešams padoms, kā rīkoties finanšu krāpšanas gadījumā, sazinieties ar drossinternets.lv.