Kā pieņemt bērna netradicionālo orientāciju?

Daļai mūsu sabiedrības vēl aizvien iet grūti pieņemt dažādu citādību. Arī daudzi vecāki droši vien jūtas "kā no laivas izmesti" jau no domas vien, ka viņu bērnam varētu būt netradicionāla seksuālā orientācija. Lai palīdzētu pārvarēt milzīgo mulsumu un sniegtu padomu, kā šādā situācijā rīkoties, "STV Pirmā!" raidījums "Māmiņu klubs" uz sarunu ir uzaicinājis LGBT organizācijas "Mozaīka" vadītāju Kasparu Zālīti.

"Es bieži saņemu līdzīgus jautājumus no vecākiem, un tad es parasti atbildu ar pretjautājumu – vai jūs savu bērnu mīlat? Un atbilde uzreiz ir skaidrāka. To arī dariet – mīliet viņu, izveidojiet mājās drošu un atbalstošu vidi, un tad, ja bērnam tiešām būs tāda orientācija, viņš kādā brīdī jums to atklās."

Pats Kaspars atceras, ka viņam savā laikā nav gājis viegli – bijusi gan apcelšana no skolas biedru puses, gan pavisam reāli draudi un uzbrukumi. Ne visi, kam tas būtu aktuāli, zina, ka šodien "Mozaīka" ļoti daudz dara, lai mazinātu šo naidīgumu sabiedrībā, sociālajos tīklos. Arī jaunieši, kas savas orientācijas dēļ nonākuši neapskaužamā situācijā, var vērsties pie "Mozaīkas" un saņemt reālu palīdzību.