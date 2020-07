Brīdī, kad uzrakstīju ziņu šī stāsta varonei Elīnai Lūsei ar aicinājumu uz interviju, viņa piekrita, ar humoru uzrakstot, ka piekrīt padalīties tajā, kā "netiek galā ar visu". No malas to gan nepateiksi – Elīna ir ne tikai trīs dēlu mamma, bet arī muzikālo nodarbību vadītāja. Vasara viņai un vīram Oskaram ir viens no darbīgākajiem posmiem, kad uzmanība jāvelta ne tikai saviem trim resgaļiem, bet arī 40 bērnu pulkam, kas sabraukuši pie viņiem uz nometnēm.

Lai gan šobrīd Elīna Lūse ir pilna laika mamma, pēc profesijas viņa ir mūzikas skolotāja un līdz bērnu piedzimšanai šajā profesijā arī strādājusi. Bērnu kopšanas atvaļinājumi – Elīnas dēli ir piecus, trīs un vienu gadu veci – gan nav piebremzējuši vēlmi darboties, un viņa paspēj vadīt muzikālās nodarbības pat mazuļu skoliņā Olainē, asistējot viņas jaunākajam dēlam. Kā turpināt darīt sirdslietu gadu no gada, vienlaikus audzinot trīs mazus dēlus? Uz šo un citiem jautājumiem atbildes vilināju nometņu sezonas priekšvakarā, kad Elīna vēl veic pēdējos plānus, lai atspertos sagaidīt šīs vasaras "Detektīva Kalmesa" piedzīvojumu meklētājus.

Skolotāja jau bērnībā, kad rindā nolikti visi sētas bērni

Bērnībā, kad Elīna mēdza spēlēties ar lellēm un citām rotaļlietām, viņa vienmēr bijusi skolotāja, kas plīša mantām mācījusi dziedāt vai rēķināt. Vēlāk tas pats izspēlēts arī pagalma rotaļās, kad viņa kā pedagogs visus sētas bērnus sarindojusi, lai kopīgi nodotos sporta dienas, koncertu, popielu un citām aktivitātēm. "Man liekas, ka tas man ir ielikts jau no dzimšanas," stāsta Elīna. Vēlāk, kad vajadzējis izvēlēties, kurp pēc 9. klases doties tālāk mācīties, viņa sapratusi – būs vai nu organizators, vai skolotājs. Īstenojusi otro, dodoties mācīties uz Ventspils mūzikas vidusskolu.

"Man liekas, ka par skolotāju nevar būt kurš katrs, tam ir ļoti, ļoti jāpatīk. Mani piepilda tas, ka es varu būt kontaktā ar bērniem. Tagad, kad esmu mazuļu skolā, nāk arī vecāki un varu būt arī ar vecākiem kontaktā," pastāsta Elīna, piebilstot, ka tās ir pat attiecības, kas veidojas, kad jaunie vecāki kopā ar mazuļiem dzied nodarbībās un pēc tam arī mājās. Muzikālo nodarbību vadīšana bērniem ir nelielais Elīnas sapnis, kas piepildīts, – piedzimstot viņas pašas bērniem, sieviete sapratusi, kā ar mazajiem rakariem apieties un ka arī tikko dzimis bērniņš spēj uztvert mūziku. "Tā kā man ir trīs bērni un trīs pieredzes, es varu apliecināt tikai to, ka zīdainītis tiešām uztver, dzied un seko līdzi, mēģina dejot ar kājiņām. Savus bērnus sāku vest uz bēbīšu skoliņu un sapratu – ja es esmu mūzikas skolotāja, tad jau arī kaut ko tādu varu darīt."